Mi Band 5 vs Mi Band 4: Hangisini Almalısınız?

Xiaomi tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mi Band 5 önceki nesil Mi Band 4 ile kıyaslandığında bazı önemli yeniliklerle ve tabii ki daha yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor. Peki aradaki fiyat farkını ödemeniz sizlere neler sunacak? Sizler için hazırladığımız Mi Band 5 vs Mi Band 4 kıyaslaması ile birlikte merak ettiğiniz bu soruya ışık tutacağız.

Mi Smart Band 5 vs Mi Band 4: Teknik Özellikler

Her iki modeli kıyaslamaya başlamadan önce fiyatlandırma hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Mi Smart Band 5 ya da Mi Band 5 olarak anılan yeni nesil akıllık bileklik ön siparişe özel kısa bir süre için 299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulduktan sonra 329 TL olarak güncellenecek. Bu nedenle bu modeli 329 TL olarak göz önüne alacağız. Öte taraftan Mi Band 4 ortalama 179 TL fiyat etiketi ile tüketicilere sunuluyor.

Yani her iki model arasında yaklaşık 150 TL fiyat farkı bulunuyor ki bu, neredeyse iki kata yakın bir fark yapıyor. Durum böyle olunca pek çok kişinin aklında şu malum soru işareti oluyor: "Bu fiyat farkına değecek mi?" Eğer kısa bir şekilde yanıt vermemizi isterseniz bu sorunun cevabı ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize bağlı olarak şekilleniyor. Eğer detaylı bir yanıt arıyorsanız kaydırmaya devam edin.

Not: Bu kıyaslama yazısında yalnızca birbirinden farklı özellikleri kıyaslayacağımızı, birbiri ile aynı olan teknik detaylara yer vermeyeceğimizi vurgulayalım.

Muhtemelen bir akıllı bileklikteki en önemli bileşen, ekrandır. Mi Band 4 ile sunulan 0.95 inç boyutundaki ekran 120 x 240 piksel çözünürlüğe sahipken Mi Band 5 1.1 inç boyutunda bir ekran ile kutudan çıkıyor ve bu ekran 126 x 294 piksel çözünürlüğe sahip. Bir diğer deyişle yüzde 20 oranında daha büyük bir ekrana sahip olacağınızı söyleyebiliriz. Öte taraftan çözünürlük yükselmiş olsa da büyüyen ekranla birlikte dengelendiğini ve her iki model arasında ppi farkının bulunmadığını söyleyebiliriz.

Bunun ardından pek çok kullanıcının bir akıllı bileklik tercih etmesindeki ana neden olan sağlık takibi özellikleri geliyor. Mi Band 5, PPG Nabız Sensörü ile birlikte geliyor ve bu sensör, bir önceki modelde yer alan sensör ile kıyaslandığında yüzde 50 oranında daha başarılı sonuçlar veriyor.

Mi Band 4'te yer alan 135 mAh kapasitesindeki batarya ile tek şarjla uzun bir kullanım ömrü elde etmeniz mümkün. Öte taraftan Mi Band 5'in büyüyen ekrana ve yükselen çözünürlüğe karşın önceki nesilden daha küçük 125 mAh kapasitesinde bir batarya ile geldiğini görüyoruz. Bu da, Mi Band 5'in bir önceki modele kıyasla daha kısa bir pil ömrü sunabileceği anlamına geliyor. Yalnız bataryayı şarj etmek için kullanılan konnektörlerde bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. Mi Band 4'ü şarj etmek için cihazı kordondan çıkartıp şarj yuvasına yerleştirmeniz gerekiyordu. Mi Band 5 ile birlikte manyetik şarj istasyonuna geçiş yapıldı ve artık cihazı kordondan ayırmadan şarj etmeniz mümkün kılındı.

Son olarak fiyata değinirsek Mi Band 4'ün yaklaşık 179 TL fiyat etiketine, Mi Band 5'in 329 TL fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada arada 150 TL fiyat farkı bulunuyor.

Mi Band 5 mi Mi Band 4 mü?

(+) Daha Büyük Ekran

(+) Daha Gelişmiş Sağlık Takibi

(+) Daha Gelişmiş Egzersiz Takibi

(+) Manyetik Şarj İstasyonu

(-) Büyük Ekrana ve Yüksek Çözünürlüğe Rağmen Daha Küçük Batarya

(-) Neredeyse İki Kat Yüksek Fiyat

Eğer yukarıda verdiğimiz ilk dört farkın, aradaki 150 TL'lik fiyat farkına değeceğini düşünüyorsanız tercihinizi Mi Band 5'ten yana kullanabilirsiniz. Ancak akıllı bilekliği bildirim almak, çağrıları görmek, müzikleri yönetmek ve adım saymak gibi basit işlemler için kullanacaksanız Mi Band 5 yerine Mi Band 4 tercih etmenizi tavsiye ederim.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Mi Band 5 vs Mi Band 4 kıyaslamasında tercihinizi hangi modelden yana kullanırsınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.