Palit RTX2060 Super Dual 8GB İncelemesi! Tüm Detaylara Göz Attık

Palit RTX 2060 Super Dual 8GB 256Bit GDDR6 Ekran Kartı incelemesi ile karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere yakın zaman önce RTX 2080 kartına göz atmıştık. RTX serisinin üst segmentinde yer alan 2080, gerek performansı gerekse barındırdığı teknolojiler ile bizi mest etmeyi başarmıştı.

Şimdi ise elimizde Palit tarafından tasarlanan RTX 2060 modeli bulunuyor. RTX serisinin giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz bu kart, müthiş RTX teknolojilerini ve performansını, daha düşük bir ücretle kullanıcılara ulaştırmayı amaçlıyor.

RTX 2060 Super modeli aslında AMD RX 5700 serisi ile rekabet etmek için geliştirilmişti. AMD'nin ekran kartı sektörüne RX ile hızlı geri dönüşünün ardından harekete geçen NVIDIA, RTX kartlarını tanıtmıştı. Performans olarak yenilenen ve güçlenen ekran kartları, RTX serisi ile birlikte sadece donanımsal değil; yazılımsal yenilikler de kazanmışlardı. Palit tarafından tasarlanan RTX 2060 modeli ise hem performansı hem de teknolojileri en iyi şekilde kullanmak üzere piyasaya sürülmüştü.

RTX 2060 Super İncelemesi: Donanımsal Detaylar

NVIDIA, RTX 2060 modelini 2,304 CUDA çekirdeğinin 1,920'sini kullanması üzerine tasarlamıştı. Böylece kart 2070'in biraz altında kalacak; ancak yine de yeterli performansı kullanıcılarına sunacaktı. Dörtte üç seviyesinde güç kullanımı demek olan bu seçim, RTX 2060 Super modelinde biraz daha ileri götürüldü ve 2,176 CUDA kullanımı sağlandı. RTX 2070 modeli ise ciplerin bütün gücünü kullanacak şekilde tasarlanmıştı. Bu da RTX 2060 Super modellerinin, neredeyse 2070 seviyesine çıktıklarının en önemli göstergesi olarak elimize geçen bilgiler arasındaydı.

Orijinal RTX 2060 modelinde NVIDIA'nın, ekran kartının ana kartı diyebileceğimiz PCB'ler üzerine 8 bellek slotu yerleştirildiği görülmüştü. Bu da şirketin yeni modellerde bütün bu bellek slotlarını kullanacağına dair bir ipucu olarak adlandırılmıştı. Bu sebeple Palit gibi tekrar dizaynlanmış kartlar hazırlayan şirketler, bütün bu slotları kullanır olmuşlardı. Hatta RTX 2070'in PCB'si 2060 modellerinde kullanılarak, Overclock sırasında daha iyi performanslar alınması dahi sağlanmıştı.

Keza Palit tarafından hazırlanan RTX 2060 Super modelinin, orijinal modele göre çok daha hızlı olmasının altında da bu tercih yatıyordu. Böylece kullanıcılar, küçük güçlendirmelerle kartın çok daha performanslı çalışmasını sağlayabiliyordı. Ayrıca Palit RTX 2060 Super modeli, özel dizaynı sayesinde overclock işlemine daha dayanıklı hale geliyor ve başarılı şekilde hız aşırtma yapılabilmesinin de önünü açıyordu.

Palit RTX 2060 Super özellikleri

Palit tarafından özel olarak tasarlanan RTX 2060 modelinin özellikleri ise şirket tarafından hemen aşağıdaki gibi sıralandı. Bu özellikler arasında merak ettiğiniz bellek hızları ve soğutma sistemleri gibi detaylara yer verilmiş durumda.

3D Desteği Yok Bağlantı DVI-I;HDMI Bellek Tipi GDDR6 Bit Değeri 256 Bit Chip Seti NVIDIA GeForce GTX Çekirdek Hızı Boost 1650 MHz Çekirdek Hızı 1470 MHz Display Çıkışı 1 Adet DVI Çıkışı Yok DVI-D Yok DVI-I 1 Adet Geliştirilmiş Teknolojiler OpenGL Grafik Bellek 8 GB Grafik İşlemcisi NVIDIA GeForce RTX2060 Güç Tüketimi 175 W HDMI Çıkışı 1 Adet Mini Display Çıkışı Yok Minimum Güç Kaynağı (PSU) 400 W Overclock (Hız Aşırtma) Yok Slot Tipi PCI-Express 4.0 Soğutma Fanlı Soğutma

RTX 2060 Super ve RTX 2070 Karşılaştırması

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER GPU İsmi RTX 2070

SUPER RTX 2070 RTX 2060

SUPER RTX 2060 GPU tabanı TU104-410 TU106-400 TU106-410 TU106-300 İşlemci Birimi 12nm FinFET 12nm FinFET 12nm FinFET 12nm FinFET CUDA Çekirdeği 2560 2304 2176 1920 TMU / ROP 184/64 144/64 136/48 120/48 RT çekirdeği 40 36 32 30 Tensör Çekirdeği 320 288 272 240 Saat Hızı 1605MHz 1410MHz 1470 MHz 1365MHz OC Saat Hızı 1770MHz

(") 1620MHz

(1710MHz) 1650 MHz

(") 1680MHz

(") Bellek 8GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 6GB GDDR6 Bellek Genişliği 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit Bellek Hızı 3500 MHz 3500 MHz 3500 MHz 3500 MHz Efektif Bellek Hızı 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Bellek aktarım genişliği 448 GB / s 448 GB / s 448 GB / s 336 GB / s Güç 8PIN + 6PIN ~ 8PIN ~ 8PIN ~ 8PIN ~ Tüketim 215W 175W

(FE: 185W) 175W 160W

Palit RTX 2060 Super İncelemesi: Oyun Performansı

Oldukça başarılı duran bu kart Intel Core i9 9900K, 16GB 4000MHZ RAM ve 1TB SDD ile birleşince bizlere ne gibi FPS değerleri sunacak, merak konusuydu. Palit RTZ 2060 Super oyun performansı, oldukça tatminkar sonuçlara ulaştı.

Anthem

Battlefield V

Assassin's Creed: Odyssey

Palit RTX 2060 Super Teknolojileri

RTX altyapısının ön plana çıkan en önemli özelliği, NVIDIA tarafından geliştirilen çeşitli yazılım teknolojileri. Ray-Tracing ve DLSS 2.0 gibi teknolojiler, hem kartın hem bilgisayarların performanslarını bir kademe daha yukarı çekiyorlar. Kart incelemesinde bunlara ayrıca değinmezsek, RTX 2060 modelinin gerçek gücü tam manasıyla ortaya çıkmayabilir.

Ray-Tracing (Işın İzleme) Teknolojisi

RTX platformu ile hayatımıza giren Ray-Tracing teknolojisi, temelde ışıklandırma teknolojilerinin gerçekçi hale getirilmesi üzerine odaklanıyordu. Bu teknolojiden önce 3D tasarımlar sırasında, ışıklandırma tasarımcılar tarafından ayarlanıyordu. Işığın nereyi aydınlatacağı ve yüzeylerden nasıl yansıyacağı ayrı ayrı tasarımcılar tarafından elde geçirilmeliydi. Ray-Tracing ile birlikte NVIDIA, ışıkların yüzeyler üzerinde gerçekçi şekilde yansımasının önünü açtı.

Örneğin; bir aracın yanında ateş yakılmışsa, alevlerden gelen ışıklar gerçekte olduğu gibi kaportanın üzerinde dalgalanabilir olmuştu. Böylece ortaya daha gerçekçi görüntülerin ortaya çıkması sağlanmıştı.

RTX kartlar duyurulduğunda, bu teknolojiyi destekleyen oyun sayısı oldukça azdı. Fakat bugün Palit RTX 2060 Super satın alırsanız, kütüphane çok daha geniş olacak. Unity, Unreal Engine, Frostbite gibi birçok oyunun geliştirildiği oyun motorları Ray-Tracing desteği sunmaya başladılar bile. Bunun yanı sıra 30'dan fazla oyunda bu teknoloji aktif olarak kullanılabilir hale getirildi.

Minecraft RTX Ray-Tracing değişimi

Bunu en kolay görebileceğimiz oyunların başında ise Minecraft geliyordu. Oyun için yayınlanan Ray-Tracing görselleri, teknolojinin ne kadar iyi çalıştığını bizlere göstermeye yetti.

Hemen yukarıda yer alan görselde görebildiğiniz gibi Ray-Tracing açılınca, Minecraft gibi bloklardan oluşan bir oyun dahi müthiş bir kaliteye ulaştı. Ray-Tracing sayesinde gerçekçi bir atmosfere bürünen Minecraft, bu teknolojinin gücünü bizlere gösterdi. Oyundaki değişimi tam anlamıyla görebilmek adına Minecraft Ray-Tracing haberimize göz atmanız yeterli olacaktır. Halihazırda Ray-Tracing ile oynayabileceğiniz oyunların listesi ise aşağıdaki gibiydi.

Atomic Heart

Battlefield V

Boundary

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Control

Convallaria

Cyberpunk 2077

Deliver Us The Moon: Fortuna

DOOM Eternal

Dying Light 2

Enlisted

F.I.S.T.

Justice

JX3

MechWarrior 5: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Project DH

Project X

Quake II

Ring of Elysium

Shadow of the Tomb Raider

SYNCED: Off-Planet

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs Legion

Wolfenstein: Youngblood

Xuan-Yuan Sword VII

DLSS 2.0 Teknolojisi

NVIDIA tarafından geliştirilen bir başka harika yazılım teknolojisi ise DLSS 2.0 olmuştu. Yapay zekayı ekran kartlarına entegre eden şirket, ortaya müthiş sonuçların çıkmasını sağladı. Bu teknoloji temelde, görüntülerin işlenme süresine yapay zekayı dahil ediyordu. Yapay zeka, daha kaliteli görseller ve kaplama kalitesinin yükseltilmesi konularında, ekran kartına yardımcı oluyordu.

Yapılan geliştirmelerin ardından DLSS 2.0, yüksek çözünürlüklü oyunlardaki her bir kare üzerinde çalışabilir güce ulaşmıştı. Her kareyi daha iyi hale getiren bir yapay zeka, doğal olarak görüntüyü daha güzel gösterir olmuştu. İşin güzel tarafı, DLSS görüntüleri göze hoş gelir hale getirirken, FPS artışı da sağlıyordu. Kısaca sistem, optimizasyon problemlerini de gideriyordu.

Oyun oynayanların bildiği üzere, optimizasyon oyunlar için değişmez problemlerden bir tanesidir. Çünkü her bilgisayarda farklı bir donanım birlikteliği çalışır ve oyun yapımcılarının oyunlarını, onlarca farklı donanım ürünü için optimize etmesi gerekir. DLSS 2.0 ise tam olarak burada devreye girerek, görüntüleri güzelleştirdiği gibi ekrandaki görüntünün daha kolay işlenmesine yardımcı olarak, performans artışlarının önünü açmış oluyor.

DLSS 2.0 sayesinde görüntüler daha ayrıntılı hale gelirken, sağlanan keskinlik sayesinde göze daha güzel görünüyorlar. Tüm bunlar yapılırken, ekrana yansıyan parçacık sayısının düşürülmesi sayesinde, işlenecek görüntüler bilgisayarlarınızı daha az zorluyorlar. Yukarıda yer alan görselde gördüğünüz gibi DLSS 2.0 sayesinde, havalandırma fanının telleri, ayrı ayrı seçebilecek hale gelmiş durumda.

Yine DLSS sayesinde sağlanan bir başka avantaj ise görüntülerin farklı çözünürlüklere sorunsuz büyütülebilmesi. 1080p çözünürlükte bir görüntü, 4K çözünürlükte gösterilmeye çalışıldığında, bazı durumlarda kalite kaybı yaşanabiliyordu. Örneğin; 1080p tasarlanmış bir oyunu, 4K monitörünüzde 4K çözünürlükte çalıştırırsanız, beklediğiniz performansı alamayabiliyordunuz. DLSS 2.0 desteklenen oyunlarda ise bu çözünürlük artışı yapay zeka sistemi tarafından desteklendiğinden, görüntülerdeki kalite kaybının önüne geçilmiş oldu.

Tüm bunları Mechwarrior 5 isimli oyun üzerinde yapılan testlerde daha iyi şekilde görebiliyoruz. Hemen yukarıda yer alan görselde fark ettiğiniz üzere, RTX 2060 ekran kartı, DLSS 2.0 açıldığı anda daha yüksek performans vermeye başlamış durumda. Bu teknoloji sayesinde görüntü kalitesi yükselirken, FPS değeri de ciddi oranda yukarıya çıkmış. DLSS 2.0 destekleyen oyunların listesi de hemen aşağıdaki gibi:

Minecraft RTX Beta

Control

Wolfenstein: Youngblood

Deliver Us The Moon

Merchwarrior 5: Mercenaries

Ekran kartı ile ilgili bütün diğer detayları Palit RTX 2060 adresi üzerinden edinebilirsiniz.