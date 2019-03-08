Markalar Facebook Hikayeler Özelliğini Nasıl Daha Etkili Kullanabilir

Birbirleri ile hiç ara vermeksizin bir yarış içinde olan sosyal medya platformları, yenilikleri kaçırmamak ve markaların pazarlama stratejilerini güçlendirmek için sürekli yeni özellikler eklemektedir. Facebook, Mart 2017’de kullanıma sunduğu Facebook Live özelliğinin hemen sonrasında bir özellik daha getirdi: Facebook Hikayeleri.

Hikayeler özelliği ilk olarak Snapchat’te bulunuyordu. Facebook, Snapchat’i satın almak istedi fakat Snapchat, Facebook’un bu teklifini geri çevirdi. Facebook ise Snapchat’in bu hareketi üzerine hikayeler özelliğini ilk önce Instagram’a ve hemen ardından Facebook’a getirdi.

Facebook, hikayeler özelliği sayesinde güzel bir ivme yakaladı; kullanıcılar, hikayeler özelliği sayesinde Facebook’ta daha da aktif olmaya başladı. Bu, Facebook’un yükselişi için yapılan en ilerici faaliyetlerden biriydi. Facebook Hikayeler'i ve Facebook Messenger’ı günlük olarak 300 milyon kişinin kullandığı göz önünde bulundurulur ise Facebook Hikayeler'in markaların müşterilerini eğlendirmesi, müşterileri ile etkileşim kurabilmesi için oldukça önemli bir araç olduğu kolayca fark edilebilir. Bu araçlardan en iyi şekilde yararlanabileceğinizi açıklamadan önce, markaların neden Facebook Hikayeler’i pazarlama stratejilerine dahil etmeleri gerektiğinden bahsedelim.

Facebook Hikayeler Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Hiç şüphesiz ki Facebook, pazarlama için akla gelen ilk sosyal medya platformlardan biridir. Pazarlama uzmanlarının %95’inden fazlası, Facebook’un diğer sosyal medya platformlarına nazaran en yüksek yatırım getirisi sağladığına inanıyor.

Günümüzde birçok marka, hizmetlerini ve ürünlerini tanıtmak için hikayeler özelliğini kullanıyor çünkü markalar, hikayeler özelliğini kullanmanın müşterilerinin güvenini kazanmak için çok iyi bir strateji olduğunun farkındalar.

Facebook Hikayeler’in markalar ve pazarlamacılar için bu kadar önemli olmasının beş nedeni şunlardır:

Etkileşim İçin Önemli Konum

Facebook Hikayeler, mobil sürümde ana sayfanızın en üst bölümünde yer alır. Bunun nedeni, uygulama açıldıktan sonra hikayelerin direkt olarak kullanıcıların önlerine çıkmasını sağlamaktır. Facebook’un web sürümünde de durum farklı değildir. Hesaba erişildikten sonra açılan sayfanın hemen sağ kısımda, en ilgi çekici konumda yer alır. Bu nedenden dolayı Facebook Hikayeler, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi en iyi konumda sergileme fırsatı verir. Facebook Hikayeler, Facebook kullanıcılarının dikkatini çekmenin kolay ve etkili bir yoludur.

Yaratıcılıkta Özgürlük

Facebook Hikayeler; efektler, çıkartmalar ve filtreler gibi yaratıcı araçlar kullanmanızı sağlar. İkinci uygulamalara başvurmadan önce Facebook Hikayeler’in araçlarını kullanarak ilgi çekici hikayeler oluşturabilirsiniz. Facebook Hikayeler, yaratıcılığınıza herhangi bir sınırlama koymamaktadır, yaratıcılıkta tamamen özgürsünüzdür. Markaların, ürünlerini ve hizmetlerini kullanıcılarına sunmak için yaratıcılıklarını kullanmaları gerekiyor. Facebook ise markalara bu konuda sonsuz özgürlükler sunuyor.

Otantik Biçim

Hedef kitlenizin güvenini kazanmak basit bir iş değildir. Özgünlük, kitlenizin güvenini kazanmada en kilit noktalardan biridir. Facebook Hikayeler, kitlenizin güvenini kazanmak için size çeşitli imkanlar verir. Kamera arkası görüntüleri göstermek, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin ilginç kullanım alanlarını paylaşmak için Facebook Hikayeler’i kullanabilirsiniz. Ayrıca çalışanlarınızı kitlenize tanıtabilirsiniz. Böylece işin arkasındaki yetenekli yüzlerin insanlar tarafından tanımasını sağlarsınız.

İzlenebilir Performans

Facebook, kitle hedefinizi analiz etmek ve iyileştirmek için harika bir platformdur ve bu da pazarlama kampanyalarınızdan daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Facebook, hikayelerinizi kimlerin görüntülediğini izlemenize izin verir. Bu özellik, hedef kitlenizi analiz etmenize ve ilgili kişileri hedef alma stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Yükselen Popülerlik

Facebook haricinde Snapchat, WhatsApp ve Instagram’da da varlığınızı sürdürmeye devam edin. Hikayeler özelliklerini kullanan kullanıcılarının sayısı her geçen günle artmaktır. Haziran 2018 itibarıyla Instagram Hikayeler, günlük 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılırken, WhatsApp Durum özelliği günlük 450 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanıldı. Sadece 14 ay gibi bir sürede, Facebook Hikayeler 150 milyon aktif kullanıcı sayısını aştı.

Hikayeler kısa sürede çok büyük bir popülerlik kazandı ve kullanıcı sayısı ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bundan dolayı, markaların Facebook Hikayeler’i kullanmaya başlamasını şiddetle tavsiye ediyouz.