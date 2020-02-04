Küçük İşletmeler Veri İhlallerine Neden Dikkat Etmeli?

Küçük işletme sahipleri başta olmak üzere birçok insan veri ihlallerinin sadece büyük işletmelere yönelik olduğunu zannetmekte, küçük işletmelerin veri ihlallerinden etkilenme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünmektedir. Bu siber güvenlik yanılgısına düşmek, küçük ve orta seviyedeki tüm işletmeler için tehlikelidir.
Siber saldırıların küçük işletmelere olan etkisi, büyük işletmelerin üzerindeki etkisinden çok daha fazladır ve bir siber saldırının tekrar yapılması çok yüksek bir olasılıktır. Küçük işletmelere ilişkin ihlal istatistikleri, bir siber saldırının sonrasında küçük işletmelerin %60’ının kapandığını ortaya koymaktadır.
Daha da kötüsü, teknolojinin gelişimi ile siber suçluların daha da karmaşık saldırı türlerine eğilim gösterdiğini görüyoruz. Backdoor saldırıları, yeniden yönlendirme saldırıları, kötü amaçlı JavaScript kodunun web sitesine yerleştirilmesi gibi birçok saldırının algılanması ve bu saldırıların önüne geçmek giderek daha da zorlaşmaktadır.
Küçük İşletmelerin Veri Güvenliğini Artırması İçin İpuçları
Web sitesini güvence altına almak düşünüldüğü kadar zor değildir. Web sitenizi dört basit adımda nasıl güvence altına alacağınızı aşağıdan öğrenebilirsiniz.
- Web sitenizde yer alan güvenlik açıklarını bulun ve kapatın. Bir web sitesinin kodunda dokunulmaz ise veri ihlallerine kadar büyük sorunlara neden olabilecek çeşitli açıklar bulunabilir. Bu güvenlik açıklarından faydalanmak, siber suçlular için çok basit bir işlemdir. Siber suçlular web sitenizde yer alan güvenlik açıklarını çeşitli araçlar kullanarak daha hızlı bir şekilde de bulabilmektedir. İyi haber şu ki, çoğu güvenlik açığı zaten geliştirici tarafından bir güncelleme ile kapatılmaktadır. Bu nedenden ötürü temanızın ve eklentilerinizin güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
- Sadece ihtiyacınız olanları kullanın. Web sitenizin tehlike altında olması çoğunlukla sonradan eklediğiniz eklentiler ile birlikte gerçekleşmektedir. Siber güvenlik riskini minimum seviyede tutmak için web sitenizde sadece ihtiyacınız olan eklentilere yer verin. Bunların yanı sıra etkin olmayan fakat yüklü olan eklentiler de güvenlik açıklarına neden olabilmektedir.
- WAF kullanın. WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) kullanmak, kötü niyetli botları web sitenizde uzak tutarak verilerinizin toplanmasının ve güvenlik açıklarının tespit edilmesinin önüne geçebilmektedir.
- Kötü amaçlı yazılımları hızlı bir şekilde bulmalı ve kaldırmalısınız. Bir siber saldırı ne kadar uzun süre fark edilmezse oluşacak zararı düzeltmek sizin için o kadar pahalı olur. Bu nedenden ötürü kötü amaçlı yazılımlara olabildiğince çok dikkat etmelisiniz
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