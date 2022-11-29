n11 Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Türkiye üzerinde en çok online alışveriş yapılan platformlardan biri de n11'dir. Öyle ki her gün binlerce kişi n11'i ziyaret etmektedir. Ancak, birçok kişi alışveriş uygulamalarının bildirim göndermesinden rahatsız olmaktadır. Bu nedenle kimileri sinir olup hesap kapatmak istemekte. Biz de sizler için n11 hesabı nasıl silinir? Adım adım anlattık.

n11 Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?

n11 hesabınıza girin .

. Hesabım menüsüne gelin.

Üyelik iptal seçeneğine tıklayın.

İşlemleri sırasıyla gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirdikten sonra n11 hesabınızı tamamen kapatmış olacaksınız. Ancak hatırlatmak isteriz ki Instagram hesap kapatma gibi işlemlerde kullanıcıya 30 gün içinde cayma hakkı verilmektedir. Fakat alışveriş platformu olan n11 böyle bir hak sunmamaktadır. Bu nedenle hesabınızı silerken tekrar düşünmenizde fayda var.

n11 hesap kapatma Hepsiburada hesap silme işlemi gibi yönlendirme yapmadan hesabınızı kapatabilmenizi olanak tanımaktadır. Oysa bazı platformlar hesabınızı sizin kapatmanıza olanak tanımaz. Mesela Getir hesap silmek istediğiniz zaman Getir ile iletişime geçmek durumundasınız.

n11 Hesabımı Kapatamıyorum Kesin Çözüm!

Eğer n11 hesabınızı kapatamıyorsanız. Çok büyük ihtimalle devam eden yani tamamlanmamış bir alışverişiniz vardır. n11 alışverişi tamamlanmamış hesapların üyeliğini kapatmaz. Bunun için ilk olarak alışverişinizin tamamlanmasını bekleyin ve daha sonra tekrar n11 hesap silme işlemini gerçekleştirin. Eğer yine de hata alıyorsanız n11 destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

n11 Hesap Nasıl Açılır?

İlk olarak n11 üyelik sayfasına gidin.

gidin. "ad>soyad>e-posta>şifre>tekrar şifre>telefon>cinsiyet>doğum tarihi>doğrulama kodu" kısımlarını sırasıyla doldurun.

Sözleşmeyi kabul edin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer n11 hesabınızı yanlışlıkla kapattıysanız yukarıdaki adımları uygulayarak yeni bir n11 hesabı oluşturabilir ve alışverişinizi kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde n11 hesap silme işlemi nasıl yapılır? Adlı soruya cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.