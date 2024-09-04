Otomobil Kredisi Nedir? Araba Kredisi Çekme Şartları Nelerdir?

Türkiye'deki sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Ne yazık ki bu durum peşin ödeme yaparak araba almayı pek çok kişi için imkansız hale getiriyor. Bu noktada ise devreye otomobil kredisi giriyor. Araba kredisi, belirli şartlara bağlı olarak farklı bankalar tarafından sunuluyor.

Bankaların belirlediği şartlara uyunduğu takdirde kişi otomobil kredisi almaya hak kazanır. Biz de bu rehberde otomobil kredisi şartları hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobil Kredisi Şartları

Bankalar tarafından belirlenen araba kredisi şöyle sıralanabilir;

Başvuruda bulunmak isteyen kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Başvuru yapmayı düşünen kişinin SGK kaydına bakılarak bazı noktalara bakılır.

Alınmak istenen aracın kasko ve fatura değerleri de bankaya sunulmalıdır.

Başvurulacak bankanın talep ettiği tüm belgeler doğru ve eksiksiz sunulmalıdır.

Başvuruyu yapacak kişinin minimum 6 ay kesintisiz sigortalı çalışması gerekiyor.

Kişinin kredi notu yeterli düzeyde olmalıdır.

Bankalar, araba kredi başvurusu yapacak kişilerin kredi notu yeterli değilse başvuruyu reddeder. Genel olarak otomobil kredisi için bankalar kişiden şu belgeleri ister;

Gelir durumu

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Aracın kasko değeri

Aracın fatura değeri

Yukarıdaki belgelere ek olarak 2.el araç kredisi başvurusu yapacaklardan satış sözleşmesi ve krediye konu olan araca ait ruhsat fotokopisi de isteniyor.

Araba Kredisi Tutarı Neye Göre Belirlenir?

Otomobil kredisi belirli unsurlara göre belirlenir. Örneğin, sıfır kilometre araçlarda otomobil kredi tutarı belirlenirken otomobilin nihai fatura değerine bakılır. Otomobilin nihai fatura tutarı, otomobil kredi tutarını belirleyen bir unsurdur.

İkinci el otomobil kredi tutarlarıysa otomobilin hem yaşı hem de kasko değerine göre belirlenir. Çoğunlukla araç ve otomobillerin yaşı 10 yaşını geçiyorsa kredi verilmez. Otomobil faiz oranlarıysa bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Çekilen araba kredisi tutarı kadar faiz ödenir.

Otomobil kredisi, nakit parası olmayanlar için avantajdır. Ancak yine de ödemede sıkıntı yaşamamak adına kişi bankaların sunduğu kredi koşulları ve faiz oranlarını dikkatli incelemelidir. Hangi bankanın koşulları uyuyorsa ve avantajlıysa ona başvuru yapmalıdır. Bu noktada bankaların müşteri hizmetleriyle irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilir.