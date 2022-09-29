Hiç Düşündünüz Mü, Nasıl Bir Bilgisayara İhtiyacınız Var?

Bilgisayar alırken insanlar en iyisi hangisi ise onun olmasını istemektedir. Aslında bu oldukça doğal bir şeydir. Çünkü insanların ihtiyaçları sonsuzdur ve ne kadar zengin olmuş olsa da veya ne kadar ihtiyacı olmasada yeni bir şeyler alma isteği bulunmaktadır. Biz de sizler için nasıl bir bilgisayar almanız gerektiği sorusuna cevap verdik. Peki gerçekten nasıl bir bilgisayar almalısınız, tüm paranızı harcamalı mısınız? Gelin birlikte cevap verelim.

Nasıl Bir Bilgisayar Almalısınız?

Bu sorunun birden fazla cevabı bulunabilir. Öncelikle şu soruyu kendinize sormanız gerek o da; “Uzun vadeli mi olsun yoksa kısa vadede yenisini alır mıyım?” bu soru basit görülsede bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında ilk sırada yer alır. Çünkü eğer kısa vadeli istiyorsanız yeni bir bilgisayar alacaksanız ciddi manada yüksek fiyatlar vermeye gerek yoktur.

Fiyatınızı belirledikten sonra bilgisayarınızla ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kendinize sorun ve gerçek mânada cevap verin. Eğer dizi, film izlemek, ödev yapmak için alıyorsanız. Yüksek fiyatlar ödeyip boşuna zarara girmenize gerek yok!

Oyun oynamak istiyorsanız ne kadarlık bir donanıma ihtiyacınız var? Örneğin: Ne kadar RAM’e ihtiyacınız var? gibi soruları kendinize sormanız gerekmektedir. Çünkü eski ve düşük sistem gereksinimi olan oyunları oynayacaksanız cidden yüksek rakamlar vermeye gerek yok!

Bu soruya en iyi cevabı oyunların sistem gereksinimlerinden bakabilirsiniz. Tabi sadece oyun değil tasarım gibi işlerle de uğraşıyorsanız o uygulamanın da sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.

Hem oyun hem iş için istiyorsanız. Güçlü sisteme ve şık bir tasarıma sahip bilgisayarları seçebilirsiniz. Bu sayede çok daha iyi keyif alabilirsiniz. Ancak, laptop alacaksanız hangi markayı alacağınıza dikkat etmenizi öneririz. Çünkü laptopların donanımları birbirine sıkışık olduğundan dolayı masaüstü bilgisayarlara göre çok fazla ısınmaktadır. Bu sebeple anakart laptoplarda çok önemlidir.

Kısaca bilgisayar alırken ne kadar para vermeniz gerektiğini, ne yapmanız gerektiğine, ne kadar süre kullanacağınıza ve kullanacağınız programların sistem gereksinimlerine bakmanız büyük oranda yararlı olacaktır.

Eğer sizin oynayacağınız oyunlar veya kullanacağınız programlar 4 GB RAM istiyor ve düşük seviyede bir ekran kartı yetiyorsa. 8 GB’lık bir RAM işinizi çok rahat görecektir. Aynı şekilde yüksek seviyede render isteyen programlar kullanmayacaksanız, ileride de kullanmayı düşünmüyorsanız. Alacağınız bilgisayara yüksek fiyatlar vermeye gerek yok.

Bu içeriğimizde nasıl bir bilgisayar almalısınız? Cevaplamış olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi dizüstü oyun bilgisayarları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.