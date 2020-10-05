Öğrenciler İçin En İyi Uzaktan Eğitim Programları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüsün etkilerinin dünya genelinde sürmesinden ötürü öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim sürecinin belirli bir bölümünün uzaktan devam etmesine karar verilmişti. Yüz yüze eğitim sistemine alışan öğrenciler olarak önümüzdeki süreçte yüksek bir performansa sahip olmak, verimli bir şekilde ders çalışmak oldukça zor olabilir ancak sizlere tavsiye ettiğimiz uygulamaları kullanırsanız hem önümüzdeki süreçte yüksek bir performansa sahip olabilir hem de yüz yüze eğitim sisteminde olduğu gibi verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Peki, öğrenciler için en iyi uzaktan eğitim programları nelerdir?

Öğrencilere Büyük Faydaları Dokunan Uzaktan Eğitim Programları

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz aylarda alınan kararlar doğrultusunda öğrencilerin büyük bir kısmının 2020-2021 eğitim ve öğretim sürecinin belirli bir bölümünü uzaktan eğitim sistemi ile tamamlaması uygun görülmüştü. Eğitim ve öğretim yılının belirli bir bölümünü uzaktan tamamlayacak öğrencilerin büyük bir bölümü ise yüz yüze eğitimde alınan verimin alınamayacağından yana endişeleri bulunuyor.

Uzaktan eğitim için kullanılan programlar sayesinde yüz yüze eğitimde alınan verime yakın bir verim almak mümkün hale gelebilir. Sizler de uzaktan eğitim sisteminde düzeni sağlamakta çok büyük zorluklar çekileceğini düşünenlerdenseniz tavsiye ettiğimiz uzaktan eğitimde kullanılan programlara göz atabilirsiniz. İşte öğrencilere büyük faydaları dokunan uzaktan eğitim programları!

1. EBA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA uygulaması, kullanıcının iOS veya Android kullanıcısı olup olmaması fark etmeksizin her işletim sisteminde kullanabileceği bir eğitim ağıdır. Öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı'nın mobil uygulaması sayesinde öğretmenler tarafından hazırlanıp sunulan eğitim videolarını izleyebiliyor ve konusu ile ilgili testleri çözme imkanı elde edebiliyor.

Eğitim Bilişim Ağı'nın derslerini EBA TV üzerinden izleyebileceğinizi de unutmamalısınız. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan EBA TV'nin frekans ayarlarının nasıl yapılacağını bilmiyorsanız EBA TV frekans ayarları ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

2. Zoom

Eric Yuan tarafından geliştirilen görüntülü görüşme uygulaması Zoom, eğitim ve öğretime uzaktan devam edecek öğrencilerin mutlaka kullanması uygulamalardan bir tanesidir. Öğretmenlerle video konferansına katılması gereken öğrenciler tarafından kullanılmasının zorunluğu olduğunu söylemek de mümkündür. Yeni tip koronavirüs salgını ile kullanım oranında büyük artış meydana gelen görüntülü konuşma uygulaması, öğretmenlerin sınıfındaki öğrencilerle görüntülü olarak görüşmesi için bu yılın başında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile entegreli bir şekilde çalışmaya başlamıştır.

3. Evernote

Evernote, not almadan çalışamayanların mutlaka telefonunda, tabletinde veya bilgisayarında bulundurması gereken bir uygulamadır. Android, iOS, Windows ve MacOS işletim sistemlerinde kullanılan Evernote'ta notlarınızı isteğe bağlı olarak yazılı veya sesli alabilirsiniz. Uygulamanın yalnızca bir not alma uygulaması olmadığının da altının çizilmesi gerekiyor. Evernote kullanan öğrenciler, uygulamanın hatırlatıcı özelliğini kullanarak görevlerini daha düzenli bir şekilde yerine getirebilir. Öğrenciler ayrıca aldığı notlara video, fotoğraf ve PDF gibi medya ögeleri ekleme imkanına da sahiptir. Online (çevrim içi) eğitimi renkli bir hale getirmek için Evernote'un özelliklerini kullanmayı unutmayın.

4. Sleep Cycle

Sleep Cycle, sizlere tavsiye ettiğimiz uzaktan eğitim programları içerisinde en faydalı uygulamalardandır. Uygulamanın özellikle sabahları zinde olamamaktan şikayet edenlere çok büyük faydaları vardır. Uyuduğunuz esnada hareketlilik oranınızı anbean takip eden uygulama, siz uyumaya devam ederken uykunuzun ne kadar derin olduğunu ölçüyor ve hareketlerinize bağlı olarak uykunuzun hafif veya ağır durumda olduğuna karar veriyor. Yatağınıza koyarak kullancağınız Sleep Cycle, uykunuzun en hafif olduğu zaman sizi uyandırıyor ve uykusuzluk sorunu yaşamanızın önüne de böylelikle geçmiş oluyor.

5. Forest: Stay Focused

Forest: Stay Focused isimli bu uygulama, eğitim ve öğretime uzaktan eğitimle devam ettiği süre boyunca odaklanma gibi sorunlar yaşayanlara yönelik harika bir verimlilik uygulamasıdır. Uygulama açıldığında bir fidan dikiliyor ve belirli süre sonunda eğer kullanıcı verilen süre boyunca uygulamadan ayrılmamışsa diktiği fidanın bir ağaç olduğunu görüyor ve elde edilen ağaçlar işlem tekrarlandıkça artıyor. Forest: Stay Focused isimli bu uygulamada fidan dikildikten sonra uygulamadan ayrılırsanız işlem başarısız oluyor. Uygulama özellikle evde test çözerken çok faydalı olabilir.