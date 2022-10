Metaverse Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Günümüzde artık Metaverse kelimesini duymayan kişi kalmadı diyebiliriz. Metaverse nedir ne değildir diye pek çok kez tartışıldı. Pek çok kişi Metaverse’ün ne olup ne olmadığını gayet iyi anladı ancak toplumun büyük bir kesimi maalesef tam olarak kavrayamadı. Biz de bu yazımızda geleceği şekillendirebilecek olan Metaverse hakkında doğru bilinen yanlışlara değindik.

Metaverse Hakkında Bilinen Bazı Yanlışlar

Metaverse’ü video oyunu zannetmek.

Metaverse’ü yeni bir şey zannetmek.

Metaverse’ün bir tekel yaratabileceği algısı.

Metaverse’ü; Meta, Facebook ve Mark Zuckerberg ile ilişkilendirmek.

Metaverse’ün sadece VR cihazları ile deneyimlenebileceğini zannetmek.

Metaverse’ün gerçek Dünya’nın yerini alabileceği.

Metaverse’de her şeyin yapılabileceğini zannetmek.

Metaverse’ü büyük bir kötülükmüş gibi algılamak.

Metaverse’ü kaçınılmaz bir gelecekmiş gibi hayal etmek.

Metaverse’ün halihazırda var olduğunu ve kullandığımızı zannetmek.

Metaverse’ü Video Oyunu Zannetmek

Oyunlarla alakası olmayan pek çok kişi Metaverse’ü devasa bir oyun zannediyorlar. Esasında pek de alakası yok. Her ne kadar uzaktan bakan bir insan için aynı şeymiş gibi gözükse de özünde çok farklı şeyler. Video oyunu oynamak, Metaverse içerisinde yapılabilecek aktivitelerden yalnızca bir tanesi. Metaverse denen konsepti sadece oyunlarla sınırlandırmak ve bunu sadece bir oyun bahçesi gibi görmek oldukça yanlış bir bakış açısı.

Günümüzde pek çok oyun adeta bir sanal dünya yarattığından, geniş bir evren içerisinde özgürce dolaşmamıza izin verdiğinden ve diğer insanlarla etkileşime girebilmemize olanak sağladığı için ilkel ya da eksik bir Metaverse gibi düşünülebilir ancak Metaverse’ün içerisinde yapılabilecek aktivitelerin sayısı epey fazla olacak. Hal böyle olduğundan video oyunlarıyla Metaverse’ü birbirinden ayırmak gerek.

Metaverse’ü Yeni Bir Şey Zannetmek

Metaverse her ne kadar son dönemde çokça konuşulmuş olsa da esasında yeni bir kavram değildir. Konsept olarak ilk kez 1984 yılında William Gibson'ın yazdığı "Neuromancer" isimli kitapta bahsedilmiştir. Kelime bazında da ilk kez 1992 yılında Neal Stephenson'ın yazdığı "Snow Crash" isimli bilim kurgu romanında kullanılmıştır.

Metaverse, bilim kurgu türünde pek çok kez kendine yer bulmuş ve üzerine düşünülmüş bir konsepttir. Son birkaç yılda bu kadar popüler bir hale gelmesi insanlarda yeni bir şeymiş gibi algılanmasına yol açsa da doğru değildir. Günümüzde pek çok büyük şirket bu alanda yatırımlar ve girişimler başlattığı için hemen hemen herkesin bu kelimeden ve konseptten haberi oldu diyebiliriz. Ayrıca Second Life gibi oyunlar bizlere yıllar önce oldukça ham ve ilkel bir Metaverse deneyimi yaşatmıştı.

Metaverse’ün Bir Tekel Yaratabileceği Algısı

Bu durum pek olası değil. Nedeni ise Metaverse kavramının gerçekleşebilmesi için pek çok büyük şirketin ortaklaşa çalışması gerekiyor. Tek bir şirket, Metaverse’ü oluşturmak için gerekli olan tüm teknolojik altyapıya sahip olsa bile pek çok büyük şirket halihazırda Metaverse için yatırım yapıyor. Metaverse’ün tekel yaratabileceği algısı gerçeklikten uzak.

Metaverse’ü; Meta, Facebook ve Mark Zuckerberg ile İlişkilendirmek

Facebook, geçtiğimiz yıllarda ismini “Meta” olarak değiştirdi ve Metaverse projeleri için milyarlarca dolar yatırım yaptı. Pek çok kişi de Metaverse’ü Facebook ve Mark Zuckerberg ile ilişkilendirdi. Önceki maddelerde de belirttiğimiz üzere Metaverse konsepti Facebook’dan bile eski. Mark Zuckerberg’in bu girişimi sosyal medyada çokça konuşulduğu ve sık sık bu söylemin altı çizildiği için Metaverse kavramı “Meta” isimli şirket ile birlikte anılır oldu.

Microsoft, Nvidia, Epic Games gibi pek çok şirket Metaverse yatırımı yapıyor ancak Mark Zuckerberg’in bu girişimi daha akılda kalıcı oldu ve yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Metaverse ileride neye dönüşecek bilmiyoruz ancak günümüzdeki teknoloji devi firmalar bu işin ucundan tutmak istiyorlar.

Metaverse’ün Sadece VR Cihazları ile Deneyimlenebileceğini Zannetmek

Metaverse’ü deneyimlemek için belki de en iyi yöntem VR (sanal gerçeklik) cihazları olacaktır ancak tek yöntem bu olmayacak. Metaverse, konsept olarak cep telefonu ekranından ya da bir bilgisayar ekranından da erişilebilir olacaktır. VR cihazları şu anda çok pahalı olsalar da teknolojinin ilerlemesiyle daha da ucuzlayacaktır ve akıllı telefonlar gibi herkesin sahip olabileceği bir cihaza dönüşecektir. Ancak bu durumun Metaverse ile pek bir alakası yok. Nasıl ki şu an oyun oynamanın tek yöntemi VR cihazları değilse Metaverse’ün de deneyimlenebilmesi için gereken tek cihaz VR olmayacaktır.

Metaverse’ün Gerçek Dünyanın Yerini Alabileceği

Doyurmamız gereken bir bedenimiz olduğu sürece gerçek Dünya’nın yerini kolay kolay hiçbir şey alamayacak. Bundan 1000 yıl sonrasını görmek mümkün değil ancak yakın gelecekte bizlerle beraber olacak olan Metaverse, gerçek Dünya’ya alternatif olarak geliştirilen bir şey değil. Hatta gerçek Dünya’daki deneyimlerimizi bile iyileştirmesi muhtemel. Hal böyle olduğu için Metaverse’ün gerçek Dünya’nın yerini alması pek mümkün gözükmüyor. Esasında, gerçek Dünya dediğimiz şey tam olarak ne ki?

Metaverse’de Her Şeyin Yapılabileceğini Zannetmek

Metaverse’ün çok büyük olacağı ve içerisinde pek çok şeyin yapılabileceği zaten bir gerçek. Ancak “her şey” kelimesi güçlü bir ifade. Metaverse uçsuz bucaksız bir yer gibi görünse de her sistem gibi sınırları olacaktır. Dolayısıyla Metaverse’de her şeyin yapılabileceği fikri şimdilik gerçekleşmesi çok zor olan bir düşünce. Geleceğin ne göstereceği belli olmaz ancak Metaverse konsept olarak her şeyi yapabileceğiniz bir yer olmayacak gibi gözüküyor.

Metaverse’ü Büyük Bir Kötülükmüş Gibi Algılamak

Özellikle günümüzde teknofobik yayınların artmasından ötürü neredeyse teknolojik her atılım şeytanlaştırılıyor ve kötü gösteriliyor. Siyasi ve dini sebepler gösterilerek Metaverse’ü insanlığın ve insani pek çok erdemin sonu olabileceği gibi saçma bir algı mevcut. Metaverse, konsept olarak içerisinde bir kötülük barındırmıyor. Elbette ki bunu kötüye kullanmak isteyenler de olacaktır ancak bu insanların elinde olan bir şey. İnsanın var olduğu her yerde kötülük ve iyilik var olacaktır. Metaverse’ü saf bir kötülük olarak algılamak, teknoloji ve bilimden hiç anlamıyor olmanın sonucudur.

Metaverse’ü Kaçınılmaz Bir Gelecekmiş Gibi Hayal Etmek

Özellikle de Metaverse hakkında iyi kötü bir şeyler bilen hatta bu konuda derin araştırmalar yapan insanların bile yanıldığı bir nokta ise Metaverse’ün er ya da geç gerçekleşeceği ve tüm Dünya olarak buna hazırlanmamız gerektiği. Evet pek çok dev şirket bu konuda büyük yatırımlar yapmış olsa da Metaverse’ün yakın gelecekte gerçek olabileceği fikri %100 doğru değil.

Mevcut teknolojik altyapımız şu an bir Metaverse kurmak için yeterli değil. Bilimsel çalışmalar neticesinde de bu noktaya ulaşabileceğimiz kesin değil. Hal böyle olduğundan Metaverse’ün kaçınılmaz bir gelecek olduğu söylenemez.

Metaverse projesinin gerçekleşebilmesi için pek çok farklı şirketin ortaklaşa çalışması gerekiyor. Neticede bu şirketler Metaverse projelerinden para kazanmak için buraya yatırım yapıyorlar. Eğer gelecekte şirketler için Metaverse’e yatırım yapmak karlı olmazsa ya da daha karlı yöntemler tercih edilirse Metaverse hiçbir zaman için gerçekleşmeyebilir. Olasılıklardan konuştuğumuz için ve gelecek tam olarak asla kestirilemeyeceği için Metaverse’ü nihai bir gelecekmiş gibi kafamızda kodlamak doğru değil.

Metaverse'ün var olabilmesi için büyük ölçüde güç ve teknoloji de gerekiyor. Intel'in Metaverse açıklaması bile bu işin pek mümkün görünmediği yönünde. Hal böyle olduğu için insanlık olarak gelecekte Metaverse'ü mümkün kılacak kadar teknoloji ve birikime sahip olup olamayacağımız meçhul. Dolayısıyla gelecekte Metaverse diye bir şey var olmayabilir.

Metaverse’ün Halihazırda Var Olduğunu ve Kullandığımızı Zannetmek

Önceki maddelerden de anlayabileceğiniz üzere Metaverse şu anda var olan ver herkesin efektif bir şekilde deneyimleyebileceği bir noktada değil. Bazı video oyunları ya da uygulamalar “Metaverse’ü” deneyimlemek” adı altında pazarlansa da esasında okyanusun içindeki bir damla olmaktan öteye gidemeyen yapımlardan oluşuyorlar. İnsanlık olarak gerçek bir Metaverse deneyimi elde edebilmek istiyorsan bilim, yazılım ve teknoloji alanlarında daha fazla gelişim göstermemiz gerekiyor.

Sonuç

Metaverse son derece popüler bir konu. Gün geçtikçe daha da popülerleşmeye devam edecek. Popüler olan her şey gibi yanlış anlaşılacak, art niyetli kişiler tarafından kötülenecek ve nüfuzlu insanlar tarafından manipüle edilecek. 20 sene öncesinde sosyal medya, akıllı telefon ve VR gözlüğü gibi kavramlar hakkında nasıl bir bilgimiz yoksa şu anda benzer bir konumdayız. Şanslı olduğumuz tek konu artık teknoloji konusunda daha bilinçliyiz ve geleceği daha iyi bir şekilde tahayyül edebiliyoruz.

Metaverse şu anda inşa edilen bir platform. Geleceği ise meçhul. Zaman içerisinde hep beraber Metaverse'ün geldiği noktayı göreceğiz.