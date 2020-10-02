Kuantum İnternet Nedir ve Nasıl Çalışır? - Geçtiğimiz şubat ayında Chicago Üniversitesi bünyesinde görev alan bazı bilim insanları kuantum dolanıklık ile ilgili önemli bir buluşa imza attı. Eğer kuantum mekaniğine aşina değilseniz tüm bu olayların ne ile ilgili olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Ancak söylememiz gereken şey şu ki, bu yeni buluşla birlikte internetin yeni ve çok daha güçlü bir versiyonu yaşantımıza dahil olabilir. Bugün ağlarımızda kullanılan 0 ve 1 değerlerini ifade eden bitler, önümüzdeki dönemlerde yerini sonsuz sayıda değer alabilen kuantum bitlere - qubits - bırakabilir.

That's a lotta qubits.

The view of the inside of one QNIC (Quantum Network Interface Card) in our #QuantumInternet simulator. pic.twitter.com/M9NACeKd4N — Rod Van Meter (@rdviii) March 25, 2020

Bu sayede kuantum internet çok daha büyük bir bant genişliğine ulaşabilecek. Aynı durum, süper güçlü kuantum bilgisayarların ya da diğer cihazların gücünden tam anlamı ile faydalanabileceğimiz anlamına geliyor. Yani şu an sahip olduğumuz internet ile çalıştıramayacağımız uygulamalar, yeni nesil teknolojide çalışabilecek.

Kuantum İnternet Nedir ve Ne İşe Yarar?

Peki kısaca sormamız gerekirse kuantum internete neden ihtiyacımız var ve bu teknoloji neler yapıyor?

Yeni başlayanlar için kuantum internet, şu an kullanmakta olduğumuz internetin yerini alamaz ancak onun için harika bir tamamlayıcı sistem görevi görür. Ayrıca mevcut internet teknolojisine kıyasla çok daha büyük oranda koruma imkanı sağlar ki, bu internet korsanları ile başınızın daha az belaya gireceğini işaret ediyor.

Ancak bunların herhangi biri gerçek hayata dökülmeden önce bilim insanları bu teknolojinin nasıl kurulacağını keşfetmek zorundadır. Öte taraftan kuantum mekaniğinin kafa karıştıran yapısını göz önüne aldığımızda ne yazık ki bu pek de kolay olmayacak.

"Klasik dünyada bilgiyi kodlayabilir ve saklayabilirsiniz, bu bozulmaz. Kuantum dünyasında ise bilgiyi kodluyorsunuz ve neredeyse anında bozulmaya başlıyor."

Uzmanlara göre kuantum interneti hayata geçirebilmek için henüz keşfedilmemiş sistemler de dahil olmak üzere oldukça yüksek sayıda ve işlevde donanıma ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla bu teknolojinin ne zaman hazır olacağını söylemek zor ancak araştırmacılara göre 2030 yılı bunun için en uygun yıl olabilir.