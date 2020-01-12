Oyuncular Hayatının Aşkı ile Nasıl Tanışabilirler?

Çevrim içi oynanma özelliğine sahip video oyunları dünya çapında çok popülerdir. Newzoo tarafından hazırlanan uluslararası oyun tablosunda Çin’in öne çıkması çok da şaşırtıcı gelmiyor. Ülkedeki yaklaşık 1.386.000.000 kişinin 789 milyonu çevrim içi ortamda bulunmaktadır. Bu, yılda 24 milyar dolarlık bir oyun geliri anlamına geliyor.

Çin’in nüfusuna nazaran ABD daha düşük nüfuslu olduğu için elde edilen gelir de elbette ki Çin’in oyunlardan elde ettiği gelirden biraz daha geride ama aradaki fark çok da büyük değil. ABD’de 327,2 milyon insan olabilir ama bu insanların 293 milyonu çevrim içi ortamda yer alıyor. ABD’nin oyun piyasasından kazancı, Çin’in gelirinden 825 bin dolar daha az.

Oyunlar, birçok ülke için çok büyük bir gelir kaynağı olarak bilinir. İnsanlar çevrim içi oynanabilen oyunlardan hoşlanırlar. Bu, hayatlarını istikrarlı bir şekilde video oyunlara adamaktan bir zaman sonra sıkılmayacakları anlamına gelmez. Eğlenceli oyunlara harcanan zamanın yanı sıra ilişki kurmak için zamanı olmayan kişiler her zaman doğru aşkı bulabilirler.

Eşleşme araçlarını kullanarak bir oyuncu ile tanışmak çok zordur. Tinder ve benzeri çevrim içi eşleşme araçlarını kullanmak her insan için kolay olabilir ancak eşleştikleri kişiler her zaman kendilerinin istedikleri özellikleri taşımayabilir yani kendileri için doğru kişi ile eşleşmeyebilirler.

Oyun Mağazaları

Aşkı arayan oyuncular, her şeyiyle uyumlu kişilerle ilişki kurmak isterler. Oyun mağazaları, sizin ilgi alanlarınız ile uyuşan insanları bulmak için harika bir yerdir.

Oyun mağazalarında aradığınız aşkı bulabilirsiniz. Her iki kişi de aynı oyuna bayılabilir. Bu, herhangi bir bölümü geçmenin ne kadar sürdüğünü ve zorluklarını konuşarak karşıdaki kişi ile tanışmak için harika bir fırsat olabilir.