Philips Evnia 49M2C8900L Monitör Özellikleri ve Fiyatı

Philips’in nitelikli oyun monitörleri arasına katılan yeni Evnia 49M2X8900L tanıtıldı. Oyun severlerin heyecanla beklediği, en yeni teknolojilerle donatılmış, Philips imzalı monitörün özellikleri ve satış fiyatı merak konusu oldu.

Oyuncular için güçlü ekran teknolojileri ve yüksek çözünürlük avantajı sunan monitörle ilgili bilmeniz gereken tüm detayları bu yazımızda sizin için sıralıyoruz. İşte, Philips Evnia 49M2C8900L’nin özellikleri ve fiyatı!

Philips Evnia 49M2C8900L Monitör Özellikleri

49 inç ekran büyüklüğü ile oyuncuların gözüne girmeyi başaran monitörde Samsung QD-OLED teknolojisi kullanılıyor. Ekran yenileme hızı 144 Hz olan monitör, Philips’in oyunculara özel geliştirdiği Evnia markasının en yeni ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran çözünürlüğü 5120 x 1440 px olan monitör 1000 nit parlaklık sunuyor. 1800R kavisli ekranda çevreleyici bir oyun deneyimi yaşamak mümkün hale geliyor.

Grafik kartı olarak AMD FreeSync Premium Pro!’yu ve aynı zamanda NVIDIA G-SYNC işlemcilerini destekleyen monitörde 7.5 W gücünde 4 adet hoparlör mevcut.

Bağlantı noktalarına baktığımızda iki adet HDMI 2.1, 4 adet USB-A, 1 adet 90 W USB-C ve 1 adet DisplayPort 1.4 girişi olduğunu görüyoruz.

VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası sayesinde maksimum aydınlatma ve keskin gölge detayları sunuyor.

HDR modlarında oyun ve film deneyimlerinizi daha gerçekçi ve etkileyici hale getiriyor.

LowBlue moduna aldığınızda Flicker-free teknolojisi sayesinde göz yorgunluğundan kaynaklanan şikayetlerinizi minimize etme şansınız oluyor.

ClearMR sayesinde bulanıklık testleri kusursuz bir şekilde tamamlanıyor ve en yüksek görüntü sınıfına ulaşmanız sağlanıyor.

Ambiglow teknolojisi, monitörden çıkan bir ışık halesi sayesinde görüntünün daha iyi gözükmesini sağlıyor. Halenin rengi ise görüntüde kullanılan tonlara göre ayarlanıyor.

SmartImage modu, monitörün oyuncular için en verimli özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. FPS, yarış ve RTS modlarına aldığınızda farklı görüntü özelliklerini deneyimleme şansı bulabilirsiniz.

Ayrıca SmartFrame modu sayesinde görüntülerin en iyi biçimde boyutlandırılmasını sağlayabilirsiniz.

Philips Evnia 49M2C8900L Monitör Fiyatı

Samsung QD-OLED teknolojisinin kullanıldığı diğer monitörler ile kıyaslandığında Philip Evnia 49M2C8900L modelinin daha uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Açıklanan verilere göre monitörün satış fiyatı 1089 Euro olacak. TL olarak 38.000 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Vergiler eklendiğinde bu rakam biraz daha yükselecektir.

Peki, siz bu monitörü nasıl buldunuz? Fiyatına göre sunduğu özellikler sizce yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!