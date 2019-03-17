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Mobil Oyuncuların Takip Edebileceği 12 Twitter Hesabı

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım - | Sosyal Medya

Mobil oyun dünyasında kendinize yer edinmeniz için henüz geç değil. Mobil oyun dünyasındaki gelişmelerden habersiz kalmamak, yeniliklerden her an haberdar olmak için sizler için sıraladığımız bu 12 Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

1. Pocket Gamer

iOS, Android, Windows Phone ve daha birçok platformdaki oyun incelemelerini, Pocket Gamer’i takip ederek okuyabilirsiniz. Oyun incelemelerini, ipuçlarını, haberlerini ve zaman zaman hediyelerini burada bulabilirsiniz.

2. AppSpy

AppSpy’ı Pocket Gamer’in video hâli olarak görebilirsiniz. İçerik bakımından her ikisi de aynıdır. AppSpy, oyun incelemelerini biraz daha geniş kapsamlı ele alıyor. AppSpy’ı takip ederseniz oyun kılavuzları ve etkinlikler hakkında ilginç bilgiler edinebilirsiniz.

3. TouchArcade

Kendilerine “bir numaralı iOS oyun sitesi” diyorlar. 123.000’in üzerinde takipçisiyle TouchArcade’nin iyi bir içerik kaynağı olduğu söylenebilir. TouchArcade’yi takip ederseniz oyun incelemelerine, oyun haberlerine, yeni çıkan oyunlara en hızlı yolla ulaşabilirsiniz.

4. Pocket Tactics

Pocket Tactics, Twitter paylaşımları tam olarak heyecan verici olmasa da, iOS ve Android oyunları için anlaşılır, geniş kapsamlı incelemeler yayımlama konusunda uzmanlaşmıştır. Pocket Tactics, ilginizi çekebilecek yeni oyunları bulmak için haftalık olarak yayımladığı yazılarla takipçilerine harika bir yol sunar.

5. App Store Games

App Store oyun editörlerinin resmi Twitter hesabında, öne çıkan harika oyunları, en iyi ücretsiz oyunları ve oyunların yeni sürümlerinin çıktığını öğrenebilirsiniz.

6. iOS Board Games

Mobil kart oyunlarını oynamaktan büyük haz duyuyorsanız, iOS Board Games, takip etmeniz gereken hesapların başında yer almalıdır. Yayımlanan ve yakında piyasaya sürülecek bütün kart oyunlar hakkında kapsamlı bilgiyi bu hesabı takip ederek elde edebilirsiniz.

7. Sean Young

Sean Young bir mobil oyun geliştiricisidir. Bir mobil oyunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Sean Young’u mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Tasarım, sanat ve oyun modelleri de dahil olmak üzere yakın zamanda çıkacak olan oyunlar hakkında paylaşımlar yapıyor.

8. GameRefinery

Bu Twitter hesabı, oyun geliştiricileri veya oyun geliştiricisi olmak isteyenler için mobil oyunun ticari tarafını ele alıyor. Neden mobil oyunların bu kadar ilgi çektiğini, mevcut oyunların nasıl daha iyi bir hâle gelebileceğini ve çıkarılan mobil oyunların nasıl pazarlanabileceğini GameRefinery’i takip ederek öğrenebilirsiniz.

9. Game Mob

Hâlâ istediğiniz gibi bir oyun incelemesi yapan Twitter hesabı bulamadıysanız bir de Game Mob’a göz atmayı deneyin. Diğer mobil oyun hesapları kadar popüler olmasa da, 25 binden fazla takipçisi bulunuyor.

10. IGV

Oyun deneyimlerini uzun bir makalede okumak yerine video olarak izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? O zaman IGV’nin Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Bu hesabı takip ederek oyun fragmanlarına ve oyunlar hakkında duyurulara çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

11. Humble Mobile Bundle

Humble Bundle, düşük fiyata oyun elde etmenin en iyi yolları olarak bilinir. Humble Bundle’ye destek olmak istiyorsanız hesabı takip edebilirsiniz.

12. IMGA

Yenilikçi ve seçkin mobil oyunlara verilen uluslararası mobil oyun ödüllerini bu hesaptan takip edebilirsiniz. Oyun geliştirme dünyasına ve bir mobil oyunu harika kılan şeylere dair fikir edinmek için IMGA’yı takip edebilirsiniz.

Kaynak: MakeUseOf

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