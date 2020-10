Kuantum İnternet Nedir ve Nasıl Çalışır? - Geçtiğimiz şubat ayında Chicago Üniversitesi bünyesinde görev alan bazı bilim insanları kuantum dolanıklık ile ilgili önemli bir buluşa imza attı. Eğer kuantum mekaniğine aşina değilseniz tüm bu olayların ne ile ilgili olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Ancak söylememiz gereken şey şu ki, bu yeni buluşla birlikte internetin yeni ve çok daha güçlü bir versiyonu yaşantımıza dahil olabilir. Bugün ağlarımızda kullanılan 0 ve 1 değerlerini ifade eden bitler, önümüzdeki dönemlerde yerini sonsuz sayıda değer alabilen kuantum bitlere - qubits - bırakabilir.

