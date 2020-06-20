Oyunculara Ulaşmak İçin En İyi Sosyal Ağlar Nelerdir?

Twitter gibi sosyal ağlar, oyun tasarımcılarının ve oyun geliştiricilerinin oyunculara ulaşabileceği çok değerli sosyal ağlardır. Oyunculara ulaşmak için en iyi sosyal ağlar ile sosyal medyayı oyunla ilgili araştırma yapmak, oyunla alakalı sorunları gidermek ve benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmak gibi amaçlarla kullanan oyunculara ulaşabilirsiniz. Oyuncularla sosyal ağlarda etkileşim kurmak için ilk olarak oyuncuları sosyal ağlara göre nasıl hedef alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Peki, sosyal ağlarda oyuncularla nasıl etkileşim kurabiliriz? Konu ile ilgili merak edilen soruların tamamının cevabını vereceğiz.

Oyunculara Ulaşmak İçin En İyi Sosyal Ağlar Listesi

Oyuncuların sıklıkla kullandığı sosyal ağları sıraladığımız bu listede oyuncuların en çok kullandığı sosyal ağları ne amaçlarla kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte oyunculara ulaşmak için en iyi sosyal ağlar!

1. YouTube

Pazarlamacıların dijital pazarlama için kullandığı araçlar listesinin en başında yer alan YouTube, sadece basit bir video barındırma platformu değil, oyunculara ulaşmanın da anahtarı olarak görev görmektedir. YouTube videolarını kullanarak oyuncularla etkileşim kurmanın birden fazla yolu vardır:

Oyun fragmanlarını yayımlamak,

Oyun güncellemelerini ile ilgili haberler vermek,

Oyunculara oyunla ilgili ipuçları ve eğiticiler sunmak,

Oyuncu kitlesini genişletmek için YouTube'un önde gelen isimleri ile iş birliği yapmak,

Oyunculara oyunun geliştirilme aşamalarının eğlenceli sahne arkasını göstermek.

2. Twitter

Twitter ise oyuncuların çoğu tarafından oyunla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kullanılmaktadır. Twitter'da paylaşmanız gereken bilgi türlerine bazı örnekler şunlardır:

Sunucuların bakıma alındığını ve oyunculara geçici süreliğine hizmet verilemeyeceğini bildirmek,

Yeni bir oyun güncellemesinin geleceğini bildirmek,

Yakın bir zamanda gelecek olan güncellemenin ertelendiğine dair bilgilendirmek,

Oyunla ilgili kritik bir hatanın olduğunu ve bu hatanın düzeltmesi için çalışmaların devam ettiğini açıklamak,

Gelecek DLC hakkında ipuçları vermek,

Oyun içi düzenlenecek olan özel etkinliklerle ilgili bilgiler vermek.

Oyuncular, oyunla ilgili sorunlarının düzeltilmesi için sizinle Twitter üzerinden iletişim kurmak isteyebilirler. Direkt mesajlarınızı bu nedenle sık sık gözden geçirmeyi ve sizden bahseden kişilerin tweetlerini incelemeyi unutmayın.

3. Reddit

Reddit, oyuncuların ağırlıklı olarak kullandığı sosyal ağlardan bir tanesidir. Reddit genellikle eğlence ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek için kullanılsa da kullanım amacı sadece bu amaçlarla sınırlı değildir. Reddit'te oyuncularla etkileşime geçmenin çok fazla yolu vardır.

Yayımlanacak olan oyun güncellemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşabilirsiniz.

Oyuncuların oyununuzla ilgili sorularını cevaplayabilirsiniz, oyununuzu oyuncuların şikâyetlerini dinleyerek geliştirebilirsiniz.

Oyun hakkında geri bildirim isteyebilir, oyunculardan altın değerinde öneriler talep edebilirsiniz.

4. Discord

Oyun geliştiricilerinin ve oyun tasarımcılarının oyunlarını oynayan oyuncularla sohbet etmek için Discord kanalları oluşturmaları giderek daha yaygın bir hâle gelmektedir. Discord kanallarının yönetilmesi çok zor görünebilir ancak oyuncular burada yayımladığı gönderilere saniyeler içerisinde yanıt vermenizi beklemezler. Discord daha çok oyuncuların oyun arkadaşı bulmak için kullandığı bir araçtır. Discord, oyuncularla sohbet etmek, oyunla ilgili görüşlerini almak ve oyununuzu geliştirmek için onların tavsiyelerinin ne olduğunu öğrenmeniz için de harika bir fırsat olabilir.

5. Instagram

Instagram'ın görsellikten yana olan sosyal medya platformu, oyuncuların en çok kullandığı başka bir sosyal ağdır. Oyun geliştiricilerinin ve oyun tasarımcılarının oyuncularla Instagram'da etkileşim kurmak için takip edebileceği birçok yol vardır.

Oyun geliştirme stüdyosunda oyunun arkasındaki isimlerin içinde bulunduğu eğlenceli görüntüler paylaşabilirsiniz.

Kullanıcıların oyununuzla ilgili oluşturduğu harika görüntüleri paylaşabilirsiniz.

Oyuncu kitlesini büyültmek istiyorsanız influencerlarla bağlantı kurabilir, oyununuzu tanıtması için onlarla iş birliği yapabilirsiniz.

Oyunla ilgili güncellemeleri paylaşabilirsiniz.

Oyun fragmanlarını yayımlayabilirsiniz.

Çevrim içi etkinliklerin unutulmaz anlarının bir görüntüsünü çekebilir ve yayımlayabilirsiniz.

6. Facebook

Facebook'un kullanıcı kitlesinin ne kadar büyük olduğu aşikârdır. Bu nedenle, sosyal medya pazarlama stratejisinde mutlaka Facebook'a da yer vermeniz gerekir. Facebook'ta oyuncular için paylaşabileceğiniz içerik türleri ise şunlardır:

Oyunla ilgili haberler yayımlamak,

Oyuncuların bilmesi gereken önemli duyurularda bulunmak,

Oyuncuları oyuna gelmesi planlanan yeni içerikler hakkında bilgilendirmek,

Oyunculara yaklaşan oyun içi etkinlikleri bildirmek,

Oyuncular tarafından oluşturulan içerikleri paylaşmak.

Facebook'ta tanıtım yapmak için yeterli bütçeniz varsa oyuncu kitlesini arttırmak için reklam vermenizi öneririz. Facebook reklamları için ne kadar harcama yapacağınıza siz karar verebilirsiniz. Facebook, hedefleme seçenekleri bakımından çok ayrıntılıdır. Bu sosyal medya platformunda reklam vermeden önce Facebook'un reklamları hangi durumlarda onaylamadığını incelemenizi tavsiye ederiz.