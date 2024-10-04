Mercedes-AMG GT Motorsport Collectors Edition Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes’in Formula 1’den ilham alınarak tasarlanan yeni AMG GT otomobili geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yüksek kalite standartlarına sahip olan ve sınırlı sayıda üretilen bu otomobilin özellikleri ise sektörde merak konusu oldu.

Markanın Petronas takımı ile iş birliğine vurgu yapan tasarım detayları dikkat çekti. Bunun yanında aracın teknik özellikleri de oldukça iddialı. Gelin, Mercedes AMG GT Motorsport Collectors Edition adlı bu otomobilin neler sunduğuna yakından bakalım.

Mercedes AMG GT Motorsport Collectors Edition Özellikleri

Aracın tasarımında Petronas’a ithafen kullanılan yeşil detaylar öne çıkıyor. Jantlarda, gövdenin çeşitli noktalarında ve iç mekânda kullanılan yeşil renkli LED aydınlatmalar, aynı zamanda otomobile karakteristik bir duruş kazandırıyor.

Aracın dış tasarımında göze çarpan ilk noktalardan biri de C sütununda yer alan yıldız desenleri oluyor.

Bagaja doğru eğimli bir şekilde inen tavan detayı araca spor bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafta yer alan spoiler detayı da bu tarzı destekler nitelikte.

200 adet olarak üretilen bu otomobilde 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanılıyor. Bu motor, toplamda 612 beygir güç üretiyor.

Hırsızlık vb. olaylara karşı tedbir amacıyla araçta özel bir görüntüleme sistemi olan Guard 360 kullanılıyor.

Standart versiyonda cam tavan, AMG karbon paketi, karbon seramik fren sistemi otomatik olarak geliyor.

Araçta Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup lastikler kullanılıyor.

İç mekâna baktığımızda ise siyah ve Petronas yeşili detayların hakim olduğu bir tasarım bizi karşılıyor. Dikişlerdeki yeşil tonları, siyah deri ve nappa döşemelerle nazik bir kontrast oluşturuyor.

Koltuk başlarında AMG logosu dikkat çekiyor.

Aracın ses sisteminde 15 hoparlöre sahip olan Burmester High End3D kullanılmış. Bu ses sisteminin gücü ise 1.170 Watt olarak belirtiliyor.

Direksiyon arkasında bir adet gösterge paneli ve orta konsolda geri görüş kamerası, navigasyon gibi özelliklerin yer aldığı, tablet görünümlü bir multimedya ekranı bulunuyor.

Mercedes AMG GT Motorsport Collectors Edition Fiyatı

Aracın satış fiyatı henüz açıklanmadı. Özel bir konsept üzerine dizayn edilen ve sınırlı sayıda üretilen bu modelin fiyatının üst segment kullanıcılara hitap edecek olması muhtemel.

Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Tasarım olarak nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın.