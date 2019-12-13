Mükemmel Podcast Konuğu Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Bugün dünyada 700.000’den fazla Podcast bulunuyor. Podcast istatistiklerinin, Podcast dinleyicilerinde büyük oranda artış gösterdiğini göstermesi, daha önceden Podcast dinleyicisi olanlara çok da şaşırtıcı gelmiyor.

Podcast yayıncıları, yayınlarının daha çok izlenmesini sağlamak için en büyük silahına, konuklara başvuruyor. Bu mükemmel konuklardan biri olmak isterseniz, öncelikle bu yazımızı okumalı ve yazıda yazanları uygulamaya geçirmelisiniz.

Yayından Önce: Bir Podcast Konuğu Olmadan Önce Neler Yapılmalı?

Bir Podcast yayınına konuk olmadan hemen önce aşağıdaki tavsiyelerimizi uygularsanız, yayın hakkında fikir sahibi olabilir ve dinleyicilere kendinizi sevdirebilir, onları memnun edebilirsiniz.

Podcast’in en az iki bölümü baştan sona dinleyin: Konuk olacağınız Podcast hakkında birkaç önemli fikir edinmeniz gerekiyor aksi hâlde yayınların genellikle ne ile ilgili olduğu hakkında bir fikriniz olmaz ve dinleyicilerin neleri sevip sevmediğini öğrenemezsiniz.

Konuk olacağınız Podcast hakkında birkaç önemli fikir edinmeniz gerekiyor aksi hâlde yayınların genellikle ne ile ilgili olduğu hakkında bir fikriniz olmaz ve dinleyicilerin neleri sevip sevmediğini öğrenemezsiniz. Podcast’in incelemelerini okuyun: Podcast hakkında yapılan yorumları okursanız, dinleyicilerin neyi sevip sevmediği konusunda bilgi elde edebilirsiniz.

Podcast hakkında yapılan yorumları okursanız, dinleyicilerin neyi sevip sevmediği konusunda bilgi elde edebilirsiniz. En az üç hikayeniz olsun: Gerçek şu ki, harika bir Podcast konuğu olmanın kapısı, sorulan soruları yanıtlamaya değil, yerinde anlatılan hikâyelerdir. Hangi durumlarda anlatabileceğiniz üç hikâyenizi önceden belirleyin ve yeri geldiği zaman anlatmaya başlayın.

Yayın Sırasında: Bir Podcast Konuğu Olunca Neler Yapılmalı?

Bir Podcast yayınına konuk olunca aşağıdaki tavsiyelerimizi uygularsanız, istediğiniz hedefe ulaşabilir ve dinleyicilerle “bir” olabilirsiniz.

Mümkün olan en iyi ses ayarını yapın: Bir Podcast’i hiçbir şey kötü ses kadar öldüremez. Çok sayıda konukçunun yer aldığı bir Podcast’in normal Podcast’lere nazaran çok daha karmaşık hâlde olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Arka plandaki seslere dikkat etmeli, klima/ısıtma sistemi gibi gürültü oluşturacak etkenleri ortadan kaldırmalısınız. Kendinize iyi bir mikrofon almalı ve yayın esnasında sırıtmamak için yayından hemen önce bu mikrofonu test etmelisiniz.

Bir Podcast’i hiçbir şey kötü ses kadar öldüremez. Çok sayıda konukçunun yer aldığı bir Podcast’in normal Podcast’lere nazaran çok daha karmaşık hâlde olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Arka plandaki seslere dikkat etmeli, klima/ısıtma sistemi gibi gürültü oluşturacak etkenleri ortadan kaldırmalısınız. Kendinize iyi bir mikrofon almalı ve yayın esnasında sırıtmamak için yayından hemen önce bu mikrofonu test etmelisiniz. Cevaplarınızı kısa tutun: Podcast yayınlarının neredeyse tamamı mükemmel uzunluktadır. Bir Podcast konuğu elbette ki iyi hikâyeler anlatarak dinleyicileri kalbinden yakalamayı ister, fakat sorulan sorulara mümkün olduğunca kısa yanıtlar vermelisiniz. Bu, yayın sahibine zaman kazandırır ve daha fazla soru sormaları için zamandan yana problemlerini ortadan kaldırır.

Podcast yayınlarının neredeyse tamamı mükemmel uzunluktadır. Bir Podcast konuğu elbette ki iyi hikâyeler anlatarak dinleyicileri kalbinden yakalamayı ister, fakat sorulan sorulara mümkün olduğunca kısa yanıtlar vermelisiniz. Bu, yayın sahibine zaman kazandırır ve daha fazla soru sormaları için zamandan yana problemlerini ortadan kaldırır. “Mümkünse” bir şey sormayın ve yapmayın: Bölüm kaydedildikten sonra düzenlemeler yapmak mümkündür çünkü Podcast’ler canlı olarak çekilir fakat bölüm tamamlandıktan sonra dinleyiciler dinleyebilir. Podcaster’ların bazıları konuşmayı mükemmel biçime sokmak için bir sürü düzenleme yapar. Diğer Podcaster’lar ise havlayan köpek vb. gürültüler için hafif düzenlemeler yapar. Konuk olarak, sorulan soruya verdiğiniz cevabı beğenmediğiniz zaman, cevabın hemen arkasından tekrar cevaplama isteğinde bulunabilirsiniz ama cevabı verdikten çok sonrasında bunu yapmanız hoş karşılanmayabilir çünkü her yayın sahibi, yayınlarına zamanlarının önemli bir bölümünü ayırıyor.

Bölüm kaydedildikten sonra düzenlemeler yapmak mümkündür çünkü Podcast’ler canlı olarak çekilir fakat bölüm tamamlandıktan sonra dinleyiciler dinleyebilir. Podcaster’ların bazıları konuşmayı mükemmel biçime sokmak için bir sürü düzenleme yapar. Diğer Podcaster’lar ise havlayan köpek vb. gürültüler için hafif düzenlemeler yapar. Konuk olarak, sorulan soruya verdiğiniz cevabı beğenmediğiniz zaman, cevabın hemen arkasından tekrar cevaplama isteğinde bulunabilirsiniz ama cevabı verdikten çok sonrasında bunu yapmanız hoş karşılanmayabilir çünkü her yayın sahibi, yayınlarına zamanlarının önemli bir bölümünü ayırıyor. Konuşma içeriği ile önceki bölümlerin içeriği kesişiyorsa, önceki bölümlere dönebilirsiniz: Podcast’in geçmiş yayınlarını dinlediyseniz, konuşmanın içeriği, önceki bölümlerin içeriği ile kesişiyorsa, bu bölümden bahsetmek oldukça hoş bir davranış olacaktır.

Yayının Sonunda: Bir Podcast Konuğu Olduktan Sonra Ne Yapılmalı?

Podcast yayınını tamamladınız, bölüm bitti ve muhtemelen şu an ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Bir Podcast konuğu olduktan sonra aşağıdaki tavsiyelerimizi yapabilirsiniz.