Paylaştığınız Bilgileri Bir Süre Sonra İmha Eden Paylaşım Platformları

İnternette olduğunuz sürece her an tehlike içindesiniz. Verilerinizin hiçbir yerde saklanmadığınızdan emin olmak istiyorsanız, hassas bilgilerinizi göndermek için kendini imha eden uygulamaları kullanmayı deneyin.

En güvenilir uygulamaları kullanıyor olsanız bile birileri hassas ve kişisel verilerinizi daha sonra depolanan yerden alabilir. Daha güvenli bilgi aktarımı için kendini imha eden bu uygulamalarını kullanın. Ayrıyeten Gmail kullanıyorsanız, Gmail’in yeni özelliklerinden biri olan “Gizli Mod” ile kendi kendini imha eden e-postalar gönderebilirsiniz.

SafeNote kendi kendini imha eden uygulamalar arasında henüz çok yeni ancak her şeyini doğru bir şekilde yaptığından emin olabilirsiniz. Diğer bütün uygulamalarda olduğu gibi, yazdığınız notlar veya yüklediğiniz dosyalar şifrelenilir ve akıbetinde alıcı ile paylaşabileceğiniz bir bağlantı oluşturur.

Bağlantının SafeNote tarafından ne zaman imha edilebileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Bir saatten bir aya kadar bir zaman aralığı ayarlayabilir ya da bir kez görüntülemenin ardından imha edilmesini seçebilirsiniz. İkincisi birebir iletişimde çok kullanışlıdır, süre sınırı birden fazla kullanıcı ile paylaşmanıza izin verir.

SafeNote’un bir başka muazzam özelliği de bağlantıları şifreleyebilmenizdir. Herhangi biri bu bağlantıya tıkladığında, bağlantı için belirlediğiniz şifrenin bu kişi tarafından girilmesi gerekmektedir aksi takdirde bağlantının içindekileri görüntüleyemecektir.

Herhangi bir hesabınız için anlık ileti veya benzeri bir hizmet üzerinden şifre paylaşımı kötü bir fikirdir. Şifrelerinizi paylaşmak için anlık ileti hizmetlerini tercih etmek yerine 1ty.me tarafından oluşturulan kendini imha eden notları kullanın.

Şifrenizi not bölümüne yazın ve “Generate Link” butonuna tıklayın. İçinde şifrenizin olduğu bağlantı kısa bir sürenin ardından önünüze çıkacaktır. Bağlantı sadece bir görüntülemeye izin verir, birinci görüntülemeden sonra bağlantı sonsuza kadar imha edilir.

Slack bugün birçok kurum tarafından tercih edilen sohbet ve anlık ileti uygulamasıdır. Kurum benzeri yerlerde hassas bilgileri sık sık göndermeniz gerekebilir. Bu bilgilere daha sonra kimse tarafından ulaşılmamasını sağlamak için Secret Message for Slack’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Confide, mesajları güvence altına alan ve belli bir süreden sonra otomatik olarak silen ve aynı zamanda farklı masaüstü ve mobil işletim sistemlerinde çalışan tam teşekküllü bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Tüm mesajlar uçtan uca şifrelenmiştir ve ayrıca hiç kimse uygulamanın ekran görüntüsünü alamaz. Bu özellik, uygulamayı daha güvenli hâle getiiryor. Tahmin edebileceğiniz üzere, okunan tüm mesajlar sonsuza kadar kaybolur. Bu özellikler, birebir sohbetlerin yanı sıra grup sohbetlerinde de çalışır. Confide, fotoğraf ve video paylaşmanıza da izin verir.

Her kendini imha eden uygulama gizlilik ve güvenlik ile alakalı değildir. Organizely tarafından oluşturulan bir Chrome uzantısı olan Deelete, sabit sürücünüzü rutin olarak indirdiğiniz bir kullanımlık dosyalardan temizlemek için bir tür zamanlanmış otomatik silme özelliğidir.