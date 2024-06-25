80W Hızlı Şarj Sunan Telefon: OnePlus Nord CE4 Lite 5G Özellikleri ve Fiyatı

80W hızlı şarj teknolojisine sahip olan OnePlus Nord CE4 Lite 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, OnePlus tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.

2024 yılının nisan ayında 100W hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çeken OnePlus Nord CE4 tanıtılmıştı. 24 Haziran 2024 tarihinde ise Nord CE4 Lite isimli akıllı telefon modeli duyuruldu. İşte OnePlus marka uygun fiyatlı telefon modeline dair merak edilen detaylar!

OnePlus Nord CE4 Lite 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 394 PPI

: Yaklaşık 394 PPI İşlemci : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Depolama : 256 GB UFS 2.2

: 256 GB UFS 2.2 Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 5.110 mAh

: 5.110 mAh Hızlı Şarj : 80W

: 80W Bluetooth : 5.1

: 5.1 Yazılım : Android 14 tabanlı OxygenOS 14

: Android 14 tabanlı OxygenOS 14 Kalınlık : 8,1 mm

: 8,1 mm Ağırlık: 191 gram

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 5.110 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile beraber gelen akıllı telefon 162,9 x 75,6 x 8,1 mm boyutlarında. Peki, 191 gram ağırlığındaki OnePlus Nord CE4 Lite ne kadar fiyata satılıyor?

OnePlus Nord CE4 Lite 5G Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 280 euro (Tahmini Türkiye fiyatı 20.154 TL)

Akıllı telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyat etiketlerine yer verdik fakat telefon farklı fiyatlara sahip olabilir.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G ücreti, donanımı ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.