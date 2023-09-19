Mibro O1 İncelemesi: Uzun Pil Ömrü Sunan Kulaklık

Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan Mibro O1 isimli kablosuz kulaklık modeli uzun pil ömrü sunarak kullanıcıların saatler boyunca kesintisiz bir şekilde keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Mibro O1 incelemesi ile söz konusu kulaklığın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Mibro O1 İncelemesi

Mibro O1 sahip olduğu büyük batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Piyasadaki benzer ürünler genellikle 300 ila 500 mAh batarya kapasitesine sahipken Mibro O1'in şarj kutusunda ise 800 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Kulaklığın her birinde 100 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Mibro O1 şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Bu sayede kulaklığı sık sık şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla şarj ile ilgili endişe yaşamadan uzun süre müzik dinleyebiliyor veya bir şeyler izleyebiliyorsunuz.

Yaklaşık olarak 1,5 saatte şarj olan cihaz 7 saat civarında arama süresi ve 150 saat civarında bekleme süresi sunuyor. Kulaklıkta yer alan ENC gürültü önleme özelliği, diğer kişilerle daha rahat iletişim kurabilmenize olanak tanıyor.

Mibro O1, IPX6 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. IPX6 sertifikası, aynı fiyat aralığındaki bir ürün grubu için nispeten daha iyi bir su geçirmezlik standardıdır. Böylece yağmurlu havada endişe etmenize gerek kalmıyor.

Bazı kablosuz kulaklık modelleri kulağa tam oturmayabiliyor ve bu nedenden ötürü kulaktan düşebiliyor. Bu, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Mibro O1 ise sahip olduğu başarılı tasarım sayesinde kulağa takıldıktan sonra kolay kolay düşmüyor. Böylelikle bununla ilgili kaygı yaşamıyorsunuz.

Elbette başarılı tasarımın sağladığı tek avantaj düşme ihtimalini minimuma indirmek değil. Çoğu kulaklık yalnızca bir saatlik kullanımdan sonra kulaklarda ağrının meydana gelmesine neden olur. Mibro'nun kulaklığı ise uzun saatler boyunca kullanımlarda bile herhangi bir rahatsızlığa yol açmıyor.

Mibro O1 piyasadaki en son sürüm olan Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.3, önceki sürümlere kıyasla daha uzun iletim mesafesi, daha hızlı bağlantı, daha kararlı kullanım ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Kulaklıkta yer alan buton kullanımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Sağ veya sol kulaklığın üzerindeki butona bir kez basarak müziği veya videoyu duraklatabilir veya oynatabilirsiniz. Butona iki saniye basılı tuttuğunuzda ise sesli asistanı aktif hâle getirebilirsiniz.

Sol kulaklıktaki butona iki kez basarak sesi azaltabilir, sağ kulaklıktaki butona iki kez basarak ses düzeyini artırabilirsiniz. Aramayı yanıtlamak için butona iki kez basabilir, aramayı reddetmek için butona iki saniye basılı tutabilirsiniz.

Önceki şarkıya gitmek için sol kulaklıktaki butona hızlıca üç kez basmanız, sonraki şarkıyı dinlemek için sağ kulaklıktaki butona hızlıca üç kez basmanız yeterlidir. Kulaklığı çok pratik ve hızlı şekilde cihazınızla eşleştirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Söz konusu kulaklık ses konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor. Yüksek kalitede ses sayesinde müzik deneyiminiz olumsuz etkilenmiyor. Mibro O1 ayrıca film veya dizi izlemeyi de oldukça keyifli hâle getiriyor.

Kulaklığın ve şarj kutusunun çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Şarj kutusu yaklaşık 92 gram, kulaklıkların her biri ise 10,9 gram civarında ağırlığında. Şarj kutusunun hafif bir yapıya sahip olması, çok rahat bir şekilde taşıyabilmenize imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Mibro O1, sahip olduğu devasa batarya kapasitesi sayesinde uzun saatler boyunca kullanım imkânı sunuyor. Bu sayede uzun süre boyunca şarj kutusunun pili ile ilgili endişe yaşamadan kulaklığı kullanabiliyorsunuz.

Uzun süre kullanımda kulaklarda herhangi bir rahatsızlık da hissetmiyorsunuz. Böylelikle kullanım deneyimi olumsuz yönde etkilenmiyor. Kulaklığın ENC gürültü önleme teknolojisini desteklemesi de büyük bir avantaj sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde arka plandaki gürültü azalıyor ve sorunsuz sesli iletişim kurulabiliyor.

Bluetooth 5.3 teknolojisinin desteklenmesi de önemli avantajlar arasında yer alıyor. IPX6 sertifikası ise su ile temas durumunda endişe yaşanmasına gerek bırakmıyor. Elbette bu sertifikasının belirli bir seviyeye kadar suya karşı dayanıklı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ses konusunda üst düzey bir performans sunan Mibro O1, başarılı tasarımı sayesinde kolay kolay kulaktan düşmüyor. Eğer yakın zamanda kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız Mibro O1 isimli modeli göz önünde bulundurabilirsiniz.

Mibro O1 Özellikleri

Bluetooth sürümü: 5.3

Suya dayanıklılık: IPX6

Pil ömrü: Şarj kutusuyla beraber 35 saate kadar

Kulaklık boyutları: 58,5 × 42,5 mm

Pil kapasitesi: her kulaklık 100 mAh

Şarj kutusunun pil kapasitesi: 800 mAh

Kulaklığın şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat

Arama süresi: Yaklaşık 7 saat

Bekleme süresi: Yaklaşık 150 saat

Kulaklığın ağırlığı: Kulaklıkların her biri yaklaşık 10,9 gram

Mibro O1 Fiyatı

Şık tasarımı, IPX6 sertifikası ve başarılı pil performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Mibro O1 şu anda 1.446 TL fiyat etiketiyle satılıyor.