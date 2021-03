Mi Band 6 vs Mi Band 5 Karşılaştırması: Yükseltmeye Değer mi?

Yıllardır akıllı bileklik sektörünün tartışılmaz lideri konumunda olan Xiaomi, serinin en yeni üyesi Mi Band 6 ile karşımıza çıktı. Bu süreçte yeni bir akıllı bileklik almayı düşünüyorsanız, yeni modele ödeyeceğiniz ekstra fiyat farkının buna değip değmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Endişeye mahal yok çünkü bu yazımızda Mi Band 6 vs Mi Band 5 Karşılaştırması ile karşınızdayız. Peki bu iki modelin arasında ne gibi farklılıklar var ve hangisini tercih etmelisiniz?

Xiaomi'nin en yeni nesil akıllı bileklik modeli olan Mi Band 6, tabii ki de bir önceki nesil ile kıyaslandığında gayet önemli yenilikler ve iyileştirmeler ile birlikte geliyor. Bu noktada karar vermek aslında zor değil ancak her iki model arasında ne gibi farklar bulunduğuna daha detaylı bir şekilde göz atalım.

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Arasındaki Farklar Neler?

Mi Band 6 daha büyük ekrana sahip. (1.1 inç yerine 1.56 inç)

sahip. (1.1 inç yerine 1.56 inç) Mi Band 6 daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip. (126 x 294 yerine 152 x 486)

sahip. (126 x 294 yerine 152 x 486) Mi Band 6 daha yeni ekran teknolojisine sahip. (2.5D Cam yerine 3D Cam)

sahip. (2.5D Cam yerine 3D Cam) Mi Band 6 kandaki oksijen seviyesi (SpO2) sensörüne sahip.

sahip. Mi Band 5 daha uygun bir fiyata sahip. (45 Euro yerine 35 Euro)

sahip. (45 Euro yerine 35 Euro) Mi Band 5 daha uzun batarya ömrüne sahip. (14 gün yerine 20 gün)

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Ekran Karşılaştırması

Bir akıllı bileklikten bahsederken dikkatimizi çeken ilk detaylardan birisi de ekran teknolojileri oluyor. Mi Band 5 ile başlarsak, bu modelde 1.1 inç boyutunda ve 126 x 294 piksel çözünürlüğünde 2.5D kavisli tasarıma sahip AMOLED ekran görüyoruz.

Mi Band 6 ise bu konuda büyük bir atılım yapıyor ve ekran boyutunu 1.56 inç olacak şekilde revize ediyor. Tabii ki bunu yaparken ekran çözünürlüğünden de kısmayan şirketin 152 x 486 piksel çözünürlükle 326 PPi piksel yoğunluğu sunduğunu görüyoruz. Ayrıca 450 nit tepe parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamlarda önemli bir avantaj elde eden Mi Band 6, 3D Cam teknolojisi üzerine kurulu AMOLED panel ile kutudan çıkıyor.

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Tasarım Karşılaştırması

Xiaomi, Mi Band 5 modelini tanıttığında Mi Band 4 ile aynı boyutlara sahip ancak daha geniş bir ekrana sahip modelin duyurusunu yapmıştı. Temelde ekran / çerveve oranını artırarak bunu sağlayan şirket, yine benzer bir adımla karşımızda diyebiliriz.

Mi Band 5 ile başlarsak 47.2 mm boya, 18.5 mm ene ve 12.4 mm kalınlığa sahip bir cihaz görüyoruz. Öte taraftan Mi Band 6 47.4 mm boya, 18.6 mm ene ve 12.7 mm kalınlığa sahip. Yani her iki model arasında boyut anlamında neredeyse hiçbir fark bulunmuyor ancak ekran kayda değer şekilde büyümüş durumda.

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Batarya Karşılaştırması

Her iki modelde de 125 mAh kapasitesinde Li-Po batarya yer alıyor ve her iki model de, Manyetik Şarj İstasyonu aracılığı ile şarj ediliyor. Öte taraftan Mi Band 5 teorik olarak yirmi güne kadar batarya ömrü sunarken, Mi Band 6 ise on dört güne kadar batarya ömrü sunuyor. Burada tabii ki büyüyen ekranın oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor.

Yine de hem Mi Band 5 hem de Mi Band 6 sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağınız cihazlar ve bu nedenle çok da büyük bir sorun bulunmadığını söyleyebiliriz. Yine de bu alanın galibi teorik olarak bir buçuk kata kadar daha uzun batarya ömrü ile Mi Band 5 oluyor.

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Donanım Karşılaştırması

Mi Band 6, tıpkı Mi Band 5 modelinde olduğu gibi PPG Nabız Sensörü ile geliyor. Buna ek olarak bir de SpO2 Sensörü bulunuyor. Bu sensör, kandaki oksijen seviyenizi ölçüyor ve özellikle spor aktivitelerinde önemli bir izleme faktörü olarak öne çıkıyor.

Mi Band 6 vs Mi Band 5: Fiyat Karşılaştırması

Mi Band 6 şu an için yalnızca Çin'de satışa sunuldu ancak önümüzdeki dönemlerde, ülkemiz de dahil olmak üzere, diğer ülkelerde de satışa sunulacak. Mi Band 6'nın Avrupa satış fiyatı 45 Euro olarak belirlenmiş durumda. Ufak bir kıyaslama olması adına Mi Band 5, 35 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Yani Mi Band 6, yüzde 30 daha pahalı bir model.

Mi Band 5 ülkemizde ortalama 250 TL fiyat etiketinden satılıyor ki, bu fiyatı aynı oranda yani yüzde 30 oranında artırırsak, Mi Band 6'nın yaklaşık 325 TL olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki artan döviz kurları nedeni ile bu fiyatın daha yukarıda olması söz konusu olabilir.

Sonuç: Hangisi Daha İyi?

Mi Band 6 kullanıcılara daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlük, daha yüksek tepe parlaklığı, daha yeni ekran tasarımı teknolojisi ve kandaki oksijen seviyesi sensörü sunuyor. Buna karşın fiyatı yüzde 30 oranında daha pahalı ve batarya ömrü önemli ölçüde daha kısa.

Eğer aradaki fiyat farkı 75 TL gibi cüzi bir farktan ibaret olursa, Mi Band 6 çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Aslında daha yüksek fiyat farklarında bile Mi Band 6, sunduğu pek çok yenilikle bu fiyat farkını hak eden bir model olabilir. Tabii ki burada karar tamamı ile size ait.