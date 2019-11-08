Neden HTTP'den HTTPS'ye Geçilmeli?

Google, tüm kullanıcıların internetteki güvenliğini sağlamak için büyük bir önlem aldı ve herhangi bir sorunun olma ihtimaline karşı kullanıcıları uyardı. Bu nedenden ötürü iki yıl önce Chrome 67'den Chrome 68'e yapılan güncelleme, kullanıcıların güvenliğine yönelik atılan bir adımdı. Google, HTTPS'siz web sitelerinin siber saldırılara açık olduğunun altını çizdi.

Web siteniz için "HTTP" kullanmaya devam ederseniz potansiyel ziyaretçilerin sitenizi ziyaret etmesini engellersiniz. Kullanıcılar, web sitenizin güvenli olmadığı konusunda tarayıcı tarafından uyarılır. Bu ise ürünlerinize ve hizmetlerinize bakmak isteyen kullanıcıların diğer web sitelerine yönelmesine yol açar. Bu, işinizi ciddi oranda etkileyecektir.

Google tarayıcılarının tüm web sitelerini izlemesi amaçlanmıştır, bu nedenden ötürü bir kullanıcı arama motorunda bir arama yaptığı zaman otantik bir siteden sonuç almaları gerekmektedir.

Tarayıcı web sitelerini taradığında zararlı bir şey fark eder ise web sitesinin bağlantısında "güvenli değil" şeklinde bir uyarı işareti belirir. Web sitenizin kötü amaçlı bir internet sitesi olarak işaretlenmesini ya da Google'ın arama sonuçlarındaki sıralamanızın kötü bir sonuca varmasını ve bununla beraber tüm trafiğinizi kaybetmek istemezsiniz.

HTTPS kullanmanız, web sitenizin tamamen özel olacak şekilde şifrelenmesini sağlar. Kullanıcılar hem web sitelerinin güvenliğini düşünerek hem de Google'ın bu kararının ciddiyetinin farkında olarak HTTP'den HTTPS'ye geçtiğinde mükemmel sonuçlar aldı.

Şu anda internetteki en iyi 100 sitenin 83'ü HTTPS kullanmaktadır, bu sayı eskiden 37'ydi.

HTTPS Kullanmak Ne Kadar Önemli?

Google, web sitenizi güvende tutmanız için bir SSL sertifikasının kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten bir duyuru yaptı. Google daha sonra bu politikaya tabi olan şirketlerin sayısını kontrol etmek için bir test yaptı ve çok fazla olumlu cevap alınca bunun üzerine bir açıklama daha yaptı: HTTPS kullanan web sitelerine imtiyaz verilecektir, HTTP kullanan web sitelere göre daha iyi bir şekilde sıralanacaktır.

HTTPS gerektiren bir diğer sektör, ödeme gerektiren sektörlerdir. Bu sektörde yer alan web siteleri, ödeme işlemleri gibi hassas veriler ile çalıştığından ötürü SSL sertifikası gerekmektedir.

Web siteniz için bir SSL sertifikası almak, web sitenizin değerli bilgilerini ve iletişimini güvence altına alır. SSL sertifikası kullanmak, insanların güvenini kazanmanız için de size çok yardımcı olacaktır. Kullanıcıların güvenini kazanmanın yanı sıra Google AdSense kullanırken güvenli bir internet sitesine sahip olmak da artık zorunlu bir hâle gelmiştir.

HTTP'den HTTPS'ye geçtiğinizde web sitenizin tamamen güvende olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Hayır, web siteniz yeteri kadar güvende değil. Bilgisayar korsanlarının bu konuda başvurabilecekleri başka yollar da vardır ama HTTP'den HTTPS'ye geçerek ilk ve en önemli adımı atmış olursunuz.