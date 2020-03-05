Mac İçin En İyi GIF Oluşturma Araçları

GIF'ler, artık sosyal medyada her zamankinden daha yaygın olarak kullanılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, yazı yazmak yerine GIF’leri kullanıyor. Bu yazıda, Mac için en iyi GIF oluşturma araçlarını öğreneceksiniz.

GIF Brewery 3 ile bilgisayarınızda yer alan bir videoyu GIF'e dönüştürebilirsiniz. GIF Brewery 3, videoyu dilediğiniz şekilde kırpabilmenize, kesebilmenize ve düzenleyebilmenize olanak sağlar.

GIF Brewery 3’te GIF’e dönüştürmek istediğiniz videonun başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayabilir, videonun üzerine çıkartmalar ve metin ekleyebilir ve arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Ek olarak, tuval boyutunu da ayarlayabilmeniz mümkün. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz GIF’i bir tıklama ile kaydedebilirsiniz. Bir Gfycat hesabınız varsa, oluşturduğunuz GIF’leri oraya da yükleyebilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanım sunan GIF Brewery 3, hem görüntüler hem de videolar için geniş seçenek yelpazesi sayesinde en iyi GIF üreticilerinden biridir.

Smart GIF Maker uygulaması, Mac'te GIF oluşturmak için harika bir araçtır. Videonuzu içe aktardığınızda, uygulama daha sonra üzerinde çalışabileceğiniz, kaldırabileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz çerçevelere bölünür. Görüntüleri uygulamayla birlikte kullanabilir ve aynı tür düzenleme seçenekleriyle içe aktarabilirsiniz.

Smart GIF Maker, .gif, .mov, .mp4, .png, .jpg, .bmp ve .tiff uzantılarını destekler. Paint benzeri özellikleri kullanarak kareleri düzenleyebilirsiniz. Düzenlemeyi kolaylaştırmak için silgi ve damlalık araçlarını kullanabilirsiniz.

GIF'inizi oluşturduktan sonra üst kısımda yer alan “Preview” butonuna tıklayın ve memnunsanız, daha sonra bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Smart GIF Maker kullanımı kolaydır, temiz ve anlaşılır bir arayüze sahiptir ve ile ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak filigranı kaldırmak için uygulama için satın alma işlemini yapmanız gerekir.

Giphy Capture, yukarıdaki GIF oluşturma araçlarından biraz farklıdır. Giphy Capture ile ekran kaydı alabilir ve alınan ekran kaydı ile GIF oluşturabilirsiniz. Kaydı başlatmak için programda yer alan butona tıklamalısınız. Ardından ekran kaydını durdurmak için tekrar aynı butona tıklamanız gerekiyor. Daha sonra, düzenleme araçları ile ekran kaydınızı mükemmelleştirebilirsiniz.

Döngü türünü ayarlayabilir, piksel boyutunu 640 piksele kadar seçebilir ve kare hızını standart, düşük, yüksek veya HD olarak ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, oluşturacağınız GIF’in hangi saniyede başlayacağını ve hangi saniyede biteceğini karar verebilirsiz. Bu düzenlemelerin tamamladıktan sonra GIF’inizi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Giphy'de hesabınız varsa, oluşturduğunuz GIF’leri oraya da yükleyebilirsiniz.

Giphy Capture, ekran kaydı ile GIF oluşturmayı basitleştiren, temel düzenleme seçeneklerine sahip zarif bir araçtır.

Gifrocket’ta temel ayarları bulacaksınız. Gifrocket’ta videonuzun başlangıç ve bitiş sürelerini, GIF’inizin genişliğini (piksel cinsinden) ve kalitesini ayarabilirsiniz. Ardından videonuzu Gifrocket’a sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Kısa süre sonra GIF’iniz hazır olacak.

LICEcap, Giphy Capture gibi çalışır ve kullanımı oldukça kolaydır. Yani LICEcap’te de ekran kaydı ile GIF oluşturabilirsiniz. “Record” butonuna tıkladıktan sonra bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede ekran kaydının kare hızını ve boyutunu, dosya ismini ve kayıt türünü ayarlayabilirsiniz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra ekran kaydı başlayacaktır. “Stop” butonuna tıklayarak kaydı durdurabilirsiniz.

LICEcap, ekran kaydı ile GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz oldukça basit kullanımı olan bir araçtır.