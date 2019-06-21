Oyunlarda Başarılı Olmanın Sırları

İçinizden bazıları -aslında oyuncuların büyük bir kısmı- nasıl daha iyi oyun oynayabileceğini, kendini oyunlarda nasıl öne çıkarabileceğini araştırıyor; oyunlarda başarılı olmak için envaitürlü yöntem deneyimliyor.

Oyunlarda başarılı olmayı her oyuncu ister ama çok küçük bir kısmı bunu başarır. Bunu bazıları bir yeteneğe bağlarken bazıları ise bunun kendimizde bittiğini öne sürüyor. Başarılı bir oyun oynamanın sırrı, zekamızı doğru bir şekilde kullanabilmekten geçiyor. Herkesten iyi ve herkesten başarılı bir oyun oynamak istiyorsanız, sizlere yönelik paylaştığımız bu teknikleri ve tavsiyeleri gözden geçirmenizi öneririz.

Hazır mısınız? Bundan Emin Olun!

Hazırlık aşamasındaki boş vermişlik daha çok yeni oyuncularda görülüyor. Bir oyuna başlamadan evvel yeteri kadar hazır ve donanımlı olmalısınız. Bu oyunu bir haftadan uzun süre boyunca oynamadığınızda oyuna yeni güncellemeler gelebilir. Metalarda hiç bilmediğiniz değişiklikler, sizi büyük oranda etkileyebilir. Oynadığınız bir takım oyunu mu? O zaman sadece kendinize kötülük etmiş olmazsınız, takımınızdakiler de bundan büyük ölçüde etkilenir.

Düşmanlardan Korkma (ama kendini de beğenme)

Oyuncuların sık sık yaptığı hatalardan biri, düşmana çok fazla saygı duymaktır. Oyuna başladığınız zaman karşı takıma başarı dileklerinizi iletmekten bahsetmiyoruz, elbette onlara başarılar dileyebilirsiniz. Biz daha çok yeteneklerinin üzerinde durmak istiyoruz. Bir lobiye girdiğiniz zaman sizden daha yüksek seviyede olan birini görürseniz, onun sizi yerle bir edeceği düşüncesine kapılarak yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmemelisiniz.

Bir oyuna başladınız, “B” bölümüne ilerlemek istiyorsunuz ama orada korktuğunuz o oyuncu var. Ne olacak, geri mi çekileceksiniz? Bu bir kısır döngüdür, bunu asla yapmayın! O oyuncuyu her gördüğünüzde kaçacak delik aramaya başlar, üzerinizde hakimiyet kurmasına izin verirsiniz.

Kendinizi başından beri küçümsüyorsanız, bu oyunu çoktan kaybetmişsiniz demektir. Kişinin egemenliğine bir kere boyun eğmişseniz, normal zamanlarda oynadığınızdan çok daha kötü bir performans sergileyeceksiniz; bu doğrudan kaçamazsınız.

Kendinizi Eleştirin

Kendinizi iyileştirmenin kilit noktalarından biri de hem kendinizi eleştirmeniz hem de başkalarından eleştiri almanızdır. Kimsenin her işte mükemmel olduğu söylenemez ama mükemmelleşmeyi deniyorlar ve denedikçe başarıyorlar.

Duygularınızı Kontrol Altında Tutun

Oyunlarda -özellikle takım oyunlarında- çok fazla trol oyuncular ile karşılaşıyorsunuzdur. Sakin olmalısınız. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Bu ve bunun benzeri kişilerle laf dalaşına girmeniz, kötü sözler sarf etmeniz hiçbir işe yaramayacaktır.

Eğlenin! Bu Sadece Bir Oyun

Oyun oynayarak para kazanmıyorsanız muhtemelen yegane amacınız eğlenmektir. Oyuncuların sergilediği olumsuz, sinir edici tavırlar ile uğraşmanız veya iyi oynayamadığınız için kendinize kızmanız, daha iyi oynamanıza yardımcı olmayacaktır.

Bir oyunu kaybedebilirsiniz. Üzülmek, hiddetlenmek size bir şey kazandırmayacaktır. Önünüze bakmalı, daha iyi oynayabileceğinize kendinizi ikna etmelisiniz. Denemekten korkmayın, verimli bir sonuca ulaşana kadar mücadele etmeye devam edin ve bunun sadece bir oyundan ibaret olduğunu her daim aklınızda bulundurun.