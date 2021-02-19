Oclean Xpro ile Yanlış Diş Fırçalama Tarihe Karışıyor!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre dişlerinizi her gün doğru bir şekilde fırçalamanız, dişlerinizi sağlıklı tutar ve olası hastalıklara karşı riskleri önemli ölçüde düşürür. Peki ama dişlerinizi nasıl doğru fırçalayabileceğinizi biliyor musunuz? Ne yazık ki pek çok kişi bu sorunun yanıtından pek de emin değil.

Oclean Xpro Dişlerinizi Doğru Şekilde Fırçalamanıza Yardımcı Oluyor!

Eğer siz de bu sorunun yanıtından emin değilseniz endişeye kapılmayın çünkü tam da bu amaçla geliştirilen akıllı ve elektrikli diş fırçası Oclean Xpro, sunduğu gelişmiş özellikler ile birlikte dişlerinizi doğru bir şekilde fırçalamanız için size destek oluyor.

Akıllı ve elektrikli diş fırçası Oclean Xpro'ya 19 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında yüzde 5 ek indirim ile sahip olmak için buradaki linkten XPRO5 promosyon kodunu kullanabilirsiniz.

1- Doğru Fırçalama Yönünü Bulmaya Yardımcı Olur

Herkesin ağız durumu, beslenme alışkanlıkları, diyeti ve yaşam rutini birbirinden farklıdır. Bu nedenle herkes, kendine özel olarak tasarlanmış bir fırçalama programından destek almalı. Oclean Xpro; sunduğu yirmiden fazla plan ve yüzlerce farklı özelleştirilebilir mod ile birlikte, kullanıcının ihtiyaç duyduğu fırçalama yönünü bulmasına yardımcı olur.

Bu sayede ağız durumunuza, diyetinize, beslenme alışkanlıklarınıza ve yaşam rutininize özel olarak uyarlanmış farklı programlardan ve sizin için özel olarak tasarlanmış bakım planlarından faydalanabilirsiniz.

2- Doğru Diş Fırçalama Yöntemini Bulmaya Yardımcı Olur

Oclean Xpro'da yer alan altı eksenli jiroskop ve çip, fırçalama sırasındaki deneyimi bağımsız olarak toplar ve işler.

Bu sayede farklı algoritmalardan yardım alınan verilerle birlikte; her alanın temizlik süresi, genel fırçalama süresi, dişler ile diş fırçası arasındaki hassasiyet, yön, yörünge ve basınç gibi veriler diş fırçası üzerinde toplanır. Ayrıca bu verileri anlık olarak mobil uygulama ile de senkronize edebilirsiniz.

Fırçalama sonrasında mobil uygulamaya ya da dokunmatk ekrana göz attığınızda genel bir derecelendirme göreceksiniz. Eğer puan düşük ise, size yönelik profesyonel fırçalama duruşları önerilecek. Bu verileri günden güne takip eden algoritmalar, süreç boyunca daha ayrıntılı analizler ve ayarlamalar yapıyor.

3- İyi Bir Diş Fırçalama Alışkanlığı Oluşturmaya Yardımcı Olur

Oclean Xpro'nun öne çıktığı alanlardan birisi de kör nokta algılama fonksiyonu olabilir. Oclean Xpro'daki sensörler fırçalama verilerini bağımsız olarak işleyebildiği için, fırçalama verilerini direkt olarak dokunmatik ekrandan da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede direkt olarak fırçadaki ekran üzerinden fırçalama derecelendirmenizi görebilir ya da fırçalama sırasındaki kör noktalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eğer fırçalama kuvveti çok yüksekse ve bunun sizin için uygun olmadığı düşünülürse, Oclean Xpro dişlerinizi korumak adına frekansı otomatik olarak düşürür. Bu akıllı fırça sizin için her şeyi hallettiği için dişlerinizi ve diş etlerinizi korumak için düşünmenize gerek yok.

Bu arada bu iki özelliğin, yani kör nokta algılama ve otomatik frekans düzenleme, yalnızca Oclean Xpro'ya özgü olduğunu söylememizde büyük bir önem var. Kısaca akıllı ve elektrikli diş fırçası Oclean Xpro hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir arkadaştır.

Bu diş fırçası ile birlikte diş bakımı artık zor ya da üzerinde saatlerce düşünmeniz gereken bir olgu değil. Kolyca iyi fırçalama alışkanlıkları geliştirebilir, hem dişlerinizi hem de diş etlerinizi sağlıklı tutarak hastalıklardan uzakta kalabilirsiniz.