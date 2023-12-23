Oppo tarafından 2023 yılının ayında yapılan tanıtımla birlikte Oppo A59 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bulunuyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Oppo A59 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,59 inç

: 6,59 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Ağırlık: 187 gram

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan A59, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 128 GB dahili depolama alanının yer aldığı telefonda MediaTek Dimensity 6020 işlemci ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor.

Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile beraber gelen akıllı telefon modeli 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. İki farklı renk seçeneği sunan cihaz 187 gram ağırlığında. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon modeli Oppo A59 ne kadar fiyata satılıyor?

Oppo A59 Fiyatı

Oppo A59 isimli akıllı telefon modelinin başlangıç fiyatı Hindistan'da 14.999 INR (yaklaşık 180 dolar) olarak belirlendi.

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