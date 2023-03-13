Meross Yağ Difüzörü İncelemesi: Rahatlamanın Kolay Yolu

Meross yağ difüzörü, aromaterapi uygulamak ya da evde rahatlamak için kullanabileceğiniz son derece yararlı bir cihazdır.

Daha önce böyle bir ürün kullanmadıysanız enerji seviyesini arttırmak, stres seviyesini azaltmak, uykuya daha iyi bir şekilde dalmak gibi sağladığı imkânlar ile evlere huzur getiren cihazı almanın size nasıl bir katkısı dokunacağını merak edebilirsiniz.

Doğrusunu söylemek gerekirse bazı insanlar yağ difüzörlerinin mükemmel bir cihaz olduğunu düşünürken bazıları onları sadece bir tür sprey olarak görüyor. Ürün incelemesinin ilerleyen kısımlarında değinilen noktalara göz atarken siz de fark edeceksiniz ki cihaz vadettiğinden çok daha fazlasını sunuyor.

Bunun nedenlerini anlamak için difüzörün özelliklerinin listesine göz atmak yeterli olacaktır.

Meross Yağ Difüzörü Özellikleri Neler?

Ağa bağlı olunduğu sürece Meross uygulaması üzerinden mesafe sınırına takılmadan cihazı açıp kapatabilirsiniz.

Renk ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirebilir veya otomatik renk geçişini etkin hâle getirebilirsiniz.

Renk sıcaklığı anlık olarak değiştirebilir.

Cihaz yeniden adlandırılabilir.

Dilediğiniz anda hafif spreyden ağır spreye veya ağır spreyden hafif spreye geçebilirsiniz.

Amazon Alexa, Google Asistan, Apple HomeKit ile uyumlu çalışır.

Su olmaması hâlinde cihaz otomatik olarak kapanır. Bu hem sizi güvende tutar hem cihazın kendisinin korunmasını sağlar.

Cihazın bulunduğu ortama eğer bir kokunun hâkim olması isteniyorsa aromaterapi yağı ilavesi yapılabilir.

Evlerinize huzur getiren ürünün öne çıkan özellikleri bu şekildedir. Ürünü çalıştırmak için öncelikle bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Bu ağa bağlı olunduğu sürece Meross uygulamasından herhangi bir mesafe kısıtlaması olmadan cihazı evinizden kontrol edebilirsiniz.

Meross uygulamasından cihaz kurulumunu yaptıktan sonra ürün uygulamanın ana sayfasında görünmeye başlıyor. Ürünün ismi varsayılan olarak "Smart Essential Oil Diffuser" şeklinde ayarlanmıştır. Ürünün simgesine basarak renk yönetim bölümüne girebilirsiniz.

Renkleri etkinleştirmek için güç düğmesine basmak gerekiyor. Ürün çalışırken eğer renklerin otomatik bir döngü içerisinde değişmesini istiyorsanız "Otomatik döngü" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Sabit bir rengin geçerli olmasını istiyorsanız güç düğmesinin etrafındaki renk paletini çevirerek geçerli olacak rengi belirleyebilirsiniz. Bu paletin çevresinden ise rengin parlaklığını belirleyebilirsiniz.

Sağ alt köşede yer alan sarı butona basıldığında açılacak bölümden de rengin sıcaklık seviyesini belirleyebiliyorsunuz.

Cihaza bir isim vermek istiyorsanız renk ve sıcaklık ayarlarının bulunduğu sayfanın sağ üst köşedeki yatay üç çizgi simgesinin üzerine basın. Cihaz ayarlarının başında yer alan cihaz adının üzerine basıp ürüne bir isim verebilirsiniz. İsim verdikten sonra "Kaydet" butonuna basarak cihazın yeni isminin geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Meross uygulamasının ana sayfasında ürünün bulunduğu kısımdan ağır sprey ve hafif sprey arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca güç düğmesine basarak cihazı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Meross Yağ Difüzörü Nasıl Kurulur?

İlk olarak cihazın kutusundan çıkan kabloyu takın. Daha sonra Meross uygulamasını indirin ve uygulamayı açın. Hesap oluşturun. Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan "+" (artı) simgesine basın. Açılan sayfa üzerinden akıllı nemlendirici ve difüzörü seçin.

Karşınıza gelen seçeneklerin içinden cihazın modelini bulup üzerine dokunun.

"Sonraki" butonuna basarak ilerleyin. Cihazın ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Işık yanmıyorsa "Statü LED ışığı yanıp sönmüyor" seçeneğine basın. Işık yanıyorsa "Sonraki" butonuna basabilirsiniz.

Bir sonraki adımda cihazı yeniden adlandırabilirsiniz. Yeniden adlandırma işleminden sonra kablosuz internet ağını seçin. Kablosuz ağın şifresini girin ve "Sonraki" butonuna basın.

Bir süre bekledikten sonra bağlantı sağlanacaktır. Bağlantı sağlandıktan sonra "Tamamlandı" butonuna basabilirsiniz.

Bu adımların sonunda uygulamanın ana sayfasında cihaz belirecektir. Cihazın bulunduğu bölümden yağ difüzörünü kontrol edebilirsiniz.

Meross Yağ Difüzörü Nasıl Kullanılır?

İlk önce kapağı kaldırın.

Kablo ile cihazın bağlantısını kesin.

Cihazın kutusundan çıkan su kabına bir miktar su ekleyin. Suyun 40 dereceden daha sıcak olmamasına dikkat edin.

Suyu içine dökün.

Rahatlatıcı bir koku istiyorsanız bir miktar da aromaterapi yağı dökün.

Kapağı kapatın.

Kabloyu yeniden takın.

Uygulamayı açın.

Ürünün bulunduğu kısımdaki güç düğmesine basın.

Ağır sprey veya hafif spreyden hangisini istiyorsanız onun üzerine dokunun.

Renk kullanmak istiyorsanız ürünün simgesine basıp renklerin ortasında yer alan güç düğmesine basın.

Hangi rengi kullanmak istiyorsanız onu seçin. Renklerin otomatik olarak değişmesini isterseniz "Otomatik döngü" seçeneğini işaretleyin.

Rengin sıcaklığını belirlemek için renk sayfasının altındaki sarı simgeye basın. Açılan bölümden renk sıcaklık seviyesini belirleyin.

Meross Yağ Difözürünü Kimler Kullanmalı?

Yağ difüzörü herkes tarafından kullanılabilir. İyi bir uyku alamamaktan şikâyet eden, rahatlamak isteyen kişiler yağ difüzörünün kullanımının olumlu yanlarından yararlanabilir. Cihazın stres seviyesini azaltma, uyku kalitesini arttırma, odaklanma sorunlarını ortadan kaldırma, ağrıları hafifletme, daha iyi nefes alma gibi son derece önemli yararları vardır.

Bu cihaz sayesinde evin havasını temizleyerek ortamın havasından kaynaklı olabilecek rahatsızlıkları da gidermek mümkündür. İster aromaterapi uygulamasından faydalanmak ister sadece evinizde daha rahat bir şekilde uyumak istiyor olun, yağ difüzörünü kullanabilirsiniz.

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