Password Safe ile Linux'ta Parolalar Nasıl Kaydedilir?

Password Safe, Gnome Shell, Cinnamon, Budgie, vb. Gnome tabanlı masaüstü ortamları için kullanımı kolay bir şifre yönetim aracı. KeePass'ı arka uç olarak kullanıyor ve yerel bir şifre veritabanını yönetmenin sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Peki, Password Safe, sisteminizde nasıl kullanılıyor?

Linux'ta Password Safe Kurulumu

Linux sistemlerinde Password Safe uygulamasının nasıl kurulacağını göstermeden önce, Linux işletim sistemine, önceden yüklenmiş olarak gelmediğinden, programın nasıl kurulacağını açıklayalım.

Arch Linux

Password Safe, Arch Linux, Fedora (30, 31, Rawhide), OpenSUSE Tumbleweed ve Flatpak tarafından resmi olarak destekleniyor. Buna ek olarak, herhangi bir Linux dağıtımı için de oluşturmak mümkün.

Password Safe uygulaması tüm Arch Linux kullanıcıları için community yazılım deposu aracılığıyla kolayca kullanılabilir. Sisteminize yüklemek için bir terminal penceresi açın ve Pacman.conf'da topluluk ayarlandığından emin olun. Ardından, sudo pacman -S gnome-passwordsafe

Pacman paket yöneticisi komutunu kullanın.

Fedora Linux

Fedora 30'dan itibaren, Password Safe programı Fedora Linux'a da yükleyebilirsiniz. Bunun için, Fedora masaüstünde bir terminal penceresi açın ve sudo dnf install gnome-passwordsafe Dnf paket yöneticisi komutunu kullanın.

OpenSUSE Tumbleweed

Eğer, OpenSUSE Tumbleweed kullanıyorsanız, açtığınız terminal penceresine, sudo zypper install gnome-passwordsafe Zypper package komutunu yazmanız gerekecek.

Flathub Flatpak

Arch Linux, Fedora veya OpenSUSE Linux kullanmıyorsanız, Flathub Flatpak mağazası aracılığıyla Password Safe uygulamasını yükleyebilirsiniz. Kurulumu başlatmak için sisteminizde Flatpak çalışma zamanını ayarlamanız gerekecek.

Flatpak çalışma zamanı ayarladıktan sonra, Flathub uygulama mağazasını sisteme eklemek için flatpak uzaktan ekleme komutunu kullanın.

Linux PC'nizde Flathub uygulama mağazasını kurduktan sonra, artık Password Safe programını kurmak için hazırsınız. flatpak install flathub org.gnome.PasswordSafe -y flatpak kurulum komutunu kullanarak uygulamayı kurabilirsiniz.

Arch Linux, Fedora, OpenSUSE veya Flatpak kullanmıyorsanız, Password Safe programını kaynak koddan da kolayca indirebilirsiniz. Başlamak için Password Safe GitLab sayfasında yer alan talimatları uygulayabilirsiniz.

Password Safe Kullanımı

Programı bilgisayarınıza indirdiğinize göre, şimdi nasıl kullanılacağından bahsedebiliriz.

Password Safe'e şifre eklemek için yeni bir KeePass veritabanı dosyası oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için, uygulama menünüzde arayarak ya da Linux masaüstünde Password Safe'i başlatın. Ardından Parola Kasası'nda “Yeni” düğmesine tıklayın. Ekranda bir dosya kaydet iletişim kutusu açılacak. Bu kutuyu, KeePass veritabanı dosyanızı kaydetmek için kullanın.

Yeni KeePass dosyanızı kaydettikten sonra, güvenlik için şifrelemeniz gerekir. Parola Kasası'nda, “Kasanızı koruyun” altındaki “Parola” seçeneğini gidip KeePass veritabanı dosyanız için bir ana parola belirleyebilirsiniz. KeePass veritabanı dosyası için ana şifreyi belirledikten sonra, Password Safe programını kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanmaya başlamak için “Kasayı Aç” düğmesine tıklayın.

Password Safe Programına Şifre Ekleme

Password Safe'e şifre eklemek, anlaşılması kolay kullanıcı arayüzü sayesinde oldukça basittir.

Öncelikle, kurulum işlemi sırasında ayarladığınız parolayı girerek programı açın. Menünün içindeki seçeneklere erişmek için uygulamanın sağ üst kısmındaki 3 noktaya tıklayın. Ardından, “Yeni Grup” seçeneğini seçin. Ekranda bir metin kutusu belirecek. Başlık kutusuna "Parolalar" yazın. “Notlar” bölümünde kısa bir açıklama yazın. Daha sonra "Ana Sayfa" simgesini tıklayın. Ana kullanıcı arayüzünde "Şifreler" grubunu tıklayın.

Seçeneklerini görmek için 3 noktaya tekrar tıklayın. Ardından, şifre giriş kutusunu getirmek için “Yeni Giriş” seçeneğine tıklayın. "Yeni Giriş" kutusunda, şifre / giriş bilgilerinin ait olduğu web sitesinin yanı sıra şifre ve giriş bilgilerini de doldurun. Tüm internet şifrelerinizi girene kadar bu adımı tekrarlayın.

Tüm şifre bilgilerinizi Password Safe programına eklendikten sonra kaydetmeye gerek olmadan, uygulama otomatik olarak kaydeder. Şifrelerinize erişmek için giriş yapın, "Şifreler" grubunu tıklayın ve şifreyi panonuza kopyalayın.

