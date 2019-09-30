Neden Bir Sosyal Medya Stratejisi İzlenmeli?

Blogu olmasına rağmen sosyal medyadan nefret eden kişiler, sosyal platformlarının gücünü ve bir internet sitesini sayısız yönden nasıl etkilediğini henüz bilmeyen kişilerdir. İyi bir internet sitesine sahip olmanız ve tanınmanız için bir sosyal medya stratejisine ihtiyacınız vardır. Bu yazıda, neden bir sosyal medya stratejisi izlemeniz gerektiğini açıklayacağız.

Sosyal Medya Platformu

Sitenize gelen trafikleri incelediğinizde birkaç sosyal medya sitesini fark ettiniz mi? Belki de blogunuzu takip eden bir kişi, yazınızı çok beğendiği için yazınızı paylaşmıştır. Sosyal medya, bir internet sitesinin büyük bir kısmını oluşturur. Sosyal medya günümüzde internet sitesine gelen trafiklerin çok büyük bir bölümünü kapsıyor.

Paylaştığınız yazıları başarılı bir bloğa sahip olmak için sosyal medya platformlarında tanıtmanız gerekir. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Sosyal medya platformlarında sadece yazılarınızı paylaşmamalısınız. Bu sizi takip eden kişileri ya da sizi takip etmesini umduğunuz kişileri sizden uzaklaştırır. Biraz ilgi çekici içeriklere ihtiyacınız var.

Sosyal Medyadan İnternet Sitenize Trafik Almak İçin Ne Yapabilirsiniz?