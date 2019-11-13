PC için Red Dead Redemption 2 İpuçları

Red Dead Redemption 2, 5 Kasım 2019 tarihinde PC için çıkışını gerçekleştirdi. Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, çıkış yaptığı günden itibaren oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.

Vahşi batı temasını çok başarılı bir şekilde yansıtan Red Dead Redemption 2 PC sürümünde bazı sıkıntılar yaşadı. Red Dead Redemption 2 PC sürümünü oynamak isteyen oyuncular, çökme sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bazı oyuncular, Red Dead Redemption 2 PC sürümünde küçük sorunlar ile karşılaşırken, bazı oyuncular ise oyuna giriş yapamadı. Red Dead Redemption 2, konsollara çıkış yaptığı günden itibaren oyuncuların büyük bir kısmı, Red Dead Redemption 2 PC sürümünü beklemeye başlamıştı. Rockstar Games, ani bir duyuru ile birlikte Red Dead Redemption 2 PC sürümünü duyurarak PC oyuncularını sevindirmişti.

Red Dead Redemption 2 PC sürümünün çıkış yaptığı gün çökme, oyuna girememe gibi hatalardan dolayı PC oyuncularının sevinci yarıda kaldı. Bunun üzerine Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 PC için ilk güncellemeyi yayınladı. Rockstar tarafından Red Dead Redemption 2 PC sürümü için yayınlanan v1.0.9.164 güncellemesi, özellikle "The Rockstar Games Launcher başlatmada başarısız oldu" sorununu ortadan kaldırıyor ancak Red Dead Redemption 2 PC sürümünde ses hataları ve FPS düşüşleri gibi sorunlar hala devam ediyor.

Red Dead Redemption 2 PC platformunda oldukça etkileyici grafik kalitesine sahip. Dolayısıyla Red Dead Redemption 2 PC sürümünde 4K çözünürlük ve ultra ayarlarda oynamak bir hayli zor. Nvidia firmasının GeForce RTX 2080 Ti ekran kartının bile yetersiz kaldığı anlar olabiliyor.

Red Dead Redemption 2 PC süpriz bir şekilde Steam mağazasında yer almıyor. Red Dead Redemption 2, Epic Games Store veya Rockstar Games Launcher’dan satın alınabilmektedir. Oyunun PC için olan sürümünü satın aldıktan sonra Red Dead Redemption 2 indirme işlemini Epic Games Store ve Rockstar Games Launcher üzerinden başlatabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 PC sürümüne yeni başlayacaksanız, hazırladığımız PC için Red Dead Redemption 2 rehberi çok işinize yarayacaktır. Aşağıda yer alan PC için Read Dead Redemption 2 rehberi sayesinde Read Dead Redemption 2 PC oyununu oynamadan önce tecrübe elde etmiş olursunuz.

1. Avcılık İçin Dead Eye Özelliğini Kullanın

Morgan'ın ağır çekim becerileri, özellikle sincap ve tilki gibi daha küçük avları hedeflerken kullanışlıdır. Dead Eye ayrıca hayvanların hayati önemini vurguluyor ve doğru mühimmat kullanıyorsanız kalbe veya boyuna bir atış yapmak genellikle anında ve temiz bir ölümle sonuçlanacaktır.

2. Sinematik Modu Kullanabilirsiniz

Red Dead Redemption 2 PC oyununda kendinize bir rota belirleyin ve atınız ile hedefinize giderken sinema moduna geçin ancak bilgisayarınızdan uzaklaşmamanızı tavsiye ederiz. Ödül avcıları ya da rakip çeteler yolculuk esnasında Arthur'a saldırırlarsa, hızlı bir şekilde sinema modundan çıkarak kendinizi savunmanız gerekir.

3. Vahşi Batı Özçekimi

Eşya çarkından Arthur'un kamerasını seçerek muhteşem vahşi batı özçekimleri yapabilir ve ardından çektiğiniz özçekimleri Rockstar’s Social Club’a yükleyebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflara uygun etiketler de ekleyebilirsiniz.

4. Seyehat için Trenleri Kullanabilirsiniz

Red Dead Redemption 2 PC oyunu ilk 20 saati boyunca hızlı bir seyahat sistemine sahip değildir. Uzak mesafelere kısa sürede varmak için bir tren bileti satın almanız ve rayları kullanmanız gerekir. Biletler, seyahatin uzunluğuna bağlı olarak genellikle 5-15 doları arasında değişmektedir.

5. Atınızı Islık Çalma Aralığında Tutun

Red Dead Redemption 2’de atınız ile karakteriniz arasında uzak bir mesafe varken ıslık çalarsanız atınız gelmeyecektir. Oyunda at ile bağ kurmak oldukça önemlidir. Ata bağlılık seviyeniz ne kadar yüksek olursa o kadar uzakta ıslık çalarak atınızı çağırabilirsiniz.

6. Kampınızı Geliştirmek İçin “Ledger”ı Kullanın

Ledger, sadece çete üyelerinin kamp hayatına ne kadar katkıda bulunduğuna bakabileceğiniz bir kitap değil. Bu kitabı, kampınızın tıbbi, cephane ve yiyecek tezgahlarını yükseltmek için de kullanabilirsiniz. Bu yükseltmeler, kamp moralini de artıracaktır.

7. Her Zaman Envanterinizde Bir Adet At Canlandırma Kiti Olmalıdır

Red Dead Redemption 2 oynarken atların aktif bir role sahip olduğunu göreceksiniz. Bu nededen ötürü atınızın sağlığı en az karakterinizin sağlığı kadar büyük bir öneme sahiptir. Atınızın herhangi bir sebepten ötürü yaralanma sonucu ölmesini istemiyorsanız, envanterinizde mutlaka bir adet at canlandırma kiti olmalıdır.

8. Potansiyel Düşmanları ve Yırtıcı Hayvanları Korkutmak için Havaya Ateş Edin

Red Dead Redemption 2’de potansiyel düşmanlar ve yırtıcı hayvanlar size zarar verebilmektedir. Potansiyel düşmanları ve yırtıcı hayvanları korkutmak için havaya ateş edebilirsiniz.

9. Atınızın İsmini Değiştirebilirsiniz

Red Dead Redemption 2 PC oyununda atınızın ismini kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Atınızın ismini değiştirmek için öncelikle bir ahıra gitmelisiniz. Daha sonra “Manage Owned Horses” seçeneğine tıklayabilir ve yeniden adlandırmak istediğiniz atı seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından “Services” kısmından “Rename Horse” seçeneğine tıklayarak atınızın ismini değiştirebilirsiniz.