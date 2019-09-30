Neden Bir Sosyal Medya Stratejisi İzlenmeli?

Blogu olmasına rağmen sosyal medyadan nefret eden kişiler, sosyal platformlarının gücünü ve bir internet sitesini sayısız yönden nasıl etkilediğini henüz bilmeyen kişilerdir. İyi bir internet sitesine sahip olmanız ve tanınmanız için bir sosyal medya stratejisine ihtiyacınız vardır. Bu yazıda, neden bir sosyal medya stratejisi izlemeniz gerektiğini açıklayacağız.
Sosyal Medya Platformu
Sitenize gelen trafikleri incelediğinizde birkaç sosyal medya sitesini fark ettiniz mi? Belki de blogunuzu takip eden bir kişi, yazınızı çok beğendiği için yazınızı paylaşmıştır. Sosyal medya, bir internet sitesinin büyük bir kısmını oluşturur. Sosyal medya günümüzde internet sitesine gelen trafiklerin çok büyük bir bölümünü kapsıyor.
Paylaştığınız yazıları başarılı bir bloğa sahip olmak için sosyal medya platformlarında tanıtmanız gerekir. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Sosyal medya platformlarında sadece yazılarınızı paylaşmamalısınız. Bu sizi takip eden kişileri ya da sizi takip etmesini umduğunuz kişileri sizden uzaklaştırır. Biraz ilgi çekici içeriklere ihtiyacınız var.
Sosyal Medyadan İnternet Sitenize Trafik Almak İçin Ne Yapabilirsiniz?
- Çekici Başlıklar: İnsanlar meraklı canlılardır. Öyle bir başlık yazmalısınız ki yazının içinde ne olduğu hakkında merak uyandırmalısınız. Haber sitelerinde sık sık görüyorsunuzdur. Yazının başlığında öyle bir şey yazar ki tıklamamak için kendinizi zor tutarsınız.
- Alan Adınız: Çekici başlıkların ve her yönden mükemmel içeriklerin sitenizi ziyarete gelen insanlar için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Yazının kapağına eklediğiniz fotoğrafın dahi önemi büyüktür. Tüm bunların yanı sıra internet sitenizi kurarken seçtiğiniz alan adı da çok önemlidir. Eğer hâlâ bir blog sahibi değilseniz ve bir blog açmak istiyorsanız iyi bir alan adı seçmeniz gerekir.
- Bağlantılar: Twitter ve Facebook gibi sosyal medya siteleri çok hızlıdır. Paylaştığınız içeriklerin ömrü çok kısadır. İnsanlar sosyal medyada gezerken aceleci bir hâl takınırlar. Ekranı kaydırmadan önce başlığınızın, açıklamanızın, kapağınızın çok ilgi çekici olmasına önem vermelisiniz ve bağlantılarınızın kırık olmadığından emin olmalısınız. Bir yazınızı tekrar tekrar paylaşmak gibi bir hataya düşmemelisiniz çünkü bunu yaparsanız -özellikle uzun bir süre boyunca yaparsanız- insanlar bir noktadan sonra sizi takipten çıkacaktır.