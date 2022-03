Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Popüler dijital yayın hizmeti üzerinden üyeliğinizi iptal edebilmeniz için uygulamanız gereken birkaç adım bulunuyor. Bu adımları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix isimli dijital yayın hizmeti, çok geniş bir içerik yelpazesine sahip. Platformun kütüphanesinde Squid Game, La Casa De Papel, The Walking Dead, Breaking Bad ve Lucifer gibi popüler diziler dahil çok sayıda yapım mevcut.

Dizilerin yanı sıra Red Notice, Extraction, The Terminal ve Me Before You dahil çok sayıda film bulunuyor. Film ve dizilerin yanı sıra belgesel ve programlar da mevcut. Kütüphanede Pera Palas'ta Gece Yarısı, Atiye, Bir Başkadır, Kulüp ve Aşk 101 gibi özel içerikler de yer alıyor.

Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Temel Üyelik Standart Üyelik Özel Üyelik Fiyat 26,99 TL 40,99 TL 54,99 TL Aynı Anda Kaç Ekranda İzlenebilir? 1 2 4 Çözünürlük 480p 1080p 4K + HDR

Popüler dijital yayın platformunda temel, standart ve özel olmak üzere üç farklı üyelik planı bulunuyor. Temel üyelik planında içerik kütüphanesinde yer alan dizi, film, animasyon, çizgi film, belgesel ve programları 480p çözünürlüğünde izleyebilirsiniz.

Kütüphanede yer alan içeriklerin yalnızca tek cihaz üzerinden izlenebilmesini sağlayan temel üyelik planını aylık 26,99 TL ücret karşılığında seçebilirsiniz.

Her ay 40,99 TL ücret ödemenizi gerektiren standart üyelik türünde ise içerik kütüphanesinde yer alan içerikleri 1080p çözünürlüğünde izleyebilme imkânına sahip olursunuz. Bu üyelik türünde içerikleri iki cihaz üzerinden izleyebilirsiniz.

Aylık 54,99 TL fiyata sahip olan özel üyelik türünde içerik kütüphanesinde bulunan dizi, film, çizgi film, animasyon, program ve belgesel dahil olmak üzere tüm içerikleri dört cihaz üzerinden 4K çözünürlüğünde HDR desteği ile izleyebilme imkânına sahip olursunuz.

Netflix’te yer alan tüm abonelik planlarında içerikleri herhangi bir reklam olmadan izleyebilirsiniz. İçerikleri indirebilir ve daha sonra internet bağlantısı olmadığı zamanda izleyebilme olanağına da sahipsiniz. Bu, özellikle uzun seyahatler sırasında oldukça kullanışlı.

Planınızı istediğiniz zaman değiştirebilir ya da iptal edebilirsiniz. Peki, popüler dijital yayın hizmetinde aboneliğin iptal edilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? İşte bu işlemi gerçekleştirmek için yapmanız gereken adımlar!

Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Netflix’in resmi internet sitesini ziyaret edin.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Oturum aç" butonuna tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Profilinizi seçin.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın.

"Hesap" kategorisine tıklayın.

"Üyeliği iptal et" butonuna tıklayın.

"İptal işlemini tamamla" seçeneğini seçin.

Dijital yayın hizmetinde yer alan aboneliğinizi bir süre sonra iptal etmek isteyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı açmanız ve ardından Netflix’in resmi intenret sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Oturum aç" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde giriş yapma ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekran üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Oturum açma bilgileriniz ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilinizi seçin. Bu işlemin ardından sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Hesap" kategorisini seçin. Bunu yapmanız halinde hesabınızı yönetebileceğiniz bir sayfa açılacak.

Açılan sayfa üzerinden üyelik planınızı değiştirebilir, ödeme bilgileri, e-posta ve telefon numaranızı değiştirebilir, fatura ayrıntılarına göz atabilir, hediye kartı ya da promosyon kodunu kullanabilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

İptal işlemi için Sayfanın sol kısmında konumlanan "Üyeliği iptal et" butonuna tıklayın. Son olarak "İptal işlemini tamamla" seçeneğini seçin. Bu işlem, faturalama döneminizin biteceği tarihte geçerli olacak.

"İptal işlemini tamamla" seçeneği seçtikten sonra üyeliğinizi neden iptal ettiğinize yönelik bir form çıkacak. Formda yer alan seçeneklerden bir tanesini seçebilir ve ardından "Tamam" butonuna tıklayabilirsiniz.