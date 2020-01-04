Markalar Sosyal Medyada Neden Argo Kullanmamalı?

Argo bir dilin parçasıdır ancak kullanılan ana dilden farklıdır. Toplumun belli bir bölümü tarafından kullanılan kendine özgü sözcük ve deyimlerden oluşan özel bir dildir. Argo denildiğinde insanların aklına küfür, hakaret ve benzeri çirkef kelimeler gelebilir fakat argo bir küfür değildir, sadece içinde bu kelimeleri de barındırır.

Markalar, sosyal medyadaki varlığını görünür kılmak ve daha fazla kullanıcının dikkatini üzerinde toplamak için çeşitli yöntemlere başvurur. Argo, markaların sosyal medyada yükselebilmesi için kullandığı yöntemlerden sadece bir tanesidir. Kısa bir zaman için işe yarayabilir fakat profesyonel bir görünüm elde etmek isteyen markalar uzun vadede imaj zedelenmesine uğrayabilir. Markalar bu nedenle sosyal medyada resmi ve profesyonel olmaya dikkat etmeli, profesyonelliklerinden ödün vermemeli.

Bu yazıda, argonun neden markalar tarafından kullanılmaması gerektiğini birkaç örnek ile beraber açıklayacağız.

Argonun Ömrü Sanılandan Çok Daha Kısa

Son zamanlarda çok fazla trend durumda olan argo, internette olan diğer şeyler gibi kısa bir ömre sahiptir. Şu anda trend olan bir şey yakın bir zamanda unutulacak, başka bir şey tarafından tahtına el konulacaktır. Bu kelime ve ifadeler, rağbet görmenin yüksek olduğu dönemlerden sonra unutulmaya eğilimlidir.

Her İş İçin Uygun Değil

Sosyal medya, işletmeleri daha erişilebilir hâle getirmiştir. Şirketlerin sosyal medyada var olabilmesi, markalarının insanlar tarafından sevilmesini sağlamak için donuk, ciddi, samimiyetsiz bir kalıptan ayırmak ve insanlar arasında günlük olarak eğlenme amacı ile yapılan eylemlerle ilgilenmesine ve bunları örnek alarak hareket etmesine bağlıdır.

Bunu abartan şirketler, sosyal medyada akıllı, şık ve genç bir profil yaratmanın çok daha ötesine geçiyor. Ne yapıldığının bilinmemesi bazen geri tepebilir ve olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Markalar, sosyal medyada en yeni trendlerin ve hashtaglerin üzerinde kalarak hangi anahtar kelimelerin daha çok ilgi gördüğünü öğrenebilir. Böylece müşterilerle ilgili sorunları ya da konuları hemen anlayabilir.

Sektörünüzün alanında trendler söz konusu olduğunda, her daim bilgi sahibi olmak istersiniz. Markanıza bağlı olarak sosyal medya argolarında da aynı şey söylenebilir. En önemlisi, bunu yaparken tamamen doğal olunduğundan emin olmaktır.