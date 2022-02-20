Photoshop'u Ücretsiz Nasıl Kullanırız?

Photoshop ücretsiz kullanmak için gerekli olan adımlar nelerdir? Bu yazıda piksel tabanlı popüler fotoğraf düzenleme programını herhangi bir ücret ödemeden nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Photoshop, yıllar önce Adobe tarafından kullanıma sunulmuştur. Başarılı programın kullanılabilmesi için aylık ya da yıllık ücretli aboneliğe sahip olmak gerekmektedir.

Düzenleme araçları konusunda çok geniş bir yelpaze sunan Photoshop’u bedava olarak kullanmak mümkün mü? Bu soru, çok sayıda kullanıcı tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Başarılı fotoğraf düzenleme programını ücretsiz olarak kullanmak mümkündür. Adobe, söz konusu program için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar. Deneme sürümünü başlatarak herhangi bir ücret ödemeden programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Deneme sürümünü başlattıktan sonra dikkatli olmanızda fayda vardır çünkü deneme sürümü sona ermeden önce iptal etme işlemini gerçekleştirmelisiniz. Bedava deneme versiyonu aktif etmek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

Photoshop Ücretsiz Kullanma Adımları Neler?

Adobe resmi internet sitesini ziyaret edin.

Üst kısımda bulunan "Yaratıcılık ve Tasarım" menüsüne tıklayın.

Photoshop’u seçin.

"Ücretsiz deneme" butonuna tıklayın.

3 farklı seçenek arasından bir tanesini seçin.

E-posta adresinizi girin.

"Devam" butonuna tıklayın ve talimatları izleyin.

Etkileyici fotoğraflar oluşturulmasına olanak tanıyan programı ücretsiz olarak kullanabilmek için ilk olarak Adobe şirketinin resmi web sitesini ziyaret edin. İnternet sayfasının üst kısmında bulunan "Yaratıcılık ve Tasarım" menüsüne tıklayın. Açılan pencere üzerinden Photoshop’u seçin.

Başarılı programı bedava kullanabilmek için bir sonraki adım "Ücretsiz deneme" butonuna tıklamaktır. Bu işlemin ardından karşınıza üç farklı seçenek çıkacaktır. Seçeneklerin üçünde de Photoshop’a erişimin yanı sıra farklı fiyatlar ve avantajlar bulunmaktadır.

Seçeneklerden bir tanesini seçmek için "Başlat" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından açılan sayfada yer alan "Devam" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra talimatları izleyerek 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatabilirsiniz.

Korsan Photoshop Nedir, Cezası Var mı?

Photoshop, Adobe şirketinin ücretli abonelik karşılığında sunduğu fotoğraf düzenleme programıdır. Ücretsiz deneme sürümü sona erdikten sonra programı yasal olarak kullanmaya devam edebilmek için ücret ödenmesi gerekir.

Bilgisayar korsanları Adobe ürünlerindeki amtlib.dll dosyasını yeniden yorumlayarak Photoshop yazılımını lisans ücreti ödemeden sınırsız kullanılabilir hale getirmiştir. Bu durum telif hakkı ihlali olup, hak sahibinin (Adobe) şikâyeti olursa 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu kapsamında cezai yaptırıma tabidir.