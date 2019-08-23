LinkedIn Sayfanızı Optimize Etmenin En Hızlı 5 Yolu

LinkedIn platformunda 30 milyonu aşkın şirket bulunuyor. LinkedIn, müşteri adaylarında Twitter ve Facebook’tan üç kat daha etkili oluyor. LinkedIn 2019 istatistikleri, LinkedIn’in şirketlerin büyümesine çok büyük oranda katkıda bulunduğunu kanıtlıyor.

LinkedIn, arama sonuçlarında şirketin adının bulunması için kullanıcının arama gereksinimlerine göre filtrelese bile şirketlerin yine de sayfalarını optimize etmeleri gerekiyor.

Bu yazıda, LinkedIn sayfanızı optimize etmenin en hızlı 5 yolunu sizlerle paylaşıyoruz. İşte LinkedIn’de bir şirket sayfasını optimize etmenin en hızlı 5 yolu!

1. SEO İçin Optimize Edin

Şirketlerin LinkedIn sayfalarını SEO için optimize etmeleri gerekir. SEO dostu bir LinkedIn sayfası, sundukları ürün ve hizmetleri arayan kullanıcıların önüne çıkma ihtimallerini artıracaktır. Şirketler, LinkedIn sayfalarını aşağıdakileri yaparak optimize edebilir.

Anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini şirket sayfasına eklemek.

Şirket sayfasına resmi web sitesini eklemek.

Düzenli olarak alakalı ve ilgi çekici içerikler paylaşmak.

2. Görsel Olarak Çekici Bir Şirket Profili Oluşturun

Şirketlerin metni bir görselle birleştirerek çekici bir LinkedIn sayfası oluşturması gerekir. Önerilen boyut 1200 x 627’dir. İnsan beyni görüntüleri sözcüklerden 60.000 kat daha hızlı işlediğinden görüntü eklemek, şirketlere %94 daha fazla çekicilik verecektir.

3. LinkedIn’de İçerikler Paylaşın

Sadece LinkedIn ile sınırlı kalmanızı önermiyoruz. Çeşitli sosyal medya sitelerinde içerik paylaşmak şirketiniz için doğru demografiyi hedeflemenizi sağlar. Şirketlere, makalelerden, slayt gösterilerinden, videolardan ve daha pek çok konuda LinkedIn’de düzenli olarak (haftada iki ya da dört kez) paylaşım yapmaları tavsiye edilir. İçerik oluşturmanın temel amacı, insanları meşgul etmek ve sayfadan ayrılmasının önüne geçmektir.

4. Paylaşımlara Stratejik Etiketler

LinkedIn, kullanıcıları paylaşımlara ve yorumlara çekmek için şirketlerin sektöre özgü hashtag kullanmalarını öneriyor. Platform, kullanıcılara en fazla 200 hashtag kullanma imkânı veriyor.

İşletmelerin hashtagleri profesyonel bir şekilde kullanmalarının birkaç farklı yolu:

Konuma göre etiketler: Yerel, ulusal ya da uluslararası.

Müşterileri takip etmek için hashtag kullanın.

Potansiyel müşteriler için hashtagler oluşturun. İşletmeler içerik oluştururken çekmek istedikleri potansiyel müşteriler için hashtag oluşturabilirler.

5. 4-1-1 Kuralını İzleyin

Şirketlerin her seferinde içerik oluşturmasına gerek yoktur ancak ilgili ve alakalı içerik için başka bir web sitesinden ya da bir blogdan içerik paylaşabilir. Şirketler, ilgi çekici olduğunu düşündükleri başka bir kullanıcının paylaşımını kendi hedef pazarıyla paylaşabilir. Şirketler, işlerini hedef kitlelerine ulaştırma rolüne sahip kendi kendine çalışan görevler oluşturabilirler. Kendi kendinize hizmet veren paylaşım duyuruları, oluşturdukları içeriklerin bağlantılarını içerir.