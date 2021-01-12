Otomatik Bilgisayar Kapatma Programı ile Bilgisayarınızı İstediğiniz Zaman Kapatın

Windows işletim sistemi günümüzde oldukça modern görünümde, güncellemelerle de yeni özellikler kazanıyor ancak hala kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bazı özellikleri sunmuyor. Mesela bilgisayarın istenilen zamanda otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir özellik olsa? Kendiniz (film/dizi izlerken) veya çocuğunuz için (oyun oynarken) bilgisayarın bir süre sonra kendiliğinden kapanmasını isteyebilirsiniz. Bu blog yazımızda otomatik bilgisayar kapatma programı arayanlar için en iyisini (ücretsiz ve güvenli) inceledik.

Otomatik Bilgisayar Kapatma Programı

Bilgisayarda film/dizi izlerken uyuyor kaldığınız veya internetten bir şeyler indirirken bilgisayar başından ayrılmanız gereken zamanlar olmuştur. Hazırda beklet, uyku moduna al seçenekleri elbette mevcut ancak bilgisayar başında değilken veya bilgisayara bakmıyorken neden bilgisayarınız boş yere çalışsın, elektrik tüketimi olsun? Windows XP, 7, 8, 10 hangi Windows sürümünü kullanıyor olursanız olun, bilgisayarınız için güç seçenekleri sınırlıdır. Bilgisayarınızın istediğiniz zaman kapanmasını sağlamak için ya kod bilginizin olması ya da bir program kullanmanız gerekir. Her seviye kullanıcıya hitap eden ve en kolay, hızlı yol bilgisayar kapatma programı kullanmaktır.

Windows bilgisayarlar için birçok otomatik kapatma programı mevcut. Auto Shutdown Windows 7/10, Bilgisayarı Otomatik Kapatma Programı, Otomatik PC Kapatma Programı vb. arama ile ihtiyacınız olan programı kolayca bulabilirsiniz. Birçok seçeneğiniz var; deneme yaparak sizin için en uygununu bulabilirsiniz. Tamindir olarak biz sizin yerinize araştırdık ve şu anda piyasadaki en iyi ücretsiz ve Türkçe otomatik bilgisayar kapatma programı Nitrokod’un sunduğu PC Auto Shutdown ( PC Otomatik Kapatma Programı) diyebiliriz. Neden bu programı seçtiniz, özellikleri neler? sorusunu duyar gibiyiz.

PC Otomatik Kapatma Programı, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista ve hatta Windows XP ile tam uyumlu, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İndirmesi de kullanması da ücretsiz; tamamıyla ücretsiz olmasının dışında Türkçe. Kullanıcı arayüzü olabildiğince sade, basit tasarlanmış. Bilgisayarınızın belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlamak için tek yapmanız gereken programı açmak, görev bölümünden Kapat seçeneğini seçmek ve zamanı belirlemek. Bilgisayarınız belirli bir tarih ve saatte, belirli bir süre sonunda, her gün belirli bir saatte veya sistem boşta kaldığında belli bir süre sonra otomatik kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Program kapanma gerçekleşmeden 5 dakika önce bilgilendirme de yapıyor, kapatmaktan vazgeçmeniz durumunda görevi durdurabiliyorsunuz.

Bilgisayarın otomatik kapanmasını sağlamak bu kadar kolay! Program, otomatik yeniden başlatma, oturumu kapatma, uyku moduna alma, hazırda bekletme seçenekleri de sunuyor. Denetim masası veya Ayarlar menüsüne gitmeden bu ayarları program içerisinden yapabiliyorsunuz. Başlangıçta çalıştır, sistem tepsisi uyarısı, arayüzü göster menüde karşınıza çıkan seçenekler arasında.