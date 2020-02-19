Müşterilerin Dili (Müşterilerin Aslında Ne Demek İstediğini Öğrenin!)

Ana dilinizden farklı bir dil bilmek, size her daim olumlu avantajlar sağlar. Profesyonel bir tasarımcının elbette ki istemci dilini anlamaya ihtiyacı vardır. Müşteri, tasarımcıların her gün uğraşması gereken bir tür olan “müşteriler” olarak adlandırılan bir insan grubunun dilidir.

Müşteriler farklı kökenden gelseler, farklı ırklardan olsalar da hepsi bu evrensel dili konuşurlar. Bu nedenle, tüm tasarımcıların kendilerini korumaları ve bunlara göre hareket etmeleri için en azından yaygın olarak kullanılan ifadeleri bilmeleri gerekir.

Bu yazıda, müşteriler tarafından en çok kullanılan ifadelere ve bunların anlamlarına bakacağız.

“Aklımda bir bütçe yok”

İstediğiniz ücret ne ise daha azını ödeyeceğiz anlamına gelir. Müşteriler sık sık tasarımcılara gelir ve proje hakkında bilgiler verir. Tasarımcı, müşterilerin bu proje için ne kadar ödemek istediğini sorduğunda “aklımızda belli bir bütçe yok” yanıtını alır.

Bu genellikle iki anlam içerir: Birincisi, bize bir fiyat verin ve biz de bu oranın bizim için ne kadar mümkün olduğunu hesaplayalım. İkincisi, bize projenin gereklikler çerçevesinde bir teklif verin ve biz de bunun üzerinde değişiklikler yapalım.

“Fiyat konusunda bir pazarlık yapacaksanız direkt sona geçelim” müşteriye verebileceğiniz en güzel yanıt olacaktır.

“Şık görünmesini sağlayın” veya “Şık görünmeli”

Müşteri sizden ince ve zarif bir yazı tipi istiyor. Proje için Trajan Pro veya Caviar Dreams gibi ince ve zarif fontlar kullanmalısınız.

“İnce yazı ve yazı için ayırılan alanın oldukça fazla olmasını mı istiyorsunuz?” demek iyi bir cevap olacaktır.

“En kısa zamanda yapılmasını istiyoruz”

Müşteri, her şeyi bırakmanızı ve sadece buna odaklanmanızı istiyor. Müşteri, bir tasarımcıdan en kısa sürede bir şey istediğinde bunun kibar bir talep olarak algılanmaması gerekir. Sizin bütün zamanınızı sadece bu proje için harcamanız, bütün görevinizin bu proje olması isteniyor.

“Evet, projeniz üzerinde çalışmaya başlamak için bir saniye daha beklemeyeceğim” demeniz yeterlidir.

“Logo yazı tipine benzemeli”

Müşteri, rastgele soyut şekiller eklemenizi istiyor. Müşteriler tasarımcılara logoları hakkında gerekli ipuçlarını verirken çoğu zaman yazı tipine benzemesi gerektiğini söylerler. Onları basit bir tipografik logonun (Örnek olarak Twitter, Coca cola, Twitter, Facebook, Sony, Google ve diğer dünyaca ünlü markaların logolarını verebiliriz.) çok etkileyici görünebileceğine ikna etmek yerine marka ile rastgele bazı soyut şekiller ekleyin.

“Bu senin için harika bir fırsat!”

Müşteri, bu proje için kendilerinden ücret talep etmemenizi, ücretsiz olarak çalışmanızı istiyor. Müşteriler sıcak kalpli, şefkatli insanlardır; tasarımcılara bir ücret ödemeyeceklerini açıkça belirtmek onlara acı verir.

“Bu fırsattan eminim ki çok para kazanacağım” gibi bir söz sarf ederek bunu ücretsiz yapmayacağınızı belirtmeniz gerekir.

“Yakın gelecekte birçok projemiz var”

Bunun sadece cazibeli bir taktik olduğunu, umutlarınızı artırmamanız gerektiğini ima ediyor. Bu cümle, özellikle işe yeni alınan tasarımcıları çok çalışmaya teşvik etmek ve ilk projenin sanatsal becerilerin yanı sıra sabrın bir tür testi olarak hizmet etmesine izin vermek için kullanılır.

Müşteriye cevap olarak “Daha fazla proje almaktan oldukça mutlu olurum ancak şu an için elimdeki projeye odaklanmama izin verin” diyebilirsiniz.