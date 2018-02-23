MWC 2018'den Neler Bekliyoruz?

Akıllı telefonlara dair yılın en önemli haberlerin yayınladığı Mobile World Congress bu sene İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek. Bu yazımızdaysa Samsung, Sony ve LG gibi önemli şirketlerin yeni telefonlarını tanıtacakları etkinlikte karşımıza hangi telefonların çıkacağına değindik.

26 Şubat itibarıyla başlayacak ve 1 Mart'a kadar devam edecek Mobil Dünya Kongresi, yine onlarca yeni teknolojik ürünün tanıtılmasına vesile olacak ve birçok büyük şirket, müşterilerini etkilemek için bizlere yine muıhteşem şovlar sunacaklar. Hazırsanız bu sene hangi telefonları ya da ürünleri göreceğimize bir göz atalım:

Samsung

MWC 2017’de hiç beklenmeyen bir şey yapan Samsung, telefonlardan ziyade tabletlere odaklanarak, hayranlarını bir hayli üzmüştü. Bu sene tam tersi bir tanıtım stratejisine gideceğinin sinyallerini şimdiden vermeye başlayan şirket, ilk olarak Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin ne zaman duyuracağını açıklamıştı. Fuarın başlamasından bir gün evvel yani 25 Şubat itibarıyla yapacağı küçük bir toplantıyla yeni amiral gemilerini tanıtacağını kaydeden şirket, Snapdragon 845 kullanması beklenen yeni canavarlarına dair detayları burada açıklayacağını söylemişti.

Galaxy S9 ve S9 Plus’ta işlemciyle birlikte kamera konusunda bir adım daha ileriye gitmesi beklenen Samsung’un, yeni telefonlarında çift kamera teknolojisine geçebileceği ve değişken diyagramlarla birlikte görüntü kalitesini yukarılara çekeceği iddia edilmişti. Kamera konusundaki yeniliklerin süper slow-motion görüntü kaydetme, Animoji benzeri 3D emoji teknolojisi gibi yeniliklerle devam edeceği de söylenenler arasında yer almıştı.

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Sony

Neredeyse hiç sızıntı haber vermeyerek MWC’e kadar gelmeyi başaran Sony’nin neler duyuracağına dair bilgilerimiz kısıtlayken, ünlü teknoloji şirketinin İspanya’ya daha kavisli bir telefonla geleceği iddiaları dillendirilmişti. Açıkça OmniBalance tasarımından vazgeçeceği görünen Sony’nin ne tür bir telefon tanıtacağına dair elimizde herhangi bir fikir bulunmazken, şirketin yapacağı tanıtımın tamamen sürprizlerle dolu olması da ihtimaller arasına yerleştirildi.

Bugüne kadar sızdırıldığı iddia edilen tek haberse XZ Pro adı verileceği yazılan telefona dair olmuştu. 5.7-inch 4K OLED ekran kullanacağı söylenen telefonun, Qualcomm’un son işlemcisi Snapdragon 845 kullanacağı kaydedilirken, şirketin telefon haricinde kalan kimi teknolojileri de Barcelona’ya taşıyabileceği belirtildi.

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LG

G6 ile hiç beklemediği bir sonla karşılaşan Güney Koreli telefon üreticisi LG’nin bu sene Mobile World Congress kapsamında LG G7 modeliyle sahnede olmayacağı, onun yerine 2017’de çıkan V30’un yeni versiyonu olan V30S’i duyuracağı aktarıldı. V30 ile benzer özelliklere sahip olacağı düşünülen yeni telefonun, sadece daha iyi yapay zeka özellikleri kullanacağı ve kamera konusunda daha iyi performans vereceği iddia edilmişti.

Vision AI adını verdiği yeni bir yapay zeka teknoloji kullanması beklenen LG’nin, Vision AI ile V30S’in kamerasını bir adım daha ileriye götüreceği ve yapay zeka desteğiyle daha kaliteli fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlayacağı söylendi. Samsung’un Bixby Vision adını verdiği asistana bir hayli benzeyen yeni teknolojinin nasıl çalıştığına dair henüz elimizde yeni görseller bulunmazken, LG sunumu sırasında ağırlıklı olarak Vision AI üzerinde durulacağı da tekrar tekrar hatırlatıldı.

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Nokia

Hiç kuşkusuz geçtiğimiz yılın en çok konuşulan markası, yeni 3310’u duyuran Nokia olmuştu. Bütün akıllı telefon kullanıcıları eski günlere götürmeyi başaran şirketin, bu sene herhangi bir “akılsız” telefon duyuracağına dair bilgiler elimize ulaşmazken, yeni amiral gemilerinin MWC kapsamında duyurulacağı söylenmişti.

Amiral gemilerinin yanı sıra Android Go işletim sistemiyle çalışan Nokia 1 modelinin, özellikle fiyatıyla oldukça ilgi çekeceği yazılanlar arasına girerken, Nokia 7 ve Nokia 7+ modellerinin ZEISS kameralarıyla birlikte konuşulanlar arasına girebileceği belirtildi.

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Huawei

Çin’in en büyük telefon üreticisi Huawei, son yıllarda beklenmedik bir çıkış yaparak, en çok satış yapan telefon şirketlerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Bir süre önce yaptığı açıklamayla yeni P serisi telefonlarını mart ayında duyuracağını duyuran şirket, bu sebeple sakin bir Mobil Dünya Kongresi geçireceğinin sinyallerini vermişti.

Kongre sırasında muhtemelen yeni MediaPad isimli tabletlerini gösterecek olan şirketin bir sürpriz yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken, yeni P serisi telefonlarına dair kimi detayları paylaşabileceği de iddialar arasında kendisine yer bulmuştu.

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ASUS

Mobile World Congress sırasında yapacağı duyurular merakla beklenen şirketlerden bir diğeriyse ASUS oldu. ZenFone serisi telefonlarla birçok kullanıcının gönlünü fetheden şirketin içinden sızdırılan bilgilere göre fuar sırasında iki yeni telefon duyurmaya hazırlanan ASUS, ZenFone 5 modelini Barcelona’da duyurabilir.

İlk olarak iPhone X’da gördüğümüz çentikli tasarıma benzer bir tasarımı tercih edebileceği söylenen şirketin, 6GB RAM ve Snapdragon 845’in yanı sıra düşük fiyatıyla da yeni telefon almak isteyenleri yakalayabileceği kaydedildi.

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Lenovo ve Motorola

Bütün akıllı telefon tanıtımlarının yanı sıra Lenovo, Barcelona’ya Qualcomm Snapdragon kullanan ve Windows işletim sistemiyle çalışan bir kişisel bilgisayarla gelecek. Miix 630 adını alması beklenen bilgisayarla birlikte yeni bir tarza yelken açması beklenen Lenovo, böylece sürekli telefonla uğraşacak bizleri bir nebze olsun rahatlatacak.

Telefon konusunu da es geçmeyecek olan şirket, Motorola markasıyla ürettiği akıllı telefonlarını da duyuracak. Özellikle fiyat performans ürünleriyle adından bir hayli söz ettiren Motorola, bu senenin sızıntı kralı olmayı da başarmıştı. MWC sırasında G, X ve Z olmak üzere üç farklı cihazını tanıtması beklenilen Motorola ayıca Moto G’den yeni bir modeli daha bizlerle buluşturabilir.

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