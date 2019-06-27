Markanızın Tanıtımı için 8 Harika IGTV Fikri

Instagram son zamanlarda video içeriklere çok düşkün hale geldi. Instagram hikayelerinden sonra kullanıcıların günlük platforma harcadıkları süreyi ortalama 32 dakikaya çıkarmayı başardılar. Kullanıcıları kendine bağımlı hale getiren Instagram, hikayelerden sonra hız kesmeden bir özelliği daha kullanıma sundu. Bu elbette ki platformda daha çok video görmek isteyen Instagram’dan beklenecek özellik, IGTV (Instagram TV) oldu.

IGTV (Instagram TV) Nedir?

IGTV, özellikle dikey moddaki uzun videoların yayımlayanabilmesi için kurulan yeni bir platformdur. Dikey modun ön planda olması, Instagram’ın dikey moda olan düşkünlüğünden kaynaklanmaktadır.

IGTV, YouTube’un dikey videolu hali olarak bilinebilir. YouTube’un abonelik sisteminde olduğu gibi, Instagram TV’de de herhangi bir kanala abone olabilir ve bu kanalın videolarını görüntüleyebilirsiniz. IGTV, daha önce izlediğiniz videolara dayanarak yeni video önerilerinde bulunma gibi özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.

IGTV Özellikleri

IGTV’de video üretmek isteyenlerin aklında bulunması gereken temel unsurlar şunlardır:

IGTV videoları için en-boy oranı 9:16’dır. Bu videolarınızın 1080x1920 boyutunda yapabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu videolarınızın 1080x1920 boyutunda yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. IGTV videoları için minimum uzunluk 15 saniyedir . IGTV’nin küçük kanallara maksimum 10 dakikalık video sınırlaması bulunuyor, onay almış ve çok takipçili kanallara ise 60 dakikaya kadar süre hakkı tanıyor.

. IGTV’nin küçük kanallara maksimum 10 dakikalık video sınırlaması bulunuyor, onay almış ve çok takipçili kanallara ise 60 dakikaya kadar süre hakkı tanıyor. 10.000’den fazla takipçisi olan hesaplar 60 dakikaya kadar video yükleyebilir. Instagram, ne yazık ki telefonunuzdan bu kadar uzun bir video yüklemenize izin vermiyor. Bu kadar uzun bir videoyu yüklemek istiyorsanız bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

Markanızın Tanıtımı İçin 10 Harika IGTV Fikri

IGTV kanalınız için bazı mükemmel videoları oluşturmaya hazır mısınız? Alt bölümde, küçük-büyük olmak üzere bütün kanalların kullanabileceği 10 IGTV fikri bulunmaktadır. Bu fikirleri Instagram hikayelerinizde de kullanabilirsiniz!

1. Soru-Cevap

Soru-Cevap formatındaki videolar, izleyiciler ile bağlantı kurmanın ve onlara gerçekten hakkınızda merak edileni vermek için kullanabileceğiniz en harika yöntemlerdendir. Örneğin, izleyicilerinizin hakkınızda merak ettiklerini hikayeler bölümünde yer alan soru etiketini kullanarak öğrenebilir ve bu soruları daha sonrasında IGTV kanalınızda cevaplayabilirsiniz.

2. Haftalık Podcast Önizlemesi

Instagram, Podcast tanıtımı için harika bir platformdur. Bir IGTV videosunda kendinizi podcaster olarak tanımlayabilir ve yayınlarınız ile ilgili merak edilebilecek her türlü sorunun cevabını verebilirsiniz.

IGTV videolarınızda bir sonraki yayının kısa bir bölümünü yayınlayarak izleyicilerinizi iTunes ya da tercih ettiğiniz platformu kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

3. Egzersiz Programları

Her dört insandan biri, zinde kalmak için evde egzersizler ile uğraşır. IGTV’de bir egzersiz programı yayınlamak, spordaki uzmanlığınızı izleyiciler ile paylaşmanın en iyi yoludur. Videoyu ilgi çekici hale getirmenin yollarından biri de videoyu hızlandırmaktır. Bu, videonun sıkıcı bir video tanısından uzaklaşmasını sağlayacaktır. Videoya tekrar sayısı ile ilgili metinler de eklemeyi unutmayın.

4. Perde Arkası

Sahnelerin perde arkasını yayınlayarak markanızı farklı bir açıdan izleyicilerle buluşturabilirsiniz. Sahnelerin son haline bürünmeden evvelki denemeleri merak eden insanlar, sürece dahil olmayı, işlerin nasıl bu hale geldiğini görmeyi seviyor.

5. Müşterilerin Görüşleri

Hiçbir şey, gerçek insanların markanız/hizmetiniz hakkında konuştuğunu duymaktan daha ikna edici olamaz. Müşterilerinizin markanıza duyduğu aşkı, müşteri referanslarını IGTV videosu ile paylaşabilirsiniz.

6. Tarifler

Yemek tarifleri, hangi platformda olursanız olun, daima ilgi çekici ve zirvededir. Videolarınızda metin kullanarak talimatları eklediğinizden emin olun, insanlar bu talimatlar sayesinde örneğin bir pastanın ne kadar una ihtiyaç duyduğunu öğrenebilirler.

7. 5 Tavsiye

İzleyiciler, uzun uzun, destanı anımsatan talimatlardansa kısa ipuçlarını severler. “5 Tavsiye” isimli bu konsept, blog yayınlarınızı bir IGTV videosuna dönüştürmenin harika bir yolu olabilir!

8. Film/Kitap/Restoran İncelemesi

Son zamanlarda ilginç bir kitap mı okudunuz? Büyüleyici bir film mi izlediniz? IGTV’de düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi paylaşabilirsiniz!