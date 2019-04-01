Pinterest'i Daha Yaratıcı Bir Şekilde Kullanabileceğiniz 4 Alan

Sosyal medya sitelerinden biri olan Pinterest’in bağımlılık yapması için oldukça güçlü nedenleriniz olabilir. Bu bağımlılığın kötü anlamda bir bağımlılık olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pinterest, doğru amaçlarla kullanıldığında size çok faydalı sonuçlar verir. Ürününüzü pazarlamak, ekibinizle bir proje yürütmek gibi birçok amaçla Pinterest kullanılabilir.

Bu yazıda, Pinterest’in görsel düzeninden tam olarak faydalanmanıza imkan veren dört yaratıcı kullanım alanını öğreneceksiniz.

1. Gezi Planlamak

Bir yolculuğa çıkmak üzere planlar yürütüyorsanız, kalacağınız yeri, görmek istediğiniz manzaraları, gitmeyi çok istediğiniz yerleri, uçuş seçeneklerinizi ve daha fazlasını göstermek için neden bir pano oluşturmuyorsunuz? Nerede kalacağınız, neyi göreceğiniz ve oraya nasıl gideceğiniz konusunda güzel bir görsel şölen oluşturabilirsiniz.

Bu gezide yapmak istediklerinizi unutmamak için istediğiniz her ögeyi panonuza ekleyebilirsiniz, bu konuda hiçbir sınırlamaya uğramıyorsunuz. Seyahatinizde yanınıza aldığınız eşyaların listesini (Kıyafetler, pasasort, özel eşyalar vb.) oluşturmak için de Pinterest’i kullanabilirsiniz. Görsellerden oluşan bir liste, evde bırakmayı istemediğiniz şeylerin kontrolünü ele alabilmeniz için harika bir yoldur.

2. Görsel Bir Liste Oluşturmak

Pinterest’in görsel listeler oluşturmak için mükemmel bir yer olmasından bu fikri benimseyebilir, oluşturduğunuz listeler ile inanılmaz bir seviyede yaratıcılık elde edebilirsiniz. Pinterest, harika yemek tariflerinin, gitmek istediğiniz yerlerin veya yapmak istediğiniz şeylerin, almak istediğiniz ya da önceden aldığınız kitapların ve daha fazlasının görsel bir şekilde listelenebileceği mükemmel bir yerdir.

3. CV Oluşturmak

Çalışmalarınızı sunmak için neden becerilerinizin, eğitim durumunuzun, sahip olduğunuz özel yeteneklerin, konuşabildiğiniz dillerin içinde bulunduğu mükemmel bir profil oluşturmuyorsunuz? Sosyal medya artık iş başvurularında çok büyük bir öneme sahiptir. Yaratıcılığınıza güvenerek bir iş başvurusu yapmak istiyorsanız, bu işe başvuran diğer insanların gerisinde kalmamak için sizi anlatan bu bilgilerin belirtilmesi gerekiyor.

İşverenin bu yenilikçi yaklaşımdan hoşlandığından emin olmadıkça şıklıktan, ilericilikten uzak, standart CV hazırlamak sizin için en iyisi olacaktır.

4. Hediye Defteri Hazırlamak

Pinterest, çevrimiçi satın almak istenilen tüm şeyleri takip etmenin en basit yollarından biridir ama sadece bu amaçla kullanmak zorunda olmadığınızı da bilmelisiniz. Pinterest’te daha önce bir hediye defteri oluşturmayı düşündünüz mü? Hediye defteri oluşturarak ailenizin, arkadaşlarınızın, dostlarınızın neleri istediğinizi öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Hediye veren taraflar, arkadaşlarınızın hediye isteklerini görebileceğiniz tek bir pano olmasa bile, arkadaşlarınızın diğer panolarına göz atarak neleri sevdiklerini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Pinterest’in yaratıcı bir şekilde kullanılabileceği bir ipucunuz var ise yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Pinterest’te yeniyseniz ve siteden en verimli sonucu almak için ipuçları arıyorsanız, Pinterest’in kullanım kılavuzunu hazırladığımız yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.