Mutlaka Denemeniz Gereken 10 Yeni Facebook Messenger Özelliği

2017 yılı başında 1.2 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı başaran Facebook Messenger, zaman içerisinde aldığı güncellemelerle mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkıp tıpkı bir isviçre çakısı gibi hem eğlenceye hemde iletişime hizmet etmeye başladı. Uygulama içerisinde yer alan gizli özelliklerden günlük durum özelliğine, görüntülü/sesli aramadan minik oyunlara kadar pek çok özellik ile donatılan Messenger, tam anlamıyla keşfedilmeyi bekliyor. Bu yazı dizisinde ise Messenger'ı daha etkin kullanmanıza yardımcı olacak ve çoğunluğun pek bilmediği özelliklere değineceğiz. Yazıyı okumaya devam ederek Messenger'ın işlevsel özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte başlıyoruz.

1. Günlük Durum Özelliği

Facebook'un, Instagram ile başlattığı hikayeler özelliği elbette Messenger'da da karşımıza çıkıyor. "Günlük Durum" adıyla ön plana çıkan özellikte kişiselleştirilmiş anlık resimlerinizi paylaşabilirsiniz. Kısa videolara da destek veren özellik ile medyalarınızı kolayca paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi paylaştığınız resimler 24 saat sonra siliniyor.

2. Sohbet Tepkileri

Belki farkına varmamış olabilirsiniz ancak Messenger'ın sohbet ekranında ufak çaplı bir değişiklik yaşandı. Karşı taraftan gelen mesajların hemen alt kısmında yer almaya başlayan ufak emojilere tıklayarak ilgili mesaja belirli tepkiler verebiliyorsunuz. Mutlu, mutsuz, olumlu ya da olumsuz gibi temel ifadeleri mesajlara ilişkilendirebilir ve kendinizi daha iyi anlatabilirsiniz. Eğer emojilerle anlaşmayı seviyorsanız bu özelliği mutlaka keşfetmelisiniz.

3. Messenger Profil Kodu

Snapchat'i satın almayı başaramayan Facebook, sahip olamıyorsan kopyala ruhuna devam ederek Messenger Profil Kodu özelliğini devreye soktu. Yeni kişiler ekleyebilmek için biçilmiş kaftan olan bu özellik ile arkadaşlarınızı arama derdinden kurtuluyorsunuz. Profilinizden ulaşabileceğiniz bu kodu arkadaşınızın telefonuna okutarak kolayca birbirinizi ekleyebilirsiniz.

4. Online Oyunlar

Eski zamanlarda Messenger'da sınırlı sayıda oyun vardı. Boş zamanlarınızda eğlenceli vakitler geçirmek için bu oyunları tercih edebiliyordunuz. Bundan sonra Messenger'daki oyunları arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. 60'a yakın oyun içerisinden dilediğinizi seçebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oyunlara en sağda yer alan butondan ulaşabiliyorsunuz.

5. Sohbet Botları

Konuşmaya ihtiyacınız olduğu zamanlarda Messenger'ın sohbet botlarını kullanarak bir takım konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. On binlerce sohbet botundan dilediğinizi kullanarak hem bir takım bilgiler edinebilir hem de müşterileriniz için planlanmış mesajlar ayarlayabilirsiniz. Eğer bir sayfa yöneticisiyseniz sohbet botu kurarak müşterilerinize kısa sürede hizmet sunabilirsiniz.

6. Grup Etiketleri

Facebook grup sohbetlerinde daha iyi anlaşabilmek için gruptaki insanların isimlerini etiketleyerek mesajlar atabilirsiniz. Diğer platformlarda olduğu gibi "@" ile dilediğinizi kişiyi etiketleyebilirsiniz. Böylece sohbette söz konusu kişiye bildirim yollabilecek ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceksiniz. Ayrıca size yönelik mesajları kaçırmamanız için de güzel bir özellik diyebilirim.

7. Video ve Sesli Mesajlar

Tüm mesajlarınızda hem sesli hem de videolu mesajlar yollayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade etmek için 1 dakikalık sesler atabilirsiniz. Sohbet ekranının alt kısmında yer alan mikrofon simgesine basılı tutarak sesinizi kayıt edebilir ve karşı tarafa yollayabilirsiniz. Ayrıca eğer kaydı iptal etmek istiyorsanız parmağınızı kaydırarak iptal edebilirsiniz.

8. Planlayıcılar

Eğer arkadaşlarınızla bir şeyler planlıyorsanız bunu unutmamak için Messenger'ın planlayıcısından faydalanabilirsiniz. Etkinlik yapacağınız kişileri seçerek bir grup kurabilir ve hemen ardından alt kısımda yer alan takvim ikonuyla planınızı ayarlayabilirsiniz. Bir hayli kolay kullanıma sahip olan bu özelliğin mutlaka denenmesi gerekiyor. Ancak bu özellikte hatırlatıcı gibi özellikler ne yazıkki bulunmuyor.

9. Grup Anketi

Karar vermek her insan için zorlu bir durumdur. Özellikle grup sohbetlerindeki kararsızlık insanları canından bezdirebilir. Bunun önüne geçmek için grup konuşmasında ufak bir anket başlatabilir ve seçenekleri masaya yatırabilirsiniz. Böylece herkesin oyunu alabilir ve sonuçlara bakabilirsiniz.

10. Sponsorlu Mesajları Engelleyin

Sosyal medya uygulamalarının reklam gösterip daha fazla para kazanma hırsı biz kullanıcıları bazen çileden çıkarabiliyor. Eğer Messenger'ın son zamanlardaki sıklıkla çıkan reklamlarından kurtulmak istiyorsanız mesaj ayarlarından tüm iletileri kapatabilirsiniz.

Bonus: Yeni Özellikler Ne Olacak?

Messenger her geçen gün kendini geliştirmek için bir takım güncellemeler alıyor. Şirketin daha önceki yaptığı açıklamalara bakacak olursak Messenger'ın bir sonraki özellikleri arasında para gönderme, taksi sipariş etme, uçak bileti alma yer alacak. Basit bir mesajlaşma uygulamasından çıkıp apayrı bir platform haline gelen Messenger'ın bir sonraki yeniliğini merakla bekliyoruz.