Küçük İşletmeler Veri İhlallerine Neden Dikkat Etmeli?

Küçük işletme sahipleri başta olmak üzere birçok insan veri ihlallerinin sadece büyük işletmelere yönelik olduğunu zannetmekte, küçük işletmelerin veri ihlallerinden etkilenme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünmektedir. Bu siber güvenlik yanılgısına düşmek, küçük ve orta seviyedeki tüm işletmeler için tehlikelidir.

Siber saldırıların küçük işletmelere olan etkisi, büyük işletmelerin üzerindeki etkisinden çok daha fazladır ve bir siber saldırının tekrar yapılması çok yüksek bir olasılıktır. Küçük işletmelere ilişkin ihlal istatistikleri, bir siber saldırının sonrasında küçük işletmelerin %60’ının kapandığını ortaya koymaktadır.

Daha da kötüsü, teknolojinin gelişimi ile siber suçluların daha da karmaşık saldırı türlerine eğilim gösterdiğini görüyoruz. Backdoor saldırıları, yeniden yönlendirme saldırıları, kötü amaçlı JavaScript kodunun web sitesine yerleştirilmesi gibi birçok saldırının algılanması ve bu saldırıların önüne geçmek giderek daha da zorlaşmaktadır.

Küçük İşletmelerin Veri Güvenliğini Artırması İçin İpuçları

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