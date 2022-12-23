Bir insan kendini geliştirmek istiyorsa kitap okuması gerektiğini duymuştursunuz. Bu klasik sözün arkasında belki de yüzlerce yıllık birikim var. Ancak her kitap sanılanın aksine insana bir şey katmayabilir. Öyle ki binlerce bilim dışı ya da tabiri caizesse işe yaramaz kitap da bulunmakta. Biz de sizler için ölmeden önce mutlaka okumanız gereken kitapları ve kendinizi geliştirmek için okumanız gereken kitapları derledik. Baştan söylemek isteriz ki kitaplar çok değerli olabilir ama bu listeye her kitabı almak mâlesef mümkün değil. Peki, kesinlikle okumanız gereken kitaplar neler? Gelin, birlikte bakalım.

Ölmeden Önce Okumanız Gereken Kitaplar

Uçuş 345

Piri Reis'in Sırrı

Uçak Kazaları

İyi Hissetmek

Hayatı Yeniden Keşfedin

Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz Yetişkinlik ve Yaşlılık

Nutuk

Hayvan Çiftliği

Küçük Prens

Simyacı

Kürk Mantolu Madonna

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Medeni Bilgiler

Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat

Sefiller

Leyla ile Mecnun

Mahalleden Arkadaşlar

Liseden Arkadaşlar

Evrak Kürek

Safsatalar

Safsatalar

Çankaya

Ben Orada Degildim Üstelik Siz de Yoktunuz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Belirtmek isteriz ki bu listede birçok kitap girebilir. Ancak sizler için seçtiğimiz okumanız gereken kitaplarda birinci, ikinci gibi bir sıralama yapmadık.

Uçuş 345

Türk Hava Yolları'na ait TK-345 tescilli uçak 1975 yılında Marmara Denizi'nin karanlık sularına gömülmüştür. Gerçek bir olaydan alıntılanan macera kitabı kısmi olarak tarih hakkında bazı gerçekleri anlatılarak yazılmış olsa da Cenk Kayakuş adlı yazarın Hakan Geda adlı kurgusal karakterinin macerasını anlatan kitap birçok kişi tarafından sevilmiş ve bizlerin sizler için hazırladığı mutlaka okunması gereken kitaplar listesinde yerini bulmuştur. Kısa bir bilgi, uçak halen günümüzde Marmara Denizi'nin karanlık sularında gömülü bulunmaktadır.

Piri Reis'in Sırrı

Piri Reis neden öldürüldü? Bu soru birçok tarihçi ve tarih severler tarafından oldukça tartışılmıştı. Hatta Piri Reis öldürülmeseydi şu an nasıl olurdu? Gibi birçok konu da halen gündemde konuşulmakta... Yazar Cenk Kayakuş buradan yola çıkarak duygusal karakteri Hakan Geda ile yeni bir maceraya okuyucularını sürüklemiştir.

Uçak Kazaları

Mutlaka takip edilmesi gereken YouTube kanalları listesinde yer alan Kerem Gök, aynı zamanda birçok tarihi olayla ilgili video ve içerikler yayınlamaktadır. Binlerce kişinin uçaklarla ilgili merak ettiği sorulara cevap veren Kerem Gök Türkiye'de yaşanmış tüm uçak kazalarının kaynaklarıyla belirterek bir kitap haline getirilmiş ve birçok insanın duygularına dokunmuştur.

İyi Hissetmek

Belki de yüzlerce hatta binlerce kişisel gelişim kitabı bulunmakta. Ancak psikologlar ve psikiyatrilerin özellikle belirttiği bir şey var. O da sahte kişisel gelişim kitaplarından ve sahte kişisel gelişimcilerden uzak durulması gerektiği. Birnevi kendinize psikolog olabileceğiniz her ne kadar %100 bir çözüm bulamazsanız da psikolojik sorunlarınızda size en çok yardımcı olacak ve uzman bir psikiyatri tarafından yazılan İyi Hissetmek kitabı psikiyatri ilaçları nasıl kullanacağınız hakkında da bilgiler vermektedir.

Hayatı Yeniden Keşfedin

İsminden de anlaşılacağı üzere Hayatı yeniden keşfetmeye ve bakış açılarımızı değiştirmeye amaçlayan kitap profesyonelleri tarafından hazırlanmış ve birçok psikolog ve psikiyatri uzmanı Hayatı Yeniden Keşfedin kitabını önermiştir. Sahte ya da size %100 çözümlerle vaatler de bulunan kişisel gelişim kitaplarından çok daha farklı işinize yarayabilecek bir kitap arıyorsanız. Bu kitaba bir şans verebilirsiniz.

Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz Yetişkinlik ve Yaşlılık

Ülkemizin en başarılı üniversitelerinden olan ve ODTÜ'de bulunan uzmanlar tarafından yazılan kitap kısa ama hayatımızda yaşayabileceğimiz her olaydan kendimizi nasıl daha dinç tutabiliriz kısa ve öz şekilde anlatmaktadır.

Nutuk

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan Nutuk hiç şüphesiz mutlaka okunması gereken kitaplar arasında yer almaktadır. Öyle ki bir dönemler dünyaya hükmeden Osmanlı'nın çöküşünden sonra yeni bir ülkenin kuruluşunu nasıl gerçekleşti, hangi zorluklar altında Mustafa Kemal ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu? Bu sorulara cevap veren kesinlikle okunması gereken kitaplar arasında yer alan Nutuk bu listede olmazsa olmazdı.

Hayvan Çiftliği

Hayvanlar üzerinden birçok sosyal olaya değinen kitap, bir düzeni değiştirmeye amaçlayan hayvanların ancak düzen eski düzenden de çok daha kötü bir şeylerin olabileceği bir ortam kurulmuştur.

Küçük Prens

Kısa ama bir o kadar da anlamlı bir kitap ki insanların aslında sonsuz isteklerini hiçbir zaman karşılayamayacaklarını önünde olan güzellikleri tam anlamıyla anlayamayacakları kafalarını sadece bir şeye odaklandıklarını anlatan kitap, mutlaka okunması gereken kitaplar arasında yer almıştır.

Simyacı

Birçok insanın hayatına dokunan Simyacı kitabı gizemli bir yolculuğu anlatır. Hemen hemen herkes tarafından önerilen ve mutlaka okunması gereken kitaplar arasında yer alan Simyacı kimi zaman da aşka kimi zaman savaşa değinmektedir.

Kürk Mantolu Madonna

Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan ve toplumcu gerçekçi akımını savunan Sabahattin Ali'nin yazdığı Kürk Mantolu Madonna kitabı birçok kişi tarafından sevilerek okunmuş ve tavsiye edilen kitaplar arasında yer almıştır romanda; aşk yalnızlık gibi birçok şey anlatılırken aynı zamanda bir insanın kendi içinde yaşadığı psikolojik izlenimler de vurgulanmaktadır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından askeri okullarda da okutulması gereken kitaplar arasında yer alan Beyaz Zambaklar Ülkesinde, okunması gereken kitaplar arasında yer almıştır. Beyaz Zambaklar Ülkesinde zorla tabiri caizse imkansızlığa karşı dayanışmanın ve mücadeleyi anlatmaktadır.

Medeni Bilgiler

Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kitabı Nutuk olarak biliriz. Elbette bu doğrudur ancak Mustafa Kemal'in birden fazla kitabı bulunmaktadı. Bu kitaplar arasında Medeni Bilgiler'de oldukça önemli bir rol taşımaktadır. Kitap devlet, demokrasi gibi birçok konuya değinmektedir.

Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat

Kısa ama ilk başta pek bir şey ifade etmese de sonlara doğru bir kadının ne kadar fedakar olduğunu anlatan kitap ve yaşadıklarıyla insanlara dokunan kitap, mutlaka okunması gereken kitaplar arasında yer alır.

Sefiller

Hayatın zorluklarını ve bir hayat öyküsü olarak da geçen Sefiller kitabı herkesin ölmeden önce okunması gereken kitaplar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Leyla ile Mecnun

Gelgelelim Türkiye'de Absürd komedinin en önemlinin ismi olan Burak Aksak'a kendisi meşhur Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi olmakla beraber aynı diziyi kitap'a dönüştürmüştür. Kimi zaman acılara kimi zaman sisteme gönderme yapan kitap birçok kişi tarafından sevilerek okunmuştur.

Mahalleden Arkadaşlar

Mutlaka okunulması gereken kitaplar arasında elbette ki komedi kitapları da yer almaktadır. Biz de buradan yola çıkarak eğlenceli vakitler geçirmek için bir kitap arıyorsanız Mahalleden Arkadaşlar kitabına bu listede yer vermek istedik. Selçuk Aydemir tarafından yazılan kitap bir eğlenceye ve maceraya ortak olabileceğiniz kitaplar arasında yer almaktadır.

Liseden Arkadaşlar

Mahalleden Arkadaşlar kitabının devamı sayılabilen Liseden Arkadaşlar yine Selçuk Aydemir tarafından yazılmış ve Selçuk Aydemir'in lise hayatı ve maceralarını anlatmaktadır.

Evrak Kürek

Eğlenceli ve Absürd komedi tarzında bir kitap arıyorsanız Selçuk Aydemir'in son kitabı olan Evrak Kürek'i tavsiye edebiliriz.

Safsatalar

Safsata ne demek, en çok kullanılan safsatalar neler? Sizler için merak edilen tüm soruları toplayan Tevfik Uyar hepimizin günlük hayatta sıklıkla yaptığı mantık hatalarını bir araya getirmiştir.

Safsatalar

Safsatalar hakkında daha çok daha fazla örneğe bakmak istiyorsanız Immanuel Tolstoyevski kitaba bir göz atabilirsiniz.

Çankaya

Falih Rıfkı Atay tarafından yazılan hiç şüphesiz Türk tarih kitapları arasında kesinlikle okunması gereken kitaplar arasında yer almaktadır. Mustafa Kemal ve Türkiye'nin kurtuluşunu anlatan kitap Falih Rıfkı Atay tarafından yani Mustafa Kemal Atatürk'ün başyazarlığı'nı yapmış kişi tarafından yazılmıştır.

Ben Orada Degildim Üstelik Siz de Yoktunuz

Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi olan Burak Aksak tarafından yazılan Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz; aşk, hayat ve birçok konuyu ele alan hem güldüren hem hüzünlendiren bir kitap olarak geçmekte.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ülkemizin en önemli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı tarafından yazılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı biyografi tarzında tarih kitapları arasında yer alır.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İnsanlar hayatlarında birçok sorun ile karşılaşmaktadır. Kimi zaman bu sorunları çözüm bulurken kimi zaman bulamamakta. İlber Ortaylı tarafından yazılan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Kitabı i̇nsanların sorunlarıyla nasıl baş edebileceklerini ,hayatlarında neler yapmalı gerektiğini söyleyen deneme türünde bir kitaptır.

Bu içeriğimizde ölmeden önce mutlaka okumanız gereken kitapları sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi kitapların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.