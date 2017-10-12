Nissan GT-R/C: PS4 Kontrolcüsü ile Sürülebilen Araç

Arabayı joystick ile sürme, Nissan sayesinde gerçeğe dönüştü.

İngiltere’de Nissan ve JLB Design adında bir şirket, Nissan GTR-R’ı klasik direksiyon ve pedallar yerine DualShock 4 kontrolcüsü ile kontrol edilebilen bir araç haline getirdi. Tamamen uzaktan kontrol edilebilen GT-R (yeni adıyla GT-R/C), Nissan yarış sürücüsü Jann Mardenborough tarafından Silverstone yarış pistinde test edildi. Helikopterden DualShock 4 kontrolcüsü ile aracı kontrol etme keyfini doyasıya yaşayan Mardenborough, o anları YouTube üzerinden yayınladığı videoda paylaştı.

Modifiye kısmı tahmin edeceğiniz üzere oldukça kapsamlı. PS4 kumandasındaki girdileri çeviren ve GT-R/C’nin direksiyon, fren, gaz ve vitesini aktive eden 6 adet bilgisayar ve ekstra güvenlik sistemleri ile donatılmış olan araba ile Silverstone Ulusal Yarış Pisti'nde (2.6km) en hızlı tur zamanı 1:17:47 olarak kaydedildi.