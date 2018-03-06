Muhtemelen Kullanmadığınız 7 Yararlı iPhone Özelliği

iPhone’un Ayarlar bölümünde, iyi gizlenmiş ve bir o kadar da kullanışlı özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Bazı özelleştirmeleri yaparken nereye bakacağınızı bilmiyorsanız, bu rehberimizde muhtemelen kullanmadığınız 7 yararlı iPhone özelliğinden bahsedeceğiz.

1. Ekran Renklerini Ters Çevirin

iPhone’un normal şartlarda nasıl göründüğünü hepimiz biliyoruz. Ekran menülerinde açık gri ton kullanılan akıllı telefonda, renk şemasından sıkıldıysanız ya da görme sorunları nedeniyle koyu bir temaya ihtiyaç duyuyorsanız iPhone’un renklerini tersine çevirebilirsiniz. Bunu yapmak için; Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ekran Kolaylıkları > Renkleri Tersine Çevir adımlarını izleyebilirsiniz.

2. Uygulama İndirme Önceliği Ayarlama

Telefonunuzdaki uygulamaları güncel tutmak, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini almak için önemli bir işlem. Ancak, iPhone’de güncelleme yaparken sinir bozucu bir şekilde bir kerede birden fazla uygulamayı indiremiyorsunuz.

Güncellemeleri toplu olarak yapmak istediğinizde, indirme sırasını bekleyen uygulamaları uzun bir süre kullanamayabilirsiniz. Bunun için uygulamalara öncelik verebilmeniz mümkün. Bir uygulamayı indirirken, 3D Touch özelliğiyle uygulama simgesine basılı tutun ve açılan seçeneklerden İndirmeye Öncelik Ver seçeneğine dokunun.

3. Zayıf Wi-Fi Bağlantısından Otomatik Bağlantıyı Kesme

iPhone’unuz dışarıdayken daha önce bağlandığınız Wi-Fi bağlantılarına otomatik olarak bağlanabilir. Ancak, ortak ağlarda bağlantının zayıf ve yavaş olduğunu tecrübe etmişsinizdir. Bu gibi durumlarda, mobil veri paketinizi kullanmak daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Telefonunuzun zayıf ağlardan otomatik olarak ayrılmasını sağlamak istiyorsanız; Ayarlar > Hücresel > Wi-Fi Yardımı adımlarını izleyebilirsiniz.

4. Notlarınızı Kilitleyin

Notlar uygulamasında çeşitli kişisel bilgilerinizi saklıyorsanız, bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini istememeniz gayet normal. Telefonunuzu parmak izi veya PIN ile koruyor olsanız bile ek bir güvenlik önlemi daha almanızda fayda var. Bunun için Notlar uygulamasına parola veya Touch ID ile giriş yapabilirsiniz. Ayarlar > Notlar > Parola adımlarını izledikten sonra ekrandaki gerekli alanları doldurarak notlarınızı kilitleyebilirsiniz.

5. Metni Konuşmaya Çevirin

Telefonunuzdaki metinleri konuşmaya çevirmek bazı durumlarda çok faydalı olacağını düşündüğüm bir özellik. Araba sürerken haberleri dinlemek, uzun bir seyahatte kitapları sesli olarak dinlemek ve daha birçok durumda bu özelliği kullanabilirsiniz. iPhone’da ek olarak hiçbir uygulama yüklemeden metni konuşmaya çeviren bir özellik bulunuyor. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Konuşma adımlarını izleyin. Burada yer alan 2 seçenek bulunuyor; Seçimi Seslendir ve Ekranı Seslendir. Seçimi Seslendir özelliğini kullanmak, içerikleri dinlemek için daha kullanışlı olacaktır.

6. Video Kayıt Çözünürlüğünü Değiştirin

iPhone kamerasının şimdiki durumda her zamankinden daha iyi olduğunu fark etmişsinizdir. Ancak, daha kaliteli çekim yapıyor olması bir dezavantajı da beraberinde getiriyor, bu da video dosyalarının yüksek boyutlu olması. 1 dakikalık bir videoyu 720p çözünürlükte 30fps olarak kaydettiğinizde yalnızda 40 MB yer kaplayacaktır. Ancak, aynı uzunluktaki bir videoyu 4K çözünürlükte ve 60fps olarak kaydettiğinizde 400 MB’lık bir alan kaplayacaktır.

Anılarınızı kaydetmek istiyorsanız ve ileride bunları daha kaliteli bir şekilde izlemek istiyorsanız, 4K çözünürlükte çekim yapabilirsiniz. Ancak, anlık olarak bir video çekip göndermeniz gerekiyorsa Ayarlar > Kamera > Video adımlarını izleyerek çözünürlüğü seçebilirsiniz.

7. Web İzleyicilerini Engelleyin

Çevrimiçi gizliliğimizi korumanın çok ciddi bir durum olduğunu bilmemizde fayda var. “Gözetlenmemizi” sağlayan en yaygın yollarından biri de gömülü reklamlar olarak biliniyor. Bu reklamlar, reklamverenlerin kullanım alışkanlıklarımızı görmek için web sitelerinin bizi izlemesine izin veriyorlar.

iOS 11 ve üzeri sürümlerini kullanıyorsanız, Safari tarayıcısında izleme işlemini durdurabilmeniz mümkün. Ayarlar > Safari > Gizlilik ve Güvenlik adımlarını izledikten sonra Siteler Arası Takibi Engelle, Tüm Çerezleri Engelle ve Web Siteleri Beni izlemesin seçeneklerini aktif hale getirebilirsiniz.

Bu rehberimizde, daha önce kullanmamış olabileceğiniz 7 iPhone özelliğini sıraladık. Günlük kullanımınızı hızlandıran ve güvenliğinizi artıran bu özellikleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz.