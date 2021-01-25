Netflix En iyi Bilim Kurgu Dizileri ve Filmleri - 2021

Sunduğu geniş içerik kütüphanesi ile kullanıcıları kendisine çeken Netflix, hemen herkesin severek izleyebileceği geniş bir film ve dizi yelpazesine sahip. Bu listemizde 2021 yılında izleyebileceğiniz Netflix En İyi Bilim Kurgu Dizileri ve Filmleri ile karşınızdayız.

Netflix En İyi Bilim Kurgu Dizileri ve Filmleri Listesi

The Umbrella Academy

Star Trek: Discovery

NIGHTFLYERS

Stranger Things

Dark

%3

I Am Mother

The Terminator

Chappie

The Cloverfield Paradox

2021 Yılının En İyi Netflix Bilim Kurgu Dizileri

1- The Umbrella Academy

Babalarının ölümüyle yeniden bir araya gelen sıra dışı yeteneklere sahip kardeşler, şaşırtıcı aile sırlarını ve insanlığı bekleyen yakın bir tehdidi açığa çıkarır. Ellan Page, Tom Hopper ve David Castaneda'nın başrollerini paylaştığı dizi, on bölümlük ilk sezonu ile sizi bekliyor. Çizgi romandan uyarlanan The Umbrella Academy; aksiyon, macera, bilim kurgu ve fantastik dizilerin bir harmanı diyebiliriz.

2- Star Trek: Discovery

Yüzyıllık sessizliğin ardından Federasyon ile Klingon İmparatorluğu arasında savaş patlak verir. Çatışmanın merkezinde, gözden düşmüş bir Yıldız Filosu subayı vardır. Star Trek serisini bilmeyenimiz yoktur. Tıpkı Terminatör gibi, bu da kesinlikle bilim kurgu alanında izlenmesi gereken klasikleşmiş yapılardan birisi.

3- NIGHTFLYERS

İnsanoğlunun geleceği tehlikedeyken, bir grup bilim insanı ve güçlü bir telepati uzmanı, sırlarla dolu bir uzay gemisine atlayıp bilinmeze doğru yola çıkar. Yine Siberpunk türünden ancak bu sefer bir dizi olarak karşımıza çıkan NIGHTFLYERS, korkutucu ve sürükleyici yapısı ile sizi içine çekiyor. Kitaptan uyarlanan bu dizi, şu an ilk sezonu ile Netflix'te.

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4- Stranger Things

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar. Bir zamanlar her yerde reklamlarını gördüğümüz ve ülkemizde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan Stranger Things, oldukça keyifli dakikalar geçirecek bir dizi olarak öne çıkıyor. Seveni kadar sevmeyeni olsa da bu diziye göz atmanızı ve bir şans tanımanızı tavsiye ederim.

5- Dark

Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur. Suç draması, zamanda yolculuk, evrenler arası geçişler ve çok daha fazlası. Dark beyin yakan konusu, bu nereden çıktı dedirten hikayesi ve ne alaka dedirten işleyişi ile size kendisini birkaç kere izlettirmeyi garantiliyor.

6- %3

Elit insanların kalabalık kenar mahallelerden uzaktaki cennet gibi bir adada yaşadığı bir gelecekte, sefaletten kurtulan %3'e katılmak için tek bir şansınız var. Brezilya yapımı bu dizinin başrollerini Joao Miguel, Bianca Comparato, Michel Gomes paylaşıyor. Drama, fantastik ve bilim kurgu türlerini aynı anda hissettiren bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim.

2021 Yılının En İyi Netflix Bilim Kurgu Filmleri

1- I Am Mother

İnsan soyunun tükenmesinin ardından anaç bir droid tarafından yetiştirilen genç kız, başka bir insanla karşılaşır ve tüm dünyası altüst olur. Siberpunk türündeki bu film, insanlığın soyunun tükenmesinin ardından bir droidin en iyi insanı yetiştirmeye çalışmasını konu ediniyor.

Başrolünü Clara Rugaard, Rose Byrne ve Hilary Swank'ın üstlendiği yapımı kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Türkçe seslendirme ve Türkçe altyazı seçeneklerinin bulunduğu film, yaklaşık iki saat boyunca keyifli anlar geçirmenize yardımcı olacak.

2- The Terminator

Kıyamet sonrasındaki 2018'de artık bir yetişkin olan John Connor, egemenliklerini arttıran militarist robotlara karşı, insanlığın direnişine önderlik etmek zorundadır. Başrolde Christian Bale, Sam Worthington ve Moon Bloodgood'un oynadığı Terminatör, hepimizin bir şekilde bildiği filmlerden birisi. Eğer bilim kurgu dünyasına ilgi duyan biri iseniz, artık bir klasik haline gelmiş bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

3- Chappie

Robot polis kuvvetlerinin suça izin vermediği gelecekteki bir toplumda, yalnız bir robot yapay zeka gücü kazanır. Yapay zekaya sahip robotların kolluk kuvveti olarak kullanıldığı bir zamanda geçen bu film, sıfırdan öğrenen bir robotun hayatını ve dış etmenlerin ona neler kattığını konu ediniyor. Oldukça keyifli dakikalar sunan bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

4- The Cloverfield Paradox

Savaşın eşiğinde, bir gezegenin yörüngesinde dolaşan bilim insanları, enerji krizini çözmek için bir cihazı denerken karanlık, alternatif bir gerçeklikle karşılaşırlar. Biraz da uzaya gidelim. Heyecanı dibine kadar hissettiren ve izleyiciyi buram burak sürükleyen bu film, alternatif gerçekliği güzel bir şekilde konu ediniyor.