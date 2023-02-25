Başarısızlık Hikayeleri: Microsoft Neden Telefon Piyasasında Tutunamadı?

Microsoft neden telefon piyasasına tutunamadı? 4 Nisan 1975 yılında dünyaya şekil verecek ve herkesin kalbinde yer alacak bir şirket kuruldu. Microsoft. Microsoft, bilgisayarlara yeni bir şekil kazandıracaktı. Öyle ki bilgisayarların çalışma mantığı farklıydı.

Bilgisayarlar nasıl çalışır? başlıklı yazımızda bu konuya detaylı bir şekilde değinmiştik. İşletim sistemi bilgisayar ile kullanıcı arasında bir bağdır. Bilgisayarlar komutlarla çalıştıkları için ilk başlarda editörler devreye giriyordu. Sadece kodlar yazarak bilgisayarı kontrol edebiliyordu.

İşletim sistemleri kullanıcın anlayabileceği bir şekilde devreye girmişti. Kısaca Microsoft Windows işletim sistemi ile dünyada liderliğini korudu. Ancak bir sorun vardı. Şirket çok daha fazla alana açılmak istiyordu. Bu alanlardan biri de telefon piyasasında. Nokia ile başlayan büyük bir hikaye kısa sürede sona erecekti. İsterseniz gelin, yakından bakalım.

Microsoft Telefon Piyasasında Neden Tutunamadı?

İşletim sistemi lideri, telefon piyasasına girmiş ve yeni bir çağ başlayacak gibi duruyordu. Öyle ki Windows işletim sistemleri artık telefonlara girmişti. Herkes merakla bu cihazlara bakıyordu.

Nokia batmanın eşiğindeyken Microsoft ile anlaşma yapmıştı. Fakat bu ne Nokia’nın yararına olacaktı ne de Microsoft’un Nokia neden battı? başlıklı makalemizde bu durumdan zaten bahsetmiştik.

Lumia telefonlar Windows arayüzü ile geliyor ve insanları caz ediyordu. Ancak işletim sisteminin kullanışsız olmasından dolayı hiçbir şey sanıldığı gibi gitmedi. Kısa sürede Microsoft telefon piyasasından çekildi.

Samsung ve Apple gerçektende Windows işletim sistemli telefonlara kıyasla başarılı telefonlar geliştirdi. Bir liderin başarısız hikayesi telefon devi Nokia’yı da vurmuştu. Öyle ki Nokia artık telefon piyasasında hiç tutulamayacaktı.

En İyi Microsoft İşletim Sistemi Telefonlar

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 1020

Microsoft Lumia 535

Microsoft Lumia 950

Microsoft Lumia 550

Windows 10 işletim sistemini mobil cihazlarda kullanmak istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir mobil cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft Lumia 1020

Zamanının en yüksek Megapiksel kamerasına sahip Nokia 1020 diğer adıyla Microsoft Lumia tam tamına 41 MP özelliğe sahipti.

Microsoft Lumia 535

Bir zamanların efsanesi 1 GB RAM ve Windows 10 içeriyordu. Öne çıkan özellikleri arasında 100 Euro’dan düşük bir fiyatla karşımıza çıkmasıydı.

Microsoft Lumia 950

3 GB RAM, Snapdragon 808 işlemci ve en önemlisi 1440 inç AMOLED ekrana sahip olan telefon zamanın en iyi özelliklerine sahip telefonlar arasında yer alıyordu.

Birbirleriyle bağlantılı olan iki dev markanın hikayesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında tartışalım.