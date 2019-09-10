Markanızı Büyütecek Sosyal Medya İçerikleri için 5 Öneri

İşletme sahipleri, internetin hedef kitlelerine ulaşmanın anahtarı olduğunu bilirler. Facebook ya da Twitter’da yayınlanan basit bir gönderi, ürünlerinizin ve tekliflerinizin milyonlarca insana ulaşmasını sağlayabilir. Ne yazık ki bu sosyal medya içerikleri diğer içeriklerin yanında hızla kaybolacaktır.

Girişimciler çevrimiçi oldukları zamanları en iyi şekilde değerlendirmede büyük bir paya sahiptir. Hangi içeriğin viral hâle geleceğini tahmin etmek zordur fakat sosyal medya paylaşımlarınızın fark edilmesini sağlamak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

İnsanların dikkatini gerçekten çekmeyi başarırsanız paylaşımlarınızın büyük bir kitle tarafından rağbet görmesi kaçınılmazdır. Bu yazıda, markanızı büyütecek sosyal medya içerikleri için 5 öneride bulunacağız.

1. Açıklamalar

Çevrimiçi ortamda insanların ilgisini çekmek için sadece üç saniyeniz var. Bu, Twitter’da daha kolaydır çünkü geçmişten bu yana Twitter kullananlar, uzun uzadıya anlatılması gerekenleri sadece bir iki cümle ile ifade etmekte epey iyidir.

İçeriğinizi 140 karakterden daha az olacak şekilde ilgi çekici biçimde yazmaya çalışın. İçeriğin daha fazla tıklanmasına yardımcı olacak şeyler, bazı anahtar kelimeler, sayılar, listeler ve nasıl yapılır gibi ifadelerdir.

2. Görsel

Paylaştığınız her gönderinin görsellikten yana bir eksiği olmamalıdır. Bu bir fotoğraf, bir GIF ya da bir video olabilir. Instagram, Flickr, Pinterest gibi platformlarda görsellik daha ön plandadır. Sosyal medyadaki etkileşim oranınızı görsel içermeyen paylaşımlar yaparak daha da azaltabilirsiniz, bu hataya düşmekten kaçının.

3. Hashtag

Tüm trendler önemli değildir, bazen çok saçma konular hakkında da konuşulabiliyor ancak hashtagler son birkaç yıl içerisinde etkileşim almak için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamıştır. Gönderilerinize hashtag eklemek, daha çok insana ulaşmanın anahtarıdır.

Rastgele ve çok fazla hashtag kullanmak ise markanıza zarar verir. Gönderilerinizde kullandığınız hashtaglerin çok az ve gönderiniz ile ilişkili olduğundan emin olana kadar gönderinizi yayınlamamanızı öneririz.

4. Yeni Şeyler Deneme

Her geçen gün yeni bir sosyal medya platformu geliştiriliyor. Bir kitle kazanmak için bu platformların tamamı olmasa da en azından birkaçı önemli bir rol üstlenmektedir. Kullanmak istediğiniz platformda bulunan kişilerin hedef kitleniz ile ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmeniz gerekiyor.

5. Dikkat

Herhangi bir gönderinizi paylaşmadan önce gönderinizi iyice gözden geçirmelisiniz. Bu paylaşımda markanızı küçük düşürecek, markanıza ciddi zarar verecek bir şeyler var mı? Paylaştığınız bu gönderi, hedef kitlenizi ilgilendiriyor mu? Yeterince ilgi çekici mi? Bütün bu soruları kendinize sorarak gönderinizi incelerseniz, gönderide bulunan hataları fark ederek düzeltebilirsiniz.