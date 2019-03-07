Nefret Edilesi 13 YouTube Yorumu

On yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam eden YouTube, kendileri tarafından komik sanılan ama aslında komik olmayan yorumlar ile kaplı bir mecra haline geldi. Bunun nedeni, fikirler sunmak, kanal sahibinin daha iyi içerik üretmesini sağlamak amacıyla kullanıcıların yapıcı yorumlar yapması yerine saçma sapan yorumlar yapmasıdır.

Bu yazıdan sonra, YouTube’da herhangi bir videoya yorum yaparken bu listedeki yorumları yapmaktan kaçınmanızı rica ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

1. “İlk yorum!” saçmalığı: YouTube’nin yorum algoritması bu mantıkla çalışmıyor. Yorum yapılan videonun yorum kısmında başı çeken ilk yorum değildir, en çok beğenilen yorumdur.

2. “Hesap makinesiyle mi çektin?” sorunsalı: Kalitesi düşük videolarda böyle yorumlardan bulacağınızdan daima eminiz. İlkel donanımların imkanlarıyla çekilen, eski zamanlardan kalma videolar olabilir, aşırı titreyen ya da odaklama sorunu olan videolar olabilir, hiç fark etmez, küçücük bir problemde yorumlar hemen bu ifadelerle dolup taşar.

3. 2019’dayız, hala izleyenler var mı?: Eski bir YouTube videosunu veya eski bir şarkının videosunun altında bu yorumlardan olacağından eminiz.

4. Çok güzel video, benim kanalıma da bakar mısın?: YouTube’da iyi bir prestij elde etmek gibi bir niyeti olmayanların sıkça başvurduğu yöntemdir ve genellikle yeni kanal sahibi olan kişiler tarafından yapılır.

5. Favori bölümüm şey oldu: Videonun uzunluğu 2:55 diyelim. Şarkı videolarının altında favori bölümüm 0:00 ile 2:55 arası diye yorumlar yapılıyor.

6. 50 disslike...: 5000 like ve 50 disslike olan bir videonun altında, insanların neden videoyu beğenmediğini video ile alakalı olarak anlatan yorumlar görebilirsiniz.

7. Videodan alıntılar: Video ile ilgili söyleyecek bir sözünüz yok mu? Öyleyse neden videodan bir alıntı alıp yorum yapmıyorsunuz? Bu gibi yorumların nedeni, insanların tembel ve yorum yapma kabiliyetinden mahrum olmasından kaynaklıdır.

8. Oradan şuradan geldiklerini söyleme ihtiyacı duyanlar: İşte, her türlü videonun altında görebileceğiniz yorum türünden biri daha. Bir video oyununda, dizide veya filmde yer alan müzik parçasının orijinal videosunun altında bu gibi yorumları görmemek imkansızdır.

9. Daha uzununu isteyenler: Bir YouTube videosu -özellikle bir şarkının videosu- popüler bir hale geldiğinde, birinin çıkıp videonun 10 saatlik versiyonunu yapacağına bahse dahi girebilirsiniz.

10. Eski şarkıları sürekli dile getirenler: “2000’li yılların civarında çıkan müziklere bakın ve onları bugünün saçmalıkları ile karşılaştırın. Farkı görüyorsunuz, değil mi?” gibi yorumlar ile modern müziği sürekli küçümseme çabasına girerler.

11. Benimle aynı fikirdeysen beğen: Bu gibi yorumların sahipleri, kendisiyle aynı fikirde olanlardan yorumunu beğenmelerini isterler.

12. “Ben az önce ne izledim?”: Video gerçekten tuhaf ise neden bu yorumu yapmak yerine videonun başından ayrılmıyoruz?

13. Yaşamın son anları: Videonun ne kadar çok sevildiğini dile getirmek için insanların aşağıdaki gibi yorumlar yaptığını görürsünüz.

Doktor: Ölmek için dört dakika ve elli iki saniyeniz var.

Ben: Son anlarımı anlamsız bir YouTube videosu başında geçirerek harcayacağımdan emin değilim ama sanırım bu yorumlardan birine daha denk gelirsem doktora görünmem gerekecek.