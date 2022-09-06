Neden ve Nasıl Gıdıklanıyoruz? Neden Kendimizi Gıdıklayamıyoruz?

Gıdıklanmak kimi zaman çok zevkli olabiliyor ama bir süre sonra eziyete döneşebilmekte. Gıdıklanmanın en zevkli yanı güldürmesidir zaten gıdıklanmak başka türlü çekilecek bir iş değil.

Herkes küçükken veya halen gıdıklanmaktadır. İnsanların birbirlerine olan bu davranışları büyük oranda birbirlerine sevgilerini göstermek amaçlıdır. Fakat, sanılanın aksine sadece insanlar gıdıklanmamaktadır. Örneğin goriller veya tilkiler de gıdıklanmaktadır. Peki, bu gıdıklanmak nedir, neden ve nasıl gıdıklanırız?

Gıdıklanmak Nedir?

Gıdıklanmak sözlükte; "Gıdıklama işi yapmak" olarak geçer. Ancak bu tanım çok bir şey ifade etmeyebilir. Genel anlamda gıdıklanmanın bir tanımı bulunmasa da ciltteki hafif düzeyde bulunan tuhaf bir his olarak kabul görür.

Gülmemize sebep olan gıdıklanmak bir kişinin karşı tarafa uyguladığı hareketlerle gerçekleşir. Ancak, kişiler aynı işlemleri kendilerine yaptığında kendisini gıdıklayamaz ve kahkaha atamaz. Peki, niçin kendimizi gıdıklayamıyoruz?

Neden Kendimizi Gıdıklayamıyoruz?

Birçok kişi kendini gıdıklamayı bir kez olsun denemiştir. Ancak, bir türlü bunu başaramamış ve başkaları tarafından uygulandığında verdiği tepkiyi verememiştir. Aslında bunun kesin bir sonucu yoktur ama genel bilinen kendinizi gıdıklamaya çalıştığınızda beyninizin bunun farkında olmasıdır. Bu nedenle kendinizi gıdıklamak istediğinizde beyniniz bunun farkında olacak ve kendinizi gıdıklayamazsınız.

Neden ve Nasıl Gıdıklanırız?

Sanılanın aksine sadece insanlar değil hayvanlarda gıdıklanmaktadır. Birçok hayvanın gıdıklandığını günlük hayatta görebilirsiniz. Bu doğal süreç tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanları da mutlu etmektedir.

Ebeveynlerin küçük yaşta çocuklarına uyguladıkları gıdıklama hareketleri çocukların mutluluk hormonu salgılamasına sebep olur. Öyle ki bu davranışın sonrasında mutluluk hormonu salgılarız ve gülmeye başlarız. Birçok kişi gıdıklanmaktan hoşlanırken birçok kişi de bu durumdan rahatsızlık duymaktadır.

Yukarıdaki videoda tilkilerin gıdıklanma anını görebilirsiniz.

Hayvanların bu tarz hareketlerini görmek insanlar ve hayvanlar için oldukça eğlencelidir. Öyle ki bu tarz videolar internet dünyasında da sürekli paylaşılmakta ve insanlar tarafından beğenilmektedir. Bu tarz videolar internette viral olmuş ve hafızalara kazınmıştır.

Gıdıklanmak veya gıdıklamak oldukça doğal bir davranış olsa da kimileri tarafından hoşlanılmayan bir davranıştır. Bu nedenle eğer arkadaşınızı gıdıklayacaksanız onun tepkilerini dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde gıdıklanmak nedir ve neden gıdıklanırız gibi sorulara cevap verdik. Peki, siz gıdıklanmaktan hoşlanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca herkesin bir kez olsun yaptığı safsata nedir ve hipnoz nedir merak ediyorsanız yazılarımıza göz atabilirsiniz.