Lasso Nedir, Güvenli mi?

Facebook'un Lasso isimli uygulaması, popüler video paylaşım platformu olan TikTok'a güçlü bir alternatiftir. Lasso kullanıcıları video oluşturabilir, düzenleyebilir ve Facebook ya da Instagram hesaplarında paylaşabilir.

Çocuklar olabileceklerden habersiz bir hâlde bu uygulama sayesinde eğleniyor. Çocukların güvenliğini sağlamak ise ebeveynlere düşüyor. Ebeveynlerin Lasso'da birkaç gizlilik kontrolünü gözden geçirmesi gerekiyor. Çocuklarınızın oluşturdukları videoların yabancılar tarafından görüntülenmemesi için bir an önce harekete geçmelisiniz.

Bu yazıda hem Lasso'nun ne olduğundan hem çocuklar için güvenli olup olmadığından hem de ebeveynlerin Lasso hakkında ne yapabileceğini sizlerle paylaşıyoruz.

Lasso Nedir?

Facebook 'un popülerliği bu sıralar gençler arasında çok fazla azaldı. Facebook ekibi ise mevcut genç kullanıcılarını kaybetmemek ve kaybetmiş olduğu genç kullanıcıları geri kazanmak adına Lasso 'yu piyasaya sürdü.

'un popülerliği bu sıralar gençler arasında çok fazla azaldı. Facebook ekibi ise mevcut genç kullanıcılarını kaybetmemek ve kaybetmiş olduğu genç kullanıcıları geri kazanmak adına 'yu piyasaya sürdü. Lasso , TikTok uygulamasının güçlü bir rakibidir.

, TikTok uygulamasının güçlü bir rakibidir. Kullanıcılar Lasso 'da kısa videolar oluşturabilmektedir. Kullanıcıların TikTok'ta olduğu gibi filtre ya da şarkı ekleme imkânları vardır.

'da kısa videolar oluşturabilmektedir. Kullanıcıların TikTok'ta olduğu gibi filtre ya da şarkı ekleme imkânları vardır. Lasso 'da bir hesabınız olması için Instagram ya da Facebook hesabı ile oturum açmanız yeterlidir.

'da bir hesabınız olması için Instagram ya da Facebook hesabı ile oturum açmanız yeterlidir. Kullanıcılar Instagram hesapları ile oturum açar ise Lasso uygulamasında başkalarına mesaj göndermek için Instagram Direct'i kullanabilirler.

Lasso oluşturulan videoları Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarda paylaşma işlemini inanılmaz derecede kolaylaştırmıştır.

oluşturulan videoları Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarda paylaşma işlemini inanılmaz derecede kolaylaştırmıştır. Kullanıcılar Lasso 'yu iOS ya da Android cihazlara ücretsiz olarak indirebilirler.

'yu iOS ya da Android cihazlara ücretsiz olarak indirebilirler. Kullanıcılar diğer kullanıcıların paylaştıkları videoları beğenebilir, kendi profillerine ekleyebilir, Facebook'ta paylaşabilir, arkadaşlarına Instagram'da direkt mesaj olarak gönderebilir ve bu videolara yorum yapabilir.

Ebeveynlerin Neden Dikkatli Olması Gerekiyor?

Ebeveynlerin çocuklarının güvenliği sağlamaları için Lasso'nun kullanımına dair dikkatli olması gereken bazı hususlar vardır. Ebeveynlerin dikkatli olmasını gerektiren durumlardan bazıları şunlardır:

Videolar otomatik olarak oynatılmaktadır.

Videolar olgun ya da uygunsuz içerik barındırabilir.

Lasso 'da profiller varsayılan olarak herkese açıktır. Uygulamada yayımlanan videolar herkes tarafından izlenebilir.

'da profiller varsayılan olarak herkese açıktır. Uygulamada yayımlanan videolar herkes tarafından izlenebilir. Diğer kullanıcılar çocuğunuzun videolarını paylaşabilir.

Videoların herhangi bir yerde paylaşılması için tüm videoların bir bağlantısı vardır.

Ebeveynler Lasso İçin Ne Yapabilir?