Mobil Oyuncuların Takip Edebileceği 12 Twitter Hesabı

Mobil oyun dünyasında kendinize yer edinmeniz için henüz geç değil. Mobil oyun dünyasındaki gelişmelerden habersiz kalmamak, yeniliklerden her an haberdar olmak için sizler için sıraladığımız bu 12 Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

App Army assemble! Is Banner Saga 2 as awesome as we thought it would be?https://t.co/5PefKlB6kF pic.twitter.com/HG0AS3P2Fy — Pocket Gamer (@PocketGamer) 29 Eylül 2016

iOS, Android, Windows Phone ve daha birçok platformdaki oyun incelemelerini, Pocket Gamer’i takip ederek okuyabilirsiniz. Oyun incelemelerini, ipuçlarını, haberlerini ve zaman zaman hediyelerini burada bulabilirsiniz.

Here are the 5 Nintendo NX games we want first - https://t.co/JVv91WFGgU pic.twitter.com/ffEI7kFgwg — AppSpy (@appspy) 29 Eylül 2016

AppSpy’ı Pocket Gamer’in video hâli olarak görebilirsiniz. İçerik bakımından her ikisi de aynıdır. AppSpy, oyun incelemelerini biraz daha geniş kapsamlı ele alıyor. AppSpy’ı takip ederseniz oyun kılavuzları ve etkinlikler hakkında ilginç bilgiler edinebilirsiniz.

Kendilerine “bir numaralı iOS oyun sitesi” diyorlar. 123.000’in üzerinde takipçisiyle TouchArcade’nin iyi bir içerik kaynağı olduğu söylenebilir. TouchArcade’yi takip ederseniz oyun incelemelerine, oyun haberlerine, yeni çıkan oyunlara en hızlı yolla ulaşabilirsiniz.

Our next CCG ups the bar a bit in presentation and design. Tof took a look at @EnterFaeria, and liked what xe saw: https://t.co/1cyihpWahh — Pocket Tactics (@PocketTactics) 14 Eylül 2016

Pocket Tactics, Twitter paylaşımları tam olarak heyecan verici olmasa da, iOS ve Android oyunları için anlaşılır, geniş kapsamlı incelemeler yayımlama konusunda uzmanlaşmıştır. Pocket Tactics, ilginizi çekebilecek yeni oyunları bulmak için haftalık olarak yayımladığı yazılarla takipçilerine harika bir yol sunar.

A simple and infectious arcade puzzler we bounced around with this week. #NewGamesWeLove https://t.co/pmDwVdRDv5 pic.twitter.com/qnGZefWLHj — App Store Games (@AppStoreGames) 29 Eylül 2016

App Store oyun editörlerinin resmi Twitter hesabında, öne çıkan harika oyunları, en iyi ücretsiz oyunları ve oyunların yeni sürümlerinin çıktığını öğrenebilirsiniz.

Fantastic deck-building word game, Paperback, heading to iOS next week (Android soon!) https://t.co/A0r9RjJEXt pic.twitter.com/8Z0MQhuEHw — iOS Board Games (@iosboardgames) 22 Eylül 2016

Mobil kart oyunlarını oynamaktan büyük haz duyuyorsanız, iOS Board Games, takip etmeniz gereken hesapların başında yer almalıdır. Yayımlanan ve yakında piyasaya sürülecek bütün kart oyunlar hakkında kapsamlı bilgiyi bu hesabı takip ederek elde edebilirsiniz.

Sean Young bir mobil oyun geliştiricisidir. Bir mobil oyunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Sean Young’u mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Tasarım, sanat ve oyun modelleri de dahil olmak üzere yakın zamanda çıkacak olan oyunlar hakkında paylaşımlar yapıyor.

The guy who designed #CandyCrush on how they made it so addictive https://t.co/PBWbAQlNOB via @TIMEBusiness — GameRefinery 🔜 GDC (@GameRefinery) 3 Ekim 2016

Bu Twitter hesabı, oyun geliştiricileri veya oyun geliştiricisi olmak isteyenler için mobil oyunun ticari tarafını ele alıyor. Neden mobil oyunların bu kadar ilgi çektiğini, mevcut oyunların nasıl daha iyi bir hâle gelebileceğini ve çıkarılan mobil oyunların nasıl pazarlanabileceğini GameRefinery’i takip ederek öğrenebilirsiniz.

Hâlâ istediğiniz gibi bir oyun incelemesi yapan Twitter hesabı bulamadıysanız bir de Game Mob’a göz atmayı deneyin. Diğer mobil oyun hesapları kadar popüler olmasa da, 25 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Oyun deneyimlerini uzun bir makalede okumak yerine video olarak izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? O zaman IGV’nin Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Bu hesabı takip ederek oyun fragmanlarına ve oyunlar hakkında duyurulara çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Enter a beautiful world of Slavic fables and meet mythological creatures in Eventide, from our @ArtifexMundi bundle! https://t.co/tfFSCRb4Fh — Humble Mobile Bundle (@humblemobile) 3 Ekim 2016

Humble Bundle, düşük fiyata oyun elde etmenin en iyi yolları olarak bilinir. Humble Bundle’ye destek olmak istiyorsanız hesabı takip edebilirsiniz.

The content we are seeing now is the worst VR we will ever experience: 3 predictions for VR games https://t.co/ZQqkpy5OEr — IMGA (@imgawards) 27 Eylül 2016

Yenilikçi ve seçkin mobil oyunlara verilen uluslararası mobil oyun ödüllerini bu hesaptan takip edebilirsiniz. Oyun geliştirme dünyasına ve bir mobil oyunu harika kılan şeylere dair fikir edinmek için IMGA’yı takip edebilirsiniz.

Kaynak: MakeUseOf