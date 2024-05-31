Nothing Phone (2a) Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Farklı tasarımı ve uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nothing Phone (2a) su geçirir mi? Bu sorunun yanıtı, söz konusu telefonu satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Nothing Phone (2a) suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı yanıtlayacağız. İşte 2024 yılının mart ayında tanıtılan ve ilgi odağı hâline gelen akıllı telefona dair detaylar!

Nothing Phone (2a) Su Geçirir mi?

Nothing Phone (2a) isimli akıllı telefon modeli IP54 sertifikasına sahip. Bu, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla telefon su geçirmez değildir. Yalnızca belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sunuyor.

Nothing Phone (2a) Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 394 PPI

: Yaklaşık 394 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : MediaTek Dimensity 7200 Pro

: MediaTek Dimensity 7200 Pro RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K ve 1080p

: 4K ve 1080p Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p

: 1080p Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 14 tabanlı NothingOS 2.5

: Android 14 tabanlı NothingOS 2.5 Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Kalınlık: 8,6 mm

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Fiyatı

Nothing Phone (2a) isimli akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Nothing Phone (2a) suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.