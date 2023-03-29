NeyimVar? Platformu Nasıl Kullanılır?

Bir süre önce vatandaşlar için hizmet vermeye başlayan NeyimVar? uygulaması, birçok kişi tarafından talep görüyor. Vatandaşlar şikayetlerini NeyimVar? uygulamasını girdikten anında sorunlarıyla ilgili teşhisler alabiliyor. Peki, NeyimVar? uygulaması nasıl kullanılır? İsterseniz gelin yakından bakalım.

NeyimVar? Uygulaması Nasıl Kullanılır?

e-Nabız veya MHRS uygulamalarına giriş yapın.

veya uygulamalarına giriş yapın. Karşınıza çıkan ekran üzerinden NeyimVar? uygulamasına girin.

Bir süre bekleyin.

Şimdi başla seçeneğine dokunun.

İleri seçeneğine basın.

Şikayetinizi arama kısmına girin.

İleri seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan sorunlar sizde varsa işaretleyin.

İleri seçeneğini seçin.

Karşınıza gelen soruları evet ya da hayır olarak işaretleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra muhtemel teşhisler karşınıza gelecektir. Sizlerde olan hastalığı tam anlamıyla tanımlamak için birden çok şikayet girmenizde yarar var. Bu sayede hangi sağlık sorunları olduğunu anlayabilir ve konu ile ilgili bir uzmana gidebilirsiniz.

Önemli: NeyimVar? uygulaması acil olmayan durumlar içindir. Eğer acil bir durumunuz varsa direkt olarak 112 acil çağrı merkezinden destek alın ya da bir hastaneye gidin.

Sıkça Sorula Sorular

NeyimVar? uygulaması nedir?

NeyimVar? uygulaması indirilebilir mi?

NeyimVar? uygulamasına nereden ulaşabilirim?

NeyimVar? Uygulaması Nedir?

NeyimVar? uygulaması kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına sunduğun bir sağlık uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar sağlık problemlerini teşhis edebilmekte ve öngörüye sahip olurken hangi uzmana danışacağını da bilebiliyor.

NeyimVar? Uygulaması İndirilebilir mi?

NeyimVar? uygulaması indirilen bir uygulama değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma internet üzerinden kullanılan bir platformdur. Bu nedenle NeyimVar? uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcılar internet sitesi veya MHRS, e-Nabız gibi uygulamalar kullanmalıdır.

NeyimVar? Uygulamasına Nereden Ulaşabilirim?

NeyimVar? kullanmak isteyen vatandaşlar ilk olarak MHRS veya e-Nabız uygulamasına kayıt olmalı daha sonra uygulama üzerinden platforma ulaşabilir ve kullanabilirsiniz.



Bu içeriğimizde sizler için NeyimVar? uygulaması nasıl kullanılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? NeyimVar? uygulamasını başarılı buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.